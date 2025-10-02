  1. Privatkunden
Neues Album erscheint am Donnerstag «Es ist ein Seelenstriptease» – Beatrice Egli lässt tief blicken

Carlotta Henggeler

2.10.2025

Beatrice Egli hat ihr elftes Studioalbum veröffentlicht. «Hör nie auf damit» heisst es.
Beatrice Egli hat ihr elftes Studioalbum veröffentlicht. «Hör nie auf damit» heisst es.
Keystone

Happy News für Beatrice Egli Fans: Das Album «Hör nie auf damit» ist am 2. Oktober erschienen – 15 Songs sind drauf. In einem Interview verrät die Schwyzerin, dass sie beim Songschreiben alle Emotionen zulassen wolle.

Carlotta Henggeler

02.10.2025, 12:36

02.10.2025, 14:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli veröffentlicht mit «Hör nie auf damit» ihr elftes Studioalbum mit 15 Songs, die Lebensfreude und positive Botschaften vermitteln sollen.
  • In einem Interview sprach Egli nun über das Songschreiben.
  • Am 10. Oktober 2026 tritt Egli in Zürich im Hallenstadion auf.
  • Egli geht 2026 auf Dreiländer-Tour und kehrt im Dezember 2025 mit ihrer TV-Show in die ARD-Primetime zurück.
Mehr anzeigen

Den 2. Oktober haben sich eingefleischte Beatrice-Egli-Fans schon rot markiert: Dann erscheint ihr neues Album «Hör nie auf damit». Auf dem neuen Werk sind 15 dance-poppige Schlagersongs voller positiver Botschaften. 

Der Titelsong des Albums ist eine Hymne ans Leben und erinnert daran, mehr im Hier und Jetzt zu leben. 

Egli singt im Refrain: «Ich werd' nie aufhören zu tanzen, zu lachen, zu leben. Nie aufhören zu träumen und alles zu geben. Nie aufhören zu fühlen, mein Herz zu bewegen. Niemals im Leben hör ich auf damit. Ich hör' nie auf jeden Tag, den ich hab', zu geniessen. Werd' nie aufhören, bei Nacht unterm Himmel zu liegen. Nie aufhören, mir selbst und das Leben zu lieben. Niemals im Leben hör' ich auf damit.»

Auch «Ja zum Leben» und «Wie stark du bist» sind Wohlfühlsongs voller positiver Botschaften. In letzterem singt Egli etwa: «Die schlimmste Zeit deines Lebens drängt dich zu Boden, aber du glaubst noch an morgen. Mein Kämpferherz schlägt sich im Takt … Wie stark du bist, wenn du aufstehst, wie stark du bist, wenn du weitergehst, trotz all den dunklen Wolken am Himmel noch die Sonne siehst. Wie stark du bist, wenn du lächelst …».

Dass Beatrice Egli so viel Heiterkeit und Lebensfreude ausstrahlt und in ihren Songs besingt, ist aussergewöhnlich.  Erst kürzlich verriet die 37-Jährige im SRF-Talk «Focus» mit Stefan Büsser, wie schwer ihr Weg im Showbusiness war – wie sie anfangs mehr als nur belächelt wurde. 

Im Talk sprach sie über einen Abend im Jahr 2015: «Ich kann mich an meinen ersten Swiss Music Award erinnern, wo wirklich keiner mit mir geredet und bloss kein Foto mit mir gemacht hat. Hauptsache nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Person.»

«Das war sehr verletzend». Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere

«Das war sehr verletzend»Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere

Sofort wurde spürbar, wie verletzend die Situation damals gewesen sein muss. «Das ist schon prägend, wenn du merkst, dass du respektlos behandelt wirst. Das hat mich auch sehr verletzt, weil so was kannte ich nicht», sagt eine den Tränen nahe Beatrice Egli.

Beatrice Egli über das Songschreiben: «Es ist schon ein Seelenstriptease»

Beatrice Egli lässt sich nicht unterkriegen. Jetzt ist das neueste Werk «Hör nie auf damit» erschienen. Es ist das 11. Studioalbum der 37-Jährigen. 

Beatrice Egli. «Für mich war es ein tieferer Eingriff, das kann kein Messer und keine Spritze»

Beatrice Egli«Für mich war es ein tieferer Eingriff, das kann kein Messer und keine Spritze»

In einem neuen Interview mit dem Branchenportal «Schlager.de» erzählt Egli, dass man beim Liedschreiben alle Emotionen zulassen sollte. Übers Songschreiben erzählt die Schlagersängerin: «Es ist sehr emotional. Ich habe diesmal mit neuen Teams geschrieben, mich geöffnet, über mein Leben erzählt. Es ist schon ein Seelenstriptease, den du da machst. Ich mag das aber auch, weil ich finde, es ist etwas Schönes, dass ich durch meinen Beruf immer wieder in die Reflexion gehen darf und mir auch Zeit nehmen darf, um genau das Leben zu widerspiegeln.»

Egli geht auf Dreiländer-Tour

Beatrice Eglis Konzert-Tour führt sie in drei Länder. Von Deutschland geht's über die Schweiz bis nach Österreich. Am 10. Oktober 2026 hält Egli in Zürich und tritt im Hallenstadion auf.

Vorher gibt's für ungeduldige Fans ein TV-Datum, das sie sich vormerken können: Beatrice Egli kehrt mit ihrer «Beatrice Egli Show» in die ARD-Primetime zurück. Die Winterausgabe läuft am 20. Dezember 2025 um 20.15 Uhr im Ersten und parallel in der ARD-Mediathek.

Mehr Videos aus dem Ressort

Liebesgeknister: Darum könnten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein

Liebesgeknister: Darum könnten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein

Immer wieder heizen Beatrice und Florian die Gerüchteküche, dass sie eine Beziehung haben, an. Die Schlagerqueen macht klar, dass es stimmen könnte. Schau das Video an und entscheide du, ob alles wahr oder fake ist.

07.12.2023

