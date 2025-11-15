  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Souverän ins Halbfinale Blinde Schweizerin Bernarda begeistert bei Voice of Germany

Stefan Michel

15.11.2025

Bernarda Brunovic aus Dietikon ZH nimmt zum zweiten Mal bei The Voice of Germany teil und beeindruckt mit ihrer Stimme und Bühnenpräsenz.
Bernarda Brunovic aus Dietikon ZH nimmt zum zweiten Mal bei The Voice of Germany teil und beeindruckt mit ihrer Stimme und Bühnenpräsenz.
bernarda_music/Instagram

Bernarda begeistert mit ihrer Stimme Publikum, Jury und Coaches von The Voice of Germany. Die Zürcherin kann dabei weder das Publikum noch die Coaches sehen – sie ist seit Geburt blind.

Stefan Michel

15.11.2025, 11:57

15.11.2025, 15:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Züricherin Bernarda Brunovic begeistert mit ihrer Stimme Publikum, Jury und Coaches bei The Voice of Germany.
  • Mit ihrer Interpretation des Songs «Rise up» von Andra Day qualifiziert sie sich direkt für das Halbfinale.
  • Die 32-jährige Zürcherin mit Wurzeln in Kroatien ist seit ihrer Geburt blind. 
Mehr anzeigen

Es ist einer jener Gänsehaut-Momente, von denen Talent-Shows wie «The Voice of Germany» leben. Bernarda Brunovic steht im schulterfreien Kleid und mit Sonnebrille auf der Bühne und singt die Ballade «Rise up» von Andra Day. 

Einigen der Coaches ist anzusehen, wie ergreifend sie die Darbietung finden. Das Publikum erhebt sich schon nach wenigen Takten, Wieder Augen werden feucht, manche können nur noch den Kopf schütteln ob der Interpretation des anspruchsvollen Songs.

Der Voting Block, der sich aus 100 ehemaligen Teilnehmer*innen zusammensetzt, stimmt für Bernarda. Selbst Cara Kienzle, ihre direkte Konkurrentin um den Platz im Halbfinale sagt: «Ich musste heulen, weil sie so schön gesunden hat. Da geh ich gerne.»

Schweizerin überzeugt Coaches. Die blinde Bernarda begeistert bei «The Voice»

Schweizerin überzeugt CoachesDie blinde Bernarda begeistert bei «The Voice»

«Du singst das so krass, du bist ein absolutes Ausnahmetalent», lobt Coach Shirin David. Bernardas Coach Smudo findet: «Sie hat das Ding so geil an die Wand genagelt.» Er vergleicht seine Gefühle mit denen eines Fussballtrainers, der einen Spieler aufs Feld schickt und genau tut, was er ihm gesagt hat und den Pass zum Tor gibt.

Blind und streng gläubige Katholikin mit Theologiestudium

Bernarda Brunovic fällt auch deshalb auf, weil sie seit ihrer Geburt blind ist. Sie ist zudem bekennende Katholikin mit abgeschlossenem Theologiestudium. Sie stand auch schon in der Kritik, weil sie an einem Marsch fürs Läbe aufgetreten ist, einem evangelikalen Anlass von Gegner*innen von Abtreibung und Homo-Ehe. Als Folge davon hat das Musikfestival M4Music 2025 das Konzert der Zürcher Sängerin abgesagt. 

In einem Interview mit dem katholischen Bonifatiuswerk erzählt sie einmal, wie sie mit sich gerungen habe, einen Song zu singen, indem es um eine Prostituierte geht. 

Aufgewachsen ist die 32-Jährige in Dietikon ZH, Wurzeln hat sie auch in Kroatien. Dass sie viel in ihre Ausbildung als Sängerin investiert hat, ist ihrem Gesang anzumerken. Die Schweizerin, die schon 2018 im Halbfinale von The Voice of Germany stand, gilt jetzt als eine der Favoritinnen auf einen Platz im Finale. Sie selber hat sich die Finalqualifikation zum Ziel gesetzt. 

Bezeichnend: Vier andere Talente hätten Bernarda herausfordern, und sich an ihrer Stelle direkt für das Halbfinale qualifizieren können. Aber alle vier winkten ab. Das Halbfinale läuft am 5. Dezember auf Sat 1 und Joyn.

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Sina. «Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Bötschi fragt Sina«Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

«Das gewisse Etwas». Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

«Das gewisse Etwas»Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte. So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Schlagerstar schreibt MusikgeschichteSo erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Meistgelesen

So will Trump der BBC jetzt an den Kragen gehen
Epstein-Skandal: «Es gibt einen Unterschied zwischen einer 15-Jährigen und einer 5-Jährigen»
Shiffrin deklassiert die Konkurrenz – Holdener als 8. beste Schweizerin
Diese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt
Beförderungsstopp für Kommissarin nach Geschlechtswechsel