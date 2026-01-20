  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das wissen nur wir» Beatrice Egli kommentiert Silbereisen-Liebesgerüchte

Carlotta Henggeler

20.1.2026

Beatrice Egli hat in einem Podcast mit Barbara Schöneberger über ihr Privatleben gesprochen. 
Beatrice Egli hat in einem Podcast mit Barbara Schöneberger über ihr Privatleben gesprochen. 
ARD

Beatrice Egli zeigt sich im Podcast von Barbara Schöneberger persönlich wie selten: Die Schweizer Schlagersängerin spricht über ihre Kindheit, ihre Familie – und das hartnäckige Gerücht um Florian Silbereisen.

Teleschau

20.01.2026, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli spricht im Podcast mit Barbara Schöneberger über ihre Abneigung gegen Spitznamen, ihre enge Beziehung zur Familie und ihren distanzierten Umgang mit der Promi-Szene.
  • Sie kommentiert Gerüchte über ihr Liebesleben in Zusammenhang mit Florian Silbereisen.
  • Egli betont ihre Bodenständigkeit, ignoriert öffentliche Kritik weitgehend und startet im September mit ihrem neuen Album eine grosse Tournee.
Mehr anzeigen

Man sollte Beatrice Egli bloss nicht «Bea» nennen. «Spitznamen hasse ich. Wenn mein Name verhunzt wird, das mag ich nicht», bekannte der Schlagerstar beim Plaudern mit Barbara Schöneberger in der neuesten Folge von deren Podcast «Mit den Waffeln einer Frau». «Wer mich Bea nennt, der kennt mich nicht.» Und das hat auch Folgen. «Wenn jemand nach der ‹Bea› fragt, dann wird der von meinem Team auch gar nicht vorgelassen», bekräftigte die ehemalige DSDS-Gewinnerin.

Die launige Frühstücksplauderei von Beatrice und Barbara brachte noch andere pikante Enthüllungen. So enthüllte die Schweizerin, dass sie Aftershow-Partys meidet («Wenn der Job getan ist, mit 100 Prozent und aller Leidenschaft, dann bin ich danach weg») und dass sie nur sehr wenige enge Freunde in der Szene hat. Mit Kerstin Ott tausche sie sich regelmässig via WhatsApp aus, und «da weiss man auch, was abseits der Bühne abgeht», aber sonst? Nein.

Barbara Schöneberger will wissen: «Wie läuft's mit Florian?»

Einen besonderen Freund soll Egli – glaubt man der Presse – schon seit Jahren haben. Die Gerüchte, sie und Kollege Florian Silbereisen (44) pflegten eine Liebesbeziehung, halten sich hartnäckig. Darüber machten sich Barbara (51) und Beatrice (37) im Gespräch bestens gelaunt lustig. «Wie läuft's mit Forian?», fragte Barbara geradeheraus und meinte süffisant, sie bewundere, wie Beatrice und Florian ihre Liebe immer noch so wunderbar geheim hielten.

Egli lächelnd: «Dazu haben wir beide genau die gleiche Antwort.» Schöneberger gespannt: «Und wie heisst die?» Egli: «Das wissen nur wir!» So heisst auch das Lied, das Silbereisen und Egli 2023 veröffentlichten und auch schon mehrfach gemeinsam in Shows performten.

Beim Spiel «Hör nie auf damit», benannt nach Eglis aktuellen Album, kam das Thema nochmals zur Sprache. Wie wichtig es sei, dass jemand für sie musiziere, wurde gefragt. «Gitarre hat für mich noch niemand gespielt», meinte Schöneberger, um dann Egli zu necken: «Aber der Florian spielt ja Akkordeon!» Und weiter: «Dann gibt's kein Halten mehr!» Darüber lachten beide schallend.

Warum Beatrice Egli ihre Familie so wichtig ist

Nachdenklicher wurde Egli, als es um ihre Familie und ihre Erziehung ging. «Ich bin wie Heidi aufgewachsen», sagte Egli. Sie meinte damit, dass sie glücklich und gesund und behütet aufwuchs, wie die kleine Schweizer Romanheldin in den Bergen.

Von ihren Eltern Ida und Bruno habe sie eine «gesunde Wertebasis» mit auf den Lebensweg bekommen, die Bedeutung von bedingungsloser Liebe und Urvertrauen. «Das gibt Sicherheit», sagte Egli, «da kannst du mutig durchs Leben gehen.» Ausserdem hätten ihr ihre Eltern vorgelebt, stets respektvoll zu sein. «Ich kann auch taff sein, aber es geht nur miteinander.»

«Das war sehr verletzend». Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere

«Das war sehr verletzend»Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere

Eine besondere Beziehung habe sie zu ihren drei Brüdern Kari, Lukas und Marcel, denen sie auf dem neuen Album das Lied «Bros» widmete. Als sie es ihnen vorspielte, «war es auf einmal ganz still. Das bin ich von ihnen nicht gewöhnt.» Da sei sogar die eine oder andere Träne der Rührung gekullert.

Wenn sie mit ihren Brüdern unterwegs sei oder mit ihnen Fussball spiele, sei sie nicht der Schlagerstar. Egli: «Ich habe meinen Brüdern sehr viel zu verdanken und ich bin froh, dass sie mich als ihre Schwester sehen und nix anderes.»

Die erfrischende Natürlichkeit führe auch zu kuriosen Momenten: «Die sind dann immer erstaunt, wenn man mich kennt, wie neulich beim Bowlen.» Da ballten sich ein paar Fans, und die Brüder waren erstaunt: «Was geht da ab?»

«Das prallt komplett an mir ab»

Beatrice Egli geht mit ihrem neuen Album ab 19. September auf ihre nächste grosse Tour. «Tanzen, Lachen, Leben» lautet das Tourmotto, und genau so werden die Fans ihren Star dann auf der Bühne erleben. Denn sie betonte im Podcast-Talk: «Da wo ich bin, bin ich 100 Prozent. Ich geb immer alles.»

Worauf sie dagegen gar nichts gibt, sind unschöne Kommentare, die es natürlich bei allem Fan-Lob auch gibt. Zu Herzen nehme sie sich Kommentare, wenn darin Menschen angegriffen würden, die «mir wichtig sind.» Ansonsten nehme sie «alles, was so in der Öffentlichkeit gesagt wird», nicht ernst. «Das prallt komplett an mir ab», versicherte Egli lachend.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Mehr zum Thema

Neues Album erscheint am Donnerstag. «Es ist ein Seelenstriptease» – Beatrice Egli lässt tief blicken

Neues Album erscheint am Donnerstag«Es ist ein Seelenstriptease» – Beatrice Egli lässt tief blicken

TV-Comeback des Schlagerstars. Beatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

TV-Comeback des SchlagerstarsBeatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

Mehr aus dem Ressort

Eurovision 2026 in Wien. Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am nächsten ESC

Eurovision 2026 in WienVeronica Fusaro vertritt die Schweiz am nächsten ESC

TV-Hammer. Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

TV-HammerKaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

«Sonst niemanden gefunden». Hazel Brugger bleibt ESC treu – Nemo und Conchita Wurst wollen nicht mehr

«Sonst niemanden gefunden»Hazel Brugger bleibt ESC treu – Nemo und Conchita Wurst wollen nicht mehr

Meistgelesen

Gavin Newsom nennt Europas Regierungschefs «erbärmlich» +++ Trudeau taucht mit Katy Perry auf
Wer bei Trumps neuem Club der Diplomaten mitmachen will, zahlt eine Milliarde Dollar
Jauch: «Der Verantwortliche wurde entlassen»