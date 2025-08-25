Mysteriöse Andeutung befeuert Gerüchte um Egli und Silbereisen

Kaum ein Schlager-Duo heizt die Gerüchteküche so an wie Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Zumal beide Schlagerstars – offiziell – Single sind.
Wobei bei Silbereisen gemunkelt wurde, dass er eine neue Partnerin habe: Die Österreicherin Sara Hentschel hat der Entertainer angeblich 2021 kennengelernt – und aus einer Freundschaft soll mehr geworden sein. Bestätigt hat Silbereisen die Beziehung allerdings nie.
Hat Florian Silbereisen seine Liebe zur Österreicherin nie bestätigt, um die Fans rätseln zu lassen? Besonders oft wird über eine mögliche Liaison zwischen Silbereisen und Beatrice Egli spekuliert. Musikalisch haben sie schon mehrfach miteinander kooperiert und damit Erfolge gefeiert.
Jetzt giesst die Schwyzerin neues Öl ins Feuer der Gerüchteküche mit einem Post auf Social Media. In einer Fragerunde auf Instagram hat sich Egli über eine musikalische Zukunft mit Silbereisen geäussert.
Eglis Antwort auf eine neue mögliche Song-Kooperation: «Das wissen nur wir». Damit verweist die Sängerin auf ihren gemeinsamen Song mit Silbereisen, der genau diesen Titel trägt. Ob das Schlager-Duo künftig weitere gemeinsame Musikprojekte plant, bleibt vorerst im Dunkeln.
