TV-Comeback des Schlagerstars Beatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

ai-scrape

10.9.2025 - 14:02

Beatrice Egli feiert ein Comeback mit ihrer TV-Show. 
IMAGO/HOFER

Gute News für Fans der Schwyzer Schlagersängerin: Die «Beatrice Egli Show» feiert am 20. Dezember 2025 ihr Comeback im TV zur Primetime-Zeit. 

10.09.2025, 14:02

Keine Zeit? blue News fast für dich zusammen

  • Beatrice Egli kehrt mit ihrer «Beatrice Egli Show» am 20. Dezember 2025 zur Primetime in der ARD zurück.
  • Nach Unsicherheiten über die Zukunft der Show hat der SWR nun die Ausstrahlung bestätigt und damit Spekulationen beendet.
  • Die Show wird in Berlin aufgezeichnet und auch im Schweizer Fernsehen SRF gezeigt. Die Show-Gäste sind noch nicht bekannt.
Mehr anzeigen

Beatrice Egli kehrt mit ihrer «Beatrice Egli Show» in die ARD-Primetime zurück. Die Winterausgabe läuft am 20. Dezember 2025 um 20.15 Uhr im Ersten und parallel in der ARD-Mediathek.

Die Zukunft der «Beatrice Egli Show» war lange ungewiss. Im Juni 2025 äusserte sich Egli in der Sendung «Immer wieder sonntags» unsicher über den Fortbestand ihrer Show. Diese Unsicherheit führte zu Spekulationen, die die ARD mit vagen Aussagen zu zerstreuen versuchte. Nun hat der SWR jedoch das Ausstrahlungsdatum bestätigt und damit die Gerüchte beendet.

Die Show wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz im SRF zu sehen sein. Die Vorbereitungen laufen bereits, und die Aufzeichnung findet am 27. September 2025 in den Berliner Studios Adlershof statt. Welche Gäste auftreten werden, ist noch nicht bekannt, berichtet das Branchenportal «prisma.de».

Wechselhafte Geschichte der Show

Die «Beatrice Egli Show» hat in den letzten Jahren mehrere Senderwechsel erlebt. Ursprünglich 2022 im SWR und MDR gestartet, wurde sie 2023 ins Hauptprogramm der ARD verlegt, wo sie über 3 Millionen Zuschauer erreichte. Anfang 2024 wechselte die Ausstrahlung zu den Dritten Programmen SWR, NDR und MDR, was zu einem Rückgang der Zuschauerzahlen auf 1,96 Millionen führte. Der NDR stieg schliesslich aus, und die Herbstausgabe 2024 wurde nur noch im SWR und MDR gezeigt.

Im Jahr 2025 kehrte die Show mit der Osterausgabe in die ARD zurück und erreichte wieder ihren ursprünglichen Sendeplatz. Die bevorstehende Winterausgabe wird ebenfalls in der ARD ausgestrahlt, was die Rückkehr der Show in die Primetime markiert.

