Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video. 18.11.2025

Warum sich Beatrice Egli für einen Löwen hält? Geld oder Liebe? Und mit welcher prominenten Frau würde die Sängerin gerne einmal den Job tauschen? Die Antworten auf diese Fragen erfährst du im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beatrice Egli lässt sich von der blue News Redaktion mit zwölf Schnellfragen löchern.

Die 37-jährige Sängerin offenbart, auf welche Frage sie gerne vom Universum eine Antwort hätte.

Egli hat zudem einen Tipp, wie man am schnellsten einen neuen Lieblingsmenschen finden kann. Mehr anzeigen

Beatrice Egli ist ein Mensch, der Tempo liebt. Und so wundert es auch nicht, dass die Schlagersängerin gerne nach dem Motto «Höher, schneller, weiter» lebt.

Darum erklärte sich die 37-Jährige auch sofort bereit, sich den zwölf Schnellfragen von blue News Redaktor Bruno Bötschi zu stellen.

Wenn du wissen willst, was das seltsamste Talent von Beatrice Egli ist, wieso sie nicht ewig leben möchte und bei welcher Frage der Schlagerstar etwas mehr Bedenkzeit als üblich braucht, solltest du dir unbedingt das obige Video anschauen.

Mehr Videos aus dem Ressort