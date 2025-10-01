Beatrice Egli gewann vor zwölf Jahren die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» – seither ist sie die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Bild: IMAGO/HOFER

Beatrice Egli ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Zu Beginn ihrer Karriere hätten es ihr andere Musiker*innen nicht einfach gemacht, wie die 37-Jährige jetzt verrät: «Diese Respektlosigkeit hat mich sehr verletzt.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin Beatrice Egli gewann 2013 die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» – und ist seither die erfolgreichste Sängerin der Schweiz.

Im SRF-Talk «Focus» spricht die 37-jährige Schwyzerin mit Moderator Stefan Büsser darüber, welche Steine ihr am Anfang ihrer Karriere in den Weg gelegt worden sind.

«Ich kann mich an den ersten Swiss Music Award erinnern, wo wirklich keiner mit mir geredet und bloss kein Foto mit mir gemacht hat», sagt Egli. Mehr anzeigen

Es war der Startschuss zum grössten Abenteuer ihres bisherigen Lebens: Der Sieg in der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2013 machte Beatrice Egli fast über Nacht europaweit bekannt.

Danach ging es für die heute 37-jährige Sängerin aus dem Kanton Schwyz scheinbar nur noch bergauf.

Zu Beginn wollten viele Kolleg*innen aus der Musikbranche allerdings nichts mit ihr zu tun haben, offenbart Egli jetzt im SRF-Talk «Focus» mit Moderator Stefan Büsser.

Egli: «Keiner wollte mit mir in Verbindung gebracht werden»

Beatrice Egli ist bei den Fans für ihre fröhliche und offene Art bekannt, ernst sieht man die Schlagersängerin eher selten. Im «Focus-Talk» schlägt sie für einmal ernstere Töne an.

«Ich verstehe, warum manche Menschen die Schlagermusik belächeln und nicht alles gut finden.» Doch die Geschichte, die Egli danach erzählt, macht viele Zuhörer*innen traurig.

Beatrice Egli spricht über einen Abend im Jahr 2015: «Ich kann mich an meinen ersten Swiss Music Award erinnern, wo wirklich keiner mit mir geredet und bloss kein Foto mit mir gemacht hat. Hauptsache nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Person.»

Sofort wird spürbar, wie verletzend die Situation damals gewesen sein muss. «Das ist schon prägend, wenn du merkst, dass du respektlos behandelt wirst. Das hat mich auch sehr verletzt, weil sowas kannte ich nicht», sagt eine den Tränen nahe Beatrice Egli.

Und weiter: «Ich finde auch nicht jede Musikrichtung oder jeden Song gut. Aber ich werde nie respektlos. Es steht immer ein Mensch dahinter, der das mit Hingabe gemacht hat.»

Beatrice Egli weint vor Freude

Zwei Jahre später, also im Jahr 2017, gewinnt Beatrice Egli beim Swiss Music Award zum zweiten Mal den Award in der Kategorie «Best Female Solo Act». Moderator Stefan Büsser erinnert sich gut an den Abend, weil er die Verleihung moderiert hat.

Egli habe eine berührende Rede gehalten und sich sehr darüber gefreut, dass an diesem Abend alle normal mit ihr gesprochen hätten, obwohl sie Schlagermusik mache, erzählt Büsser. Er habe damals sofort gespürt, dass Egli über Verletzungen aus der Vergangenheit sprach.

Im Anschluss sei die Sängerin weinend hinter die Bühne gelaufen, derweil sich Büsser grosse Sorgen machte und fragte, ob es ihr gut gehe. Beatrice Egli konnte ihn beruhigen, denn: Es waren Tränen des Glücks.

«Du hast keine Ahnung, was mir dieser Abend gerade bedeutet hat», sagte Egli damals zu Büsser mit tränenerstickter Stimme.

Mehr Videos aus dem Ressort