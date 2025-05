Lust auf mehr ESC? Der SRF-Pop-Up-Kanal «Best of ESC» bietet 61 Stunden ESC-Momente aus der Vergangenheit. Franziska Gabbert/dpa-tmn

Noch bis zum 25. Mai zeigt ein eigens aufgeschalteter SRF-Sender Archiv-Perlen aus 20 Jahren ESC-Geschichte. blue News hat sich die über 60 Stunden einverleibt. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen.

Von Roland Meier Roland Meier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das SRF fährt eine massive ESC-Kampagne mit Bezügen in allen Hauptkanalsendungen.

Der SRF-Pop-Up-Kanal «Best of ESC» bietet eine breite Auswahl an ESC-Momenten aus der Vergangenheit.

Die Dauerschleife des ESC-Archivs verdeutlicht die repetitiven Elemente der Veranstaltung. Mehr anzeigen

Beim SRF erreicht das ESC-Fieber mittlerweile Höchsttemperaturen: Fast keine Sendung, ohne Bezug zum Mega-Event in Basel. Hazel Brugger talkt mit Gredig. Hintergründiges zu den Vorbereitungen bei DOK. Sven Epiney als Gast im Samschtig-Jass, bei Eco Talk und G&G. Sogar Kulturplatz und Sternstunde Philosophie können sich dem Sog der ESC Week nicht entziehen.

Wen das Programm auf dem Hauptkanal noch nicht genug in Wallung versetzt, hat dieser Tage zusätzlich die Chance auf die erweiterte Dröhnung. Bei Swisscom blue TV und auf SRF Play ist noch bis zum 25. Mai ein Pop-Up-Kanal aufgeschaltet. «Best of ESC» zeigt rund um die Uhr handverlesene Mitschnitte aus dem SRF-Archiv. 61 Stunden Programm in Dauerschlaufe: Von den Höhepunkten der vergangenen Jahre bis zu Nemos Sieg 2024 in Schweden.

Wer da hineinzappt, ist auf dem direkten Weg ins Delirium. Nur die Telefonnummern fürs Voting aus den damaligen Live-Sendungen wurden unkenntlich gemacht. Ansonsten ist das der reine Stoff für Eurovision-Glückshormone und ESC-Albträume. Schlauerweise verzichtet SRF auf Giftstoffe wie die Auftritte von Gunvor oder Six4One. Vanilla Ninja und DJ Bobos Vampire - aus den weniger heilsbringenden Epochen Schweizer ESC-Beteiligungen - darf man sich aber nochmals zu Gemüte führen.

ESC-Finale 2014 als Conchita Wurst mit ihrem Song «Rise like a Phoenix» den Titel nach Österreich holte. Screenshot Swisscom blue TV

ESC-Höhepunkte aus den Jahren 2005 bis 2024

Denn «Best of ESC» zeigt komplette Halbfinals und Finals aus neun Jahrgängen der letzten zwanzig Jahre. Darunter die immer gern gesehenen Reprisen aus Düsseldorf 2011, als Stefan Raab und Anke Engelke moderierten. Oder als sich «The Code» von Nemo 2024 in Malmö als Instant-Ohrwurm in die Gehörgänge bohrte. Mittlerweile fast schon vergessen: Der niederländische Siegersänger von 2019, der aufgrund einer Corona-Infektion die Ausgabe des Folgejahres (2021) in Rotterdam verpasste.

Dokumentation über Anna Rosinelli vor ihrem Auftritt am ESC 2011. Screenshot Swisscom blue TV

Als Beruhigungspillen werden zwischendurch besänftigende Dokus über Schweizer Künstleri*innen mit ESC-Vergangenheit ins Programmraster genommen. Luca Hänni, Gion's Tears, Remo Forrer, Marius Bear und Nemo haben die Ehre. Als einzige Frau ist Anna Rosinelli mit dabei, welche sich 2011 quasi direkt von der Strasse auf die ESC-Bühne sang.

Die Menge macht das Gift

Die über 60 Stunden haben aber auch ihre Nebenwirkungen. Die geballte Ladung ESC im Loop zeigt wie repetitiv die Veranstaltung ist: Das starre 3 Minuten-Format der Songs. Die streberhaft auf die Minute getimten Moderationskärtchen-Texte von Sven Epiney. Die maximal sechsköpfigen Tanz-Equipen, die ihre Formationen schablonenhaft für die fix installierten Kameras vortragen.

ESC-Finale in Kiew 2005, als Helena Paparizou nach Griechenland holte. Screenshot Screenshot Swisscom blue TV

Irgendwann erfolgt die Überdosis. Die Dauerberieselung macht immun. Die im Pop-Business abgekupferten Trends lassen sich nicht mehr vom eingestreuten Lokalkolorit unterscheiden, mit dem Länder wie Griechenland oder Moldawien punkten wollen. Jedes Jahr zeigt ein anderes Land eine Tracht mit extravaganter Kopfbedeckung, oder etwas Sirtaki zum Grossraumdisco-Bumbum. «Best of ESC» zeigt leider auch: Die Substanzen sind minderwertig und teils gestreckt. Ein richtiger Superstar wie Taylor Swift absolviert eine dreistündige Show heutzutage im Alleingang - mit ebenso vielen Hair-Flips und Kostümwechseln wie die ESC-Musikantinnen.

