Beatrice Egli überzeugt Schlager-Kollegin von Halbmarathon

An der «Beatrice Egli Show» fragte die Gastgeberin Schlager-Sängerin Kerstin Ott spontan, ob sie an einem Halbmarathon mit ihr teilnehmen will. Jene sagte zu – nun hat ihr Training angefangen. IMAGO/mix1

Im Herbst 2024 war die Überraschung gross: Beatrice Egli schlug Kerstin Ott in ihrer Show spontan vor, gemeinsam einen Halbmarathon zu laufen. Ott sagte direkt zu. Das Training hat nun begonnen.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kerstin Ott hat das Rauchen aufgegeben, joggt regelmässig und bereitet sich mit Strecken von bis zu 12 Kilometern auf einen möglichen Halbmarathon mit Beatrice Egli vor.

Ott zeigt sich optimistisch, trotz noch ausbaufähiger Laufgeschwindigkeit und betont ihre Fortschritte im Training.

Ein konkreter Termin für den Halbmarathon steht noch nicht fest, da die Terminkalender der beiden Sängerinnen koordiniert werden müssen. Mehr anzeigen

Sie hat das Rauchen aufgegeben und Sport in ihren Alltag integriert: Kerstin Ott ist körperlich so fit wie lange nicht. Diese Entwicklung war auch Beatrice Egli nicht entgangen, als die Schlagersängerin («Die immer lacht») in der vom SWR produzierten «Beatrice Egli Show» zu Gast war. «Weisst du, was ich gedacht habe? Wir laufen gemeinsam nächstes Jahr einen Halbmarathon», hatte die Schweizerin im Oktober 2024 vorgeschlagen. Damit hatte die DSDS-Gewinnerin von 2013 offenbar einen Nerv getroffen. Ott schlug spontan ein.

Wie steht es um das Training? Im Gespräch mit dem MDR, das am Rande der Florian-Silbereisen-Show «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten» stattfand, gab die 42-Jährige Auskunft. «Gut» laufe es. «Ich bin immer noch fleissig dabei am Joggen.» Ihre gewohnten Strecken lägen aktuell bei sechs bis acht Kilometern, gelegentlich schaffe sie auch zehn bis zwölf Kilometer. Im Hinblick auf die Halbmarathon-Distanz von offiziell 21,0975 Kilometern ist das noch ausbaufähig.

Kerstin Ott: «Ich bin auch froh, dass ich überhaupt loslaufe»

«Von meiner Seite aus kann das Ende des Jahres losgehen», zeigte sich Ott dennoch optimistisch. Allerdings gestand sie, dass ihre Laufgeschwindigkeit noch Luft nach oben habe. Derzeit benötige sie etwa neun Minuten pro Kilometer – eine deutliche Steigerung zu ihren Anfängen, da habe sie fast zwölf Minuten für einen Kilometer gebraucht. Die Schlagersängerin erklärte lachend: «Ich bin auch froh, dass ich überhaupt loslaufe.»

Wann der grosse Lauf tatsächlich stattfinden kann, bleibt unklar. Der Grund: Die Terminkalender der beiden Schlagerstars. «Wir müssen erst mal schauen, wann wir beide gleichzeitig Zeit haben», erklärte Ott. Beatrice Egli sei schliesslich viel unterwegs. Ein erneutes Gespräch zwischen den beiden stehe noch aus. «Aber ich werde berichten, wenn es spruchreif ist», versicherte sie.

Mehr aus dem Ressort Entertainment