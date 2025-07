«Die Doppelmoral widert mich an»: Ikke Hüftgold erhebt in einem Interview gegen den TV-Sender ZDF schwere Vorwürfe. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Schlagerstar Ikke Hüftgold erhebt in einem Interview schwere Vorwürfe gegen das ZDF. Die Redaktion des «Fernsehgarten» habe Songtexte verändert. Das Fernsehverantwortlichen widersprechen.

Ballermann-Star Ikke Hüftgold gehört einmal mehr nicht zu den eingeladenen Gästen. Doch das will der 48-jährige Sänger scheinbar auch nicht.

In einem Interview geht Hüftgold hart ins Gericht mit den Verantwortlichen vom ZDF. Der Sänger spricht von «Schmierentheater» und «Doppelmoral». Mehr anzeigen

Ikke Hüftgold erhebt in einem Interview gegen den deutschen TV-Sender ZDF schwere Vorwürfe. Auf dem Online-Portal t‑online kritisiert der 48-jährige Schlagerstar die Arbeitsweise der Redaktion des «ZDF‑Fernsehgartens».

«Den Künstlern werden die Mikrofone stumm geschaltet, die Musik kommt vom Band, aber das Allerschlimmste ist die Zensur unserer Texte», so der Ballermann-Star.

Und weiter: «Die richtig erfolgreichen Songs finden entweder nicht statt oder müssen auf Druck der Redaktion umgeschrieben werden.»

Ikke Hüftgold: «Die Doppelmoral des ZDF widert mich an»

Die Mallorca-Ausgabe des «ZDF-Fernsehgarten» gehört zu den beliebtesten deutschen Fernsehshows im Sommer. Ein Ballermann-Star wird jedoch seit drei Jahren nicht mehr dazu eingeladen – und er will scheinbar auch nicht dahin zurück:

Ikke Hüftgold, der bürgerlich Matthias Distel heisst.

Der Sänger sagt, er habe nach seinem letzten Auftritt im «ZDF-Fernsehgarten» entschieden, «dieses Affentheater nicht mehr mitzumachen».

Und das, obwohl Hüftgold das Konzept der TV-Show eigentlich gut findet: «Leichte Unterhaltung, lustige Themen und eine Moderatorin, die sagt, was sie denkt.»

Er würde sich jedoch selbst betrügen, so Ikke Hüftgold im Interview mit t-online, wenn er dieses Schmierentheater weiter mittragen würde. Auf die Frage, was sich ändern müsste, damit er wieder im «ZDF-Fernsehgarten» aufträten, sagt der Sänger:

«Alles. Das ganze Prozedere rund um die Mallorca-Sendung ist für mich als erfolgreichster Künstler und Produzent unseres Genres eine absolute Farce. Und die Doppelmoral des ZDF widert mich an.»

ZDF reagiert umgehend auf Kritik von Hüftgold

Die Verantwortlichen vom TV-Sender ZDF reagierten umgehend auf die Zensurvorwürfe von Ikke Hüftgold:

«Im ‹Fernsehgarten› gibt es durchaus Auftritte mit Halbplayback oder komplett live. Da diese aber mit einem höheren Zeit- und Probenaufwand sowie technischen Anforderungen verbunden sind, wird in der Regel auf Vollplayback zurückgegriffen.»

Und weiter: «Dies entspricht mehrheitlich auch den Wünschen der Künstlerinnen und Künstler, Managements und Plattenfirmen.»

Zu den Zensur-Vorwürfen von Hüftgold heisst es vom deutschen TV-Sender: «Textänderungen für angebotene Titel werden vom ZDF grundsätzlich nicht eingefordert. In der Vergangenheit entschied sich die ‹Fernsehgarten›-Redaktion, in Fällen, in denen es verschiedene Textvarianten von Titeln gab, für die Variante, die besser zum Format passte.»

