Sänger und Pianist Billy Joel steht auch mit 75 Jahren noch auf der Bühne. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Billy Joel stürzte bei einem Konzert im US-Bundesstaat Connecticut. Der Sänger stand danach direkt wieder auf, es geht ihm gut. Doch seine Fans sind dennoch in Sorge um den 75-Jährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Billy Joel ist während eines Konzerts gestürzt, nachdem er das Mikrofon samt Ständer weggeworfen hatte.

Trotz des Stolperers stand er sofort wieder auf und setzte seine Show fort.

Fans reagieren gemischt: Einige sorgen sich um seine Gesundheit, während andere scherzen oder meinen, der Musiker solle besser in Ruhestand gehen. Mehr anzeigen

Das kann doch jedem passieren: nur einen falschen Schritt gemacht – und schon stolperst du über deine eigenen Füsse. Doch passiert das einem Promi auf der Bühne, zieht das grosse Aufmerksamkeit auf sich. Vor allem, wenn dieser Promi Sänger Billy Joel ist, der mit seinen 75 Jahren noch immer performt.

Gerade eben so geschehen bei einer Show der Rocklegende in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut. Videos vom Billy Joels Stolperer gehen im Netz gerade viral.

Darauf zu sehen ist der 75-Jährige, wie er das Mikrofon samt Ständer wegwirft und daraufhin das Gleichgewicht verliert. Wie es scheint, knickt er mit dem Fuss um und stürzt dann zu Boden.

Doch wie heisst es so schön? The Show Must Go On – und genau daran hält sich Billy Joel, der direkt nach dem Sturz wieder aufsteht und weitermacht, sogar noch einen weiteren Song performt.

Fans machen sich Sorgen um den 75-jährigen Musiker

Glücklicherweise scheint sich der Sänger keine schlimmeren Verletzungen zugezogen zu haben, als er gefallen ist. Die Fans sorgen sich dennoch um den Musiker.

«Er ist 75 Jahre alt und dann ist das Gleichgewicht nicht mehr dasselbe. Ich hoffe, es geht ihm gut», kommentiert eine TikTok-Userin. Viele finden, es sei an der Zeit, dass Billy Joel in den Ruhestand geht.

Während sich die einen unter anderem auch lustig machen («Das ist so, als würde Biden versuchen, zu Fuss zu gehen») oder sich fragen, warum Billy Joel überhaupt das Mikro samt Ständer in die Luft schmeisst, zeigen sich andere zutiefst besorgt.

Ein Fan ist dagegen überzeugt, dass die Rocklegende einfach unverwundbar ist und ihr nichts etwas anhaben kann: «Billy stört der Schmerz nicht wirklich.»

