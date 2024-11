Wauchiefro46

Wir leben im Zeitalter der zumindest ewig beschworenen Gleichstellung. Will heissen: Gleiche Chancen für alle, egal was für ein Geschlecht sie haben. Das heisst für mich: Keine Geschlechterquoten. So sehr ich Beatrice Egli als Mensch schätze, hier muss ich ihr sagen, das war meines Erachtens politisch inkorrekt. Wenn die Jury fand, diese vier waren die besten, dann ist es halt so. Hätte Beatrice Egli sich ebenso geäussert, wenn vier Frauen im Finale gewesen wären? Das würde mich echt interessieren.