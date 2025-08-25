Mysteriöse Andeutung befeuert Gerüchte um Egli und Silbereisen

Beatrice Egli mit Florian Silbereisen in der Live-Fernsehshow «Schlagerchampions 2024». KEYSTONE

Ein geheimnisvoller Instagram-Post von Beatrice Egli sorgt für Spekulationen: Steht eine neue musikalische Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen bevor – oder spielt die Schwyzerin nur mit den Fans?

Beatrice Egli hat auf Instagram eine neue musikalische Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen angedeutet und damit Gerüchte neu entfacht.

Die beiden Schlagerstars gelten offiziell als Single – spekulative Berichte über eine Beziehung halten sich dennoch hartnäckig.

Ob ein neues Duett geplant ist, bleibt unklar – Eglis Aussage «Das wissen nur wir» spielt geheimnisvoll auf ihren bisherigen Song an. Mehr anzeigen

Kaum ein Schlager-Duo heizt die Gerüchteküche so an wie Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Zumal beide Schlagerstars – offiziell – Single sind.

Wobei bei Silbereisen gemunkelt wurde, dass er eine neue Partnerin habe: Die Österreicherin Sara Hentschel hat der Entertainer angeblich 2021 kennengelernt – und aus einer Freundschaft soll mehr geworden sein. Bestätigt hat Silbereisen die Beziehung allerdings nie.

Hat Florian Silbereisen seine Liebe zur Österreicherin nie bestätigt, um die Fans rätseln zu lassen? Besonders oft wird über eine mögliche Liaison zwischen Silbereisen und Beatrice Egli spekuliert. Musikalisch haben sie schon mehrfach miteinander kooperiert und damit Erfolge gefeiert.

Jetzt giesst die Schwyzerin neues Öl ins Feuer der Gerüchteküche mit einem Post auf Social Media. In einer Fragerunde auf Instagram hat sich Egli über eine musikalische Zukunft mit Silbereisen geäussert.

Dort hat die Schwyzer Sängerin geheimnisvoll den Wunsch nach einem neuen Duett-Song mit Silbereisen angedeutet, schreibt der Kölner «Express».

Eglis Antwort auf eine neue mögliche Song-Kooperation: «Das wissen nur wir». Damit verweist die Sängerin auf ihren gemeinsamen Song mit Silbereisen, der genau diesen Titel trägt. Ob das Schlager-Duo künftig weitere gemeinsame Musikprojekte plant, bleibt vorerst im Dunkeln.

