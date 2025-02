Sängerin Beatrice Egli sagt in einem neuen Interview: «Man kann alles unter einen Hut bekommen – Kinder und Karriere. Da bin ich mir sicher.» IMAGO/Future Image

Ihr Privatleben hält die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli unter Verschluss. In einem seltenen Interview verrät die Schwyzerin: «Ich liebe Kinder über alles und bin ein totaler Familienmensch.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Beziehungsstatus der Schlagersängerin Beatrice Egli sorgt immer wieder für Gerüchte. Diverse Medien spekulieren über eine mögliche Beziehung mit Schlagerkollege Florian Silbereisen.

Letztes Jahr sagte die Schwyzerin, dass sie Single sei.

In einem neuen Interview verrät die 36-Jährige: «Ich liebe Kinder über alles und bin ein Familien-Typ.» Mehr anzeigen

Schlagersängerin Beatrice Egli singt gerne und oft über die Liebe. Doch was ihren Beziehungsstatus betrifft, gibt sich die Schwyzerin zugeknöpft. Letztes Jahr verriet die 36-Jährige noch, dass sie Single sei. Dabei hatten Medien nach TV-Auftritten mit Florian Silbereisen lange über eine Beziehung mit ihrem Kollegen spekulierten.

In einem neuen Interview mit dem Magazin «Illu der Frau» von Anfang Februar, hat Beatrice Egli erzählt: «Ich liebe Kinder über alles und bin ein Familien-Typ.» Beatrice Egli ist mit drei Brüdern aufgewachsen, ist inzwischen vierfache Tante.

Kind und Karriere? Da sieht die «DSDS»-Gewinnerin von 2013 keine Hürde: «Man kann alles unter einen Hut bekommen – Kinder und Karriere. Da bin ich mir sicher.»

Egli doppelt im Gespräch nach und erklärt dazu: «Meine Mama hat vier Kinder bekommen, sie ist mein grosses Vorbild.»

In nächster Zeit in Deutschland und Österreich unterwegs

Beatrice Egli hat in nächster Zeit viel um die Ohren. Am 14. Februar tritt sie am Schlagerinsel-Event in Neu-Ulm DE auf.

Im April ist Egli bei der grossen Schlagershow im österreichischen Freistadt live zu sehen.

