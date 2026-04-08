Weitere Details – wie die Setliste mit allen Songs drauf – hält die 41-Jährige geheim. Vor allem spekulieren Fans, ob nach dem Tourstart ein neues Album folgen wird. Es wäre wohl ein gut geplanter Schachzug, wird Helene Fischer gleich nach den Auftritten doch volle Medienpräsenz haben.
Ihr letztes Album veröffentlichte sie 2021 unter dem Namen «Rausch». Danach folgten ebenfalls neue Songs, aber es waren Kinderlieder (2025 «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit»).
Nun hat ihre Gitarristin in der neuen Folge ihres Podcasts «Tourstop» verraten, dass Fischers Songliste für ihre Konzerte im nächsten Jahr eine besondere Überraschung bereithält: «Die Setlist enthält drei brandneue Songs», erzählt Yasi Hofer. Und diese sei vor ungefähr einer Woche den Bandmitgliedern verschickt worden.
Die Proben für die 360-Grad-Tour laufen. Zwei Wochen am Stück wird jetzt durchgezogen. Die Schlagersängerin ist am Anfang nur «zu Besuch» dabei –steigt später aber richtig ein.
Mit Kindern auf Tour? Klar doch
Helene Fischer hat in einer früheren Pressekonferenz zur Tour in München erzählt, während ihrer Gigs ihre Kinder mitzunehmen: «Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee als Mutter startet. Ich werde das sehr spontan lösen müssen, aber es ist natürlich eine besondere Planung, die auf einen zukommt, weil man nicht nur für sich selbst, sondern auch noch für zwei Geschöpfe verantwortlich ist.»
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