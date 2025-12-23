  1. Privatkunden
Konzerte verschoben Barry Manilow macht Lungenkrebs-Diagnose öffentlich

Bruno Bötschi

23.12.2025

Musiker Barry Manilow wurde mit Songs wie «Mandy» oder «Can't Smile Without You» weltberühmt.
Musiker Barry Manilow wurde mit Songs wie «Mandy» oder «Can't Smile Without You» weltberühmt.
Bild: Owen Sweeney/Invision via AP/dpa

Der US-amerikanische Sänger Barry Manilow ist an Lungenkrebs erkrankt. Das teilte der 82-Jährige auf seinem Instagram-Account mit. Einige seiner Konzerte müssen nun verschoben werden.

Teleschau

23.12.2025, 11:55

23.12.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Es war reines Glück, dass es so früh entdeckt wurde»: Sänger Barry Manilow macht auf Instagram öffentlich, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist.
  • Der US-amerikanische Musiker zeigt sich trotz der Diagnose optimistisch.
  • Seinen Fans gibt er einen gut gemeinten Rat: «Vergesst nicht: Wenn du nur das kleinste Symptom hast … Lass dich untersuchen.»
Mehr anzeigen

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Der «Mandy»-Interpret Barry Manilow ist an Lungenkrebs erkrankt. Die Diagnose machte der 82-Jährige in einem Statement auf seinem Instagram-Account öffentlich.

Manilow schreibt: «Wie viele von euch wissen, hatte ich vor Kurzem sechs Wochen lang mit einer Bronchitis zu kämpfen, gefolgt von einem Rückfall über weitere fünf Wochen.»

Obwohl er die Bronchitis überwunden hatte, habe sein Arzt sicherheitshalber ein MRT angefordert, «um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist». Wie sich herausstellen sollte, eine goldrichtige Entscheidung.

Barry Manilow erklärt: «Dabei wurde ein krebsartiger Befund in meiner linken Lunge entdeckt, der entfernt werden muss.»

Doch wie der Musiker betont, habe er Glück im Unglück gehabt: «Dass er so früh gefunden wurde, ist pures Glück - und das Verdienst eines hervorragenden Arztes. Das sind die guten Nachrichten.»

Manilow: «Keine Chemotherapie, keine Bestrahlung»

Die Ärzte gehen laut Barry Manilow nicht davon aus, dass der Krebs bereits gestreut hat. Er berichtet: «Damit ist es im Wesentlichen gesagt: keine Chemotherapie, keine Bestrahlung. Nur Hühnersuppe und Wiederholungen von ‹I Love Lucy›.»

Doch trotz der «Entwarnung» muss sich der Musiker nun einer Operation unterziehen. Das hat auch Konsequenzen für seine geplanten Konzerte: Aufgrund des Eingriffs und der anschliessenden Erholungsphase muss Manilow alle geplanten Auftritte im Januar verschieben.

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

«Es tut mir sehr leid, dass ihr deshalb eure Pläne ändern müsst», so schreibt er an seine Fans gewandt. Er werde in der Zwischenzeit die Tage zählen, bis er am 12. Februar auf die Bühne zurückkehren kann und warnt die Besucher*innen bereits vor: «Etwas sagt mir, dass es an dem Februar-Wochenende eine grosse Party geben wird!»

Seinen Fans gibt Barry Manilow eine weisen Rat: «Vergesst nicht: Wenn du nur das kleinste Symptom hast … Lass dich untersuchen!»

