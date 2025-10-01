«Das war sehr verletzend»Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere
Bruno Bötschi
1.10.2025
Beatrice Egli ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Zu Beginn ihrer Karriere hätten es ihr andere Musiker*innen nicht einfach gemacht, wie die 37-Jährige jetzt verrät: «Diese Respektlosigkeit hat mich sehr verletzt.»
Beatrice Egli spricht über einen Abend im Jahr 2015: «Ich kann mich an meinen ersten Swiss Music Award erinnern, wo wirklich keiner mit mir geredet und bloss kein Foto mit mir gemacht hat. Hauptsache nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Person.»
Sofort wird spürbar, wie verletzend die Situation damals gewesen sein muss. «Das ist schon prägend, wenn du merkst, dass du respektlos behandelt wirst. Das hat mich auch sehr verletzt, weil sowas kannte ich nicht», sagt eine den Tränen nahe Beatrice Egli.
Und weiter: «Ich finde auch nicht jede Musikrichtung oder jeden Song gut. Aber ich werde nie respektlos. Es steht immer ein Mensch dahinter, der das mit Hingabe gemacht hat.»
Beatrice Egli weint vor Freude
Zwei Jahre später, also im Jahr 2017, gewinnt Beatrice Egli beim Swiss Music Award zum zweiten Mal den Award in der Kategorie «Best Female Solo Act». Moderator Stefan Büsser erinnert sich gut an den Abend, weil er die Verleihung moderiert hat.
Egli habe eine berührende Rede gehalten und sich sehr darüber gefreut, dass an diesem Abend alle normal mit ihr gesprochen hätten, obwohl sie Schlagermusik mache, erzählt Büsser. Er habe damals sofort gespürt, dass Egli über Verletzungen aus der Vergangenheit sprach.
Im Anschluss sei die Sängerin weinend hinter die Bühne gelaufen, derweil sich Büsser grosse Sorgen machte und fragte, ob es ihr gut gehe. Beatrice Egli konnte ihn beruhigen, denn: Es waren Tränen des Glücks.
«Du hast keine Ahnung, was mir dieser Abend gerade bedeutet hat», sagte Egli damals zu Büsser mit tränenerstickter Stimme.
