Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus

Beatrice Egli spricht so offen wie selten über den Verlust ihrer Grosseltern – und darüber, wie sehr sie ihr Leben bis heute prägen. In einem Interview zeigt sich die 37-Jährige verletzlich, aber auch dankbar: «Trauer braucht ihren Raum – und sie geht vorbei.»

Beatrice Egli ist für ihre Lebensfreude und ihr positives Auftreten bekannt – doch hinter dieser Energie steckt auch tiefer Schmerz.

In einem Gespräch mit der «Gala» erinnert sich die 37-Jährige an den Verlust ihrer Grosseltern Margrit und Fritz, die 2022 kurz nacheinander starben. Für die Schlagersängerin, die oft bei ihnen aufwuchs, war der Abschied ein schwerer Schlag: «Trauer braucht auch ihren Raum. Und Loslassen braucht auch seinen Raum», sagt sie.

Egli erzählt, dass sie damals gelernt habe, schwierige Gefühle zuzulassen – und dass es Zeit brauche, bis Heilung möglich sei. «Es geht einem auch nicht gut. Aber zu wissen, dass diese Phase vorbeigeht – es wird besser, und es kommt gut am Ende», erklärt sie im Interview.

Drei Jahre später spürt sie ihre Grosseltern noch immer ganz nah: «Irgendwie finde ich, sie sind gar nicht weg, weil die Werte von ihnen leben in mir weiter, und das spüre ich in jedem Tag.»

Ihr aktuelles Album trägt den Titel «Hör nie auf damit» – ein Bekenntnis zum Leben trotz Schmerz. «Es ist ein Statement, weiterzumachen und an das Gute zu glauben. Ein Ja zum Leben – mit allen Höhen und Tiefen», so Egli.

Beatrice Egli zeigt sich immer wieder verletzlich

Auch in der Liebe orientiert sie sich an ihren Grosseltern, die 50 Jahre verheiratet waren und sich zur Goldhochzeit ein zweites Mal das Ja-Wort gaben. Ihr eigenes Privatleben hält die Schweizerin jedoch konsequent geheim.

Gerüchte über eine Beziehung mit Florian Silbereisen kommentiert sie gelassen: «Wir finden das sehr amüsant und wir geniessen das auch. Unsere gemeinsame Antwort ist: Das wissen nur wir», sagt sie mit einem Lächeln.

Als sie 2013 bei «Deutschland sucht den Superstar» gewann, war sie über Nacht berühmt. Zwei Jahre später folgte die Ernüchterung:

Bei den Swiss Music Awards 2015 habe niemand mit ihr gesprochen, erzählt sie im SRF-Talk. «Ich kann mich erinnern, dass wirklich keiner mit mir geredet und bloss kein Foto mit mir gemacht hat. Hauptsache, nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Person.»

Für die Schwyzerin war diese Respektlosigkeit ein Schock: «Das hat mich sehr verletzt, weil sowas kannte ich nicht.» Sie habe an diesem Abend zum ersten Mal gespürt, «dass Menschen dich wegen deiner Musikrichtung abwerten».

