Beatrice Egli freut sich über die Aufhebung der Altergrenze bei DSDS. IMAGO/Christian Schroedter

Die 21. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» steht in den Startlöchern – erstmals mit Beatrice Egli am Jurypult. Die Gewinnerin von 2013 kehrt mit grosser Vorfreude in die RTL-Show zurück.

tsch/fts Fabian Tschamper

Das strahlende Lächeln ist zurück bei DSDS. Nach ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahre 2013 sitzt Beatrice Egli (36) in der 21. Staffel der RTL-Show erstmals selbst am Jurypult und möchte den aufstrebenden Gesangstalenten mit ihrem Feedback helfen.

Seit ihrer Teilnahme vor elf Jahren hat sich einiges verändert: Nicht nur ist die Sängerin längst ein gefeierter Schlagerstar, der bereits zehn erfolgreiche Alben veröffentlicht hat. Auch DSDS hat sich über die Jahre entwickelt. Auf eine neue Regelung freut sich die blonde Frohnatur ganz besonders.

«Das ist etwas, was man sich für die ganze Welt wünscht»

Erstmals ist ein Teilnehmer mit einem stolzen Alter von 92 Jahren in der Castingshow dabei. Der Grund: DSDS hat zur neuen Staffel die Altersgrenze aufgehoben. «Das ist etwas richtig Gutes», findet Beatrice Egli und erklärt im Interview mit der Agentur teleschau, warum diese Änderung sinnvoll ist: «Die älteren Teilnehmer bringen eine ganz besondere Vielfalt und Tiefe in die Show und verleihen ihr viel Seele. Ihre Stimmen sind durch ihre Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen geprägt, was ihnen etwas Einzigartiges verleiht.»

«Es ist beeindruckend zu sehen, wie jemand im Alter von 92 Jahren regelrecht aufblüht, wenn er singt. In solchen Momenten wird klar, dass das Alter nur eine Zahl ist und keine Bedeutung mehr hat», so die Sängerin weiter. «Besonders schön finde ich, wie die verschiedenen Generationen gemeinsam Musik machen und voneinander lernen. Das ist etwas, was man sich für die ganze Welt wünscht.»

Gerade deshalb erwartet Beatrice Egli die neue Staffel «so stimmgewaltig und emotional wie nie zuvor». Sie sei sehr gespannt, wie das Publikum auf die wegfallende Altersgrenze reagiert. Denn immerhin sind es immer noch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die entscheiden, wer der neue Superstar wird.

Die 21. Staffel von DSDS startet am Mittwoch, 18. September, um 20.15 Uhr auf RTL.

