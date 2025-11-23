  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

12 Fragen an den Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Bruno Bötschi

23.11.2025

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Schlagerstar Beatrice Egli verrät, warum sie nicht ewig leben möchte

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Warum sich Beatrice Egli für einen Löwen hält? Geld oder Liebe? Und mit welcher prominenten Frau würde die Sängerin gerne einmal den Job tauschen? Die Antworten auf diese Fragen erfährst du im Video.

,
,

Bruno Bötschi, Christian Thumshirn, Adrian Kammer

23.11.2025, 13:35

23.11.2025, 14:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli lässt sich von der blue News Redaktion mit zwölf Schnellfragen löchern.
  • Die 37-jährige Sängerin offenbart, auf welche Frage sie gerne vom Universum eine Antwort hätte.
  • Egli hat zudem einen Tipp, wie man am schnellsten einen neuen Lieblingsmenschen finden kann.
Mehr anzeigen

Beatrice Egli ist ein Mensch, der Tempo liebt. Und so wundert es auch nicht, dass die Schlagersängerin gerne nach dem Motto «Höher, schneller, weiter» lebt.

Darum erklärte sich die 37-Jährige auch sofort bereit, sich den zwölf Schnellfragen von blue News Redaktor Bruno Bötschi zu stellen.

Wenn du wissen willst, was das seltsamste Talent von Beatrice Egli ist, wieso sie nicht ewig leben möchte und bei welcher Frage der Schlagerstar etwas mehr Bedenkzeit als üblich braucht, solltest du dir unbedingt das obige Video anschauen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr zum Thema

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte. So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Schlagerstar schreibt MusikgeschichteSo erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Schweizer Welthit wird 40. Kurt Maloo: «Der ‹Captain›-Song zahlt mir bis heute die Miete»

Schweizer Welthit wird 40Kurt Maloo: «Der ‹Captain›-Song zahlt mir bis heute die Miete»

Bötschi fragt Thomas Anders. «Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Bötschi fragt Thomas Anders«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»

Meistgelesen

Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt
Shiffrin siegt vor Colturi und Rast ++ Holdener undankbare Vierte
«Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»
Zuber verkürzt für den FCZ noch vor der Pause vom Punkt
Trump: «Deadline könnte verschoben werden» +++ Von der Leyen: «Keine Samen für einen zukünftigen Konflikt säen»