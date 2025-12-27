  1. Privatkunden
Tokio Hotel-Sänger plaudert aus Bill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Carlotta Henggeler

27.12.2025

Die Kaulitz-Zwillinge plaudern in ihrem Weihnachtspodcast über ihr Leben. 
Die Kaulitz-Zwillinge plaudern in ihrem Weihnachtspodcast über ihr Leben. 
Netflix

In festlicher Stimmung nehmen Bill und Tom Kaulitz ihre letzte Podcast-Folge des Jahres auf – und schwärmen dabei überraschend von Zürich. Einer denkt ans Auswandern, der andere vielleicht ans Verlieben.

Carlotta Henggeler

27.12.2025, 10:28

27.12.2025, 10:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bill und Tom Kaulitz nehmen in festlich geschmücktem Studio ihre letzte Podcast-Folge 2025 von «Kaulitz Hills» auf und kündigen eine dreiwöchige Pause an.
  • Die Brüder schwärmen von Zürich – Bill deutet ein Date an, Tom kann sich ein Leben in der Schweiz vorstellen.
  • Im Podcast geht es auch um Zeitreisen, Kindheitserinnerungen und Neujahrsvorsätze.
Mehr anzeigen

Bill und Tom Kaulitz haben ihr Studio in Hollywood festlich geschmückt und es sich dort für die Aufnahme ihres Weihnachtspodcasts gemütlich gemacht. Die Folge entsteht als besonderes Geschenk für die Fans ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood».

Wie immer geht es fröhlich und heiter zu. Bill erzählt, er habe vor der Aufnahme Sushi gegessen und dazu eine Margarita genossen. Tom stichelt: «Nur eine?» – woraufhin Bill zugibt, es seien eher «zwei oder vielleicht drei Mugget-Margaritas» gewesen.

Währenddessen mixt Tom einen Cocktail nach einem Rezept, das ihnen eine Hörerin zugeschickt hat: ein Frank-Ocean-Drink aus der Sacchi Bar in Zürich, direkt beim Lochergut. Tom bedankt sich bei der «Qualkuappe» für die Einsendung und gerät ins Schwärmen über Zürich. Im September 2024 waren Bill und Tom Kaulitz mit Tokio Hotel auf Europa-Tour und feierten ihren 35. Geburtstag in der Limmatstadt – mit einer extravaganten Partynacht.

Bill Kaulitz ruft dazwischen: «Oh, aus der Schweiz? Da habe ich demnächst ein Date.» Mehr verrät der Single-Sänger nicht zum Vorhaben. 

Tom doppelt nach: «Ich mag die Schweiz so gerne. Ich könnte mir vorstellen, da zu leben.»

Geburtstagsfeier in Zürich. Bill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Geburtstagsfeier in ZürichBill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Und weiter, Bill zu Tom Kaulitz: «Wenn ich einen Schweizer Mann hätte, das würde dir gefallen.» Tom meint dazu: «Ja, ein Schweizer Mann mit einem Schweizer Bankkonto.»

Bill Kaulitz wäre gerne Prinzessin, Tom ein Pirat

Dann sprechen die beiden darüber, wie es wäre, eine Zeitmaschine zu besitzen – eine solche würden sie sich sofort zulegen. Tom Kaulitz überlegt, ob er lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen würde. Dabei verrät er: «Ich wäre gerne ein Pirat gewesen.» Bill kontert lachend: «Und ich eine Prinzessin. Ich bin überzeugt, ich war schon mal eine.»

Bötschi fragt. Bill Kaulitz: «Schmerz gehört auf jeden Fall dazu»

Bötschi fragtBill Kaulitz: «Schmerz gehört auf jeden Fall dazu»

Bill Kaulitz würde gerne «ganz viele verschiedene Leben ausprobieren, wenn man könnte. Ich würde auch gerne mal eine Bank ausrauben, nur um zu wissen, wie das ist.»

Plätzchen und Adventskalender

Dann plaudern die beiden Tokio-Hotel-Gründer über den Trend überladener Weihnachtsguetsli – ganz ihr Fall ist das nicht.

Auch das Thema Adventskalender kommt zur Sprache. Ihre Mutter habe sich stets die Mühe gemacht, einen selbst zu basteln. «Wir waren dann immer so aufgeregt, dass wir kaum schlafen konnten», erinnert sich Bill.

«Leute, macht euch die Mühe, selbst einen zu basteln – das ist so toll. Jedes Kind freut sich über einen selbstgemachten Adventskalender», appelliert Bill.

Letzte Podcast-Folge 2025 

Es ist die letzte Podcast-Folge des Jahres 2025, danach legen die Kaulitz-Brüder eine dreiwöchige Pause ein. Bill richtet einen Appell an die Fans: «Nehmt euch nichts vor, macht euch keine Vorsätze! Macht euch nicht so einen Druck – man kann sein Leben jederzeit ändern.» Wichtig sei, nicht gestresst ins neue Jahr zu starten. Sein Rat: «Macht einen Schritt nach dem anderen.»

Und Tom ergänzt: «Jeden Tag den grösstmöglichen Spass haben – das sollte euer Vorsatz sein!»

Zum Schluss verabschieden sich die beiden in ihre dreiwöchige Podcast-Pause – gemeinsam geht es für sie in die Ferien. Dolce far niente ist angesagt.

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Sie war Stuntfrau, wurde für «Avatar» oder «Transformers» gebucht, lebt ihren Traum in Los Angeles Tür an Tür mit den grössten Promis. Für blue News dokumentiert Simone Bargetze ab sofort ihr Leben in Hollywood.

05.03.2025

