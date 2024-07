Ufo361 ist einer der einflussreichsten Rapper der deutschen Szene. Der Musiker polarisiert gerne, auch mit seiner Show am Openair Frauenfeld fällt er auf. Das Konzert gibts hier im Stream.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht von Freitag auf Samstag stand der deutsche Rapper Ufo361 auf der Bühne vom Openair Frauenfeld.

Ufuk Bayraktar, wie der Musiker eigentlich heisst, ist einer der grössten Namen in der Deutschrap-Szene.

Das Konzert gibts hier im Stream.

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

Der deutsche Musiker Ufo361 zählt zu den ganz Grossen der Deutschrap-Szene. Dass Trap in Deutschland gross geworden ist, ist dem 36-Jährigen, der eigentlich Ufuk Bayraktar heisst, zu verdanken.

Für seine Alben arbeitete er schon mit Grössen wie Future, Offset, Gunna oder 070 Shake zusammen. Mit seinen Bühnenshows sorgte er schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Auch der Auftritt am Openair Frauenfeld gibt zu reden – ein Disclaimer am Anfang des Konzerts warnt vor «Darstellungen von suizidalen Handlungen» und ruft betroffene Personen dazu auf, sich Hilfe zu holen.

Wer den Auftritt von Ufo361 in der Nacht von Freitag auf Samstag verpasst hat oder nicht am Openair Frauenfeld ist, kann sich die Show bequem vom Sofa aus hier im Livestream oder im Free-TV auf blue Zoom anschauen.