«Historisches Konzert»: Beatrice Egli schreibt einmal mehr Musikgeschichte Am 10. Oktober 2026 schreibt Beatrice Egli Musikgeschichte. Sie wird die erste Schweizer Solokünstlerin sein, die ein Konzert im Hallenstadion in Zürich geben wird. blue News war bereits jetzt mit ihr vor Ort. 06.11.2025

Am 10. Oktober 2026 schreibt Beatrice Egli Musikgeschichte. Sie ist die erste Schweizer Solokünstlerin, die ein Konzert im Hallenstadion in Zürich geben. wird. blue News war bereits jetzt mit ihr vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Herbst 2026 geht Beatrice Egli auf grosse Tournee in den drei Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Am Samstag, 10. Oktober 2026, tritt die 37-jährige Sängerin im Hallenstadion in Zürich auf. Das Konzert wird in die Musik-Geschichtsbücher eingehen.

Beatrice Egli ist die erste Schweizer Sängerin, die als Soloact ein Konzert im Hallenstadion gibt. Mehr anzeigen

«Der 10. Oktober 2026 wird ein historischer Tag werden – und für mich auch ein emotionaler», sagt Beatrice Egli, während sie mit blue News Redaktor Bruno Bötschi durch das Hallenstadion in Zürich schlendert.

Egli ist die erste Schweizer Künstlerin überhaupt, die als Soloact ein Konzert im Hallenstadion vor über 10'000 Menschen geben wird.

Vor ihr haben das bisher nur ihre männlichen Kollegen DJ Bobo, Gölä und Trauffer fertiggebracht.

Der grosse Traum von Beatrice Egli wird wahr

Beatrice Egli träumt schon «seit ich denken kann» davon, einmal im Hallenstadion auftreten zu können. Jetzt wird ihr grosser Traum Wirklichkeit.

Gleichzeitig ist sich die aktuell erfolgreichste Schweizer Sängerin aber auch bewusst, dass die Frauen in der Schweiz «noch viel vorhaben». «Wir Frauen sollten uns gegenseitig noch mehr bestärken und uns Mut zusprechen», so Egli.

Die Sängerin hat sich fest vorgenommen, in Zukunft auch selber noch mehr Hilfestellung zu leisten bei der Förderung von Musikerinnen im Speziellen und Frauen im Allgemeinen.

Und wenn du wissen willst, was für Pläne Beatrice Egli für ihr Konzert im Hallenstadion hat, dann schau dir das obige Video an.

Tickets für das Konzert von Beatrice Egli im Hallenstadion in Zürich kannst du hier kaufen.

Mehr Videos aus dem Ressort