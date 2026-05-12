  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Das grosse ESC-Ranking blue News Leser*innen lieben Veronica Fusaro – Serbien fällt komplett durch

Carlotta Henggeler

12.5.2026

Veronica Fusaro beim Proben ihres ESC-Auftritts in Wien. Sie nimmt am Donnerstag am zweiten Halbfinale teil.
Veronica Fusaro beim Proben ihres ESC-Auftritts in Wien. Sie nimmt am Donnerstag am zweiten Halbfinale teil.
Bild: Alma-Bengtsson/EBU

Kurz vor dem Eurovision Song Contest in Wien haben blue News Leser*innen alle Songs bewertet. Das Resultat: Veronica Fusaro landet im Ranking auf Platz 1 – doch bei den Wettbüros liegt sie nicht vorne.

Carlotta Henggeler

12.05.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Veronica Fusaro gewinnt das blue News Ranking mit «Alice» klar. Auf dem letzten Platz landet Serbien. 
  • Fusaro muss sich den Einzug in den Grand Final am Dienstag erst noch sichern. Sie tritt im zweiten Halbfinale mit Startnummer 7 an.
  • Bei den Wettbüros liegt hingegen Finnland vor Schweden und anderen Favoriten.
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Eurovision Song Contest 2026 in Wien haben zahlreiche blue News Leser*innen im grossen Ranking Schulnoten vergeben. Fast 40'000 Bewertungen gingen ein, Tausende ESC-Fans beteiligten sich in den vergangenen Tagen am Voting.

Das Prinzip war einfach: Alle Songs konnten wie im Schweizer Schulsystem mit Noten von 1 bis 6 bewertet werden. So entstand ein breites Stimmungsbild. Das Resultat ist klar: Veronica Fusaro erreicht mit ihrer Rockballade «Alice» Platz 1. Sie setzt sich damit deutlich gegen die internationale Konkurrenz durch.

Veronica Fusaro erhielt die Durchschnittsnote 4,36. 

Bötschi fragt Veronica Fusaro. «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Bötschi fragt Veronica Fusaro«Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Auf dem zweiten Platz landet Australiens ESC-Hoffnung Delta Goodrem mit «Eclips» (4,19). Dahinter folgt Italiens Sänger Sal Da Vinci, der es mit seiner Ballade «Per sempre sì» auf Rang drei schafft (4,15).

Frankreichs Monroe singt sich mit «Regarde» (4,07) auf Platz 4, dicht gefolgt von Schwedens Alicia mit «My System» auf Rang 5 (4,04).

Finnland mit Linda Lampenius x Pete Parkkonen («Liekinheitin», 3,99) verpasst die Top 5 knapp. Dahinter reihen sich Estlands Vanilla Ninja («Too Epic To Be True», 3,96) und Deutschlands Sarah Engels («Fire», 3,93) ein.

Luxemburgs Eva Marija («Mother Nature», 3,87) und Polens Alicja («Pray», 3,85) komplettieren die Top 10.

Diese Länder sind die grossen Verlierer

Auf dem drittletzten Platz landet Armenien («Simón»), mit der Durchschnittsnote 3,49. Auf dem vorletzten Rang ist Griechenland mit Akylas «Ferto» (3,48).

Finaleinzug rückt näher. Starke Botschaft – Veronica Fusaro feilt nach schwieriger Probe am ESC-Moment

Finaleinzug rückt näherStarke Botschaft – Veronica Fusaro feilt nach schwieriger Probe am ESC-Moment

Das Schlusslicht bildet Serbiens ESC-Hoffnung LAVINA («Kraj Mene») mit einer Durchschnittsnote von 3,35.

Wettbüros sehen Finnland und Schweden vorne

Als heisser Anwärter gilt in den Wettbüros seit Mitte Februar Finnland. Sie führen die Wettquoten an. «Liekinheitin» von Linda Lampenius und Pete Parkkonen hält sich auf Platz 1. Das wäre eine Sensation für das skandinavische Land: Der erste Triumph liegt genau 20 Jahre zurück. 2006 gewann Lordi mit «Hard Rock Hallelujah». 

Auch weit vorne bei den Wettbüros: Schweden, Griechenland, Dänemark und Frankreich.

Schafft es Fusaro ins Finale?

Für Veronica Fusaro gilt es am Donnerstag ernst: Dann steht sie im zweiten Halbfinale auf der Bühne – mit Startnummer 7.

Der Auftritt entscheidet über den Einzug in den Final des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. blue News begleitet Fusaros Auftritt und tickert das zweite Halbfinale live. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Veronica Fusaro am ESC in Wien

Veronica Fusaro am ESC in Wien

Die zweiten Proben laufen laufen für Veronica Fusaro schon besser. Sie steht mit «Alice» im zweiten Halbfinale und mus den Sprung in den Grand Final schaffen.

11.05.2026

Meistgelesen

Jedes Jahr verlierst du tausende Franken, ohne es zu merken
Super-League-Aufstieg winkt: Acquah köpft Aarau bei Vaduz in der 95. Minute zum Sieg
Rentner will mit seiner Ehefrau zusammenleben – Behörden sagen Nein
Päckli aus dem Nichts – Teenager wird von Amazon geflutet
Fahrtests für Senioren: Fachleute warnen vor gefährlichen Lücken

Mehr zum Thema

Proteste wegen Israel. Glitzer, Buh-Rufe, Polizeischutz – ESC-Wahnsinn startet in Wien

Proteste wegen IsraelGlitzer, Buh-Rufe, Polizeischutz – ESC-Wahnsinn startet in Wien

Sicherheitsbedenken. Terrorgefahr am ESC in Wien? Sogar das FBI wird eingeschaltet

SicherheitsbedenkenTerrorgefahr am ESC in Wien? Sogar das FBI wird eingeschaltet

Finaleinzug rückt näher. Starke Botschaft – Veronica Fusaro feilt nach schwieriger Probe am ESC-Moment

Finaleinzug rückt näherStarke Botschaft – Veronica Fusaro feilt nach schwieriger Probe am ESC-Moment

Mehr aus dem Ressort

Das grosse ESC-Ranking. Top oder Totalausfall? Jetzt alle Songs benoten und abstimmen

Das grosse ESC-RankingTop oder Totalausfall? Jetzt alle Songs benoten und abstimmen

Schweizer ESC-Hoffnung. Veronica Fusaro: «Ich habe vom Finaleinzug geträumt»

Schweizer ESC-HoffnungVeronica Fusaro: «Ich habe vom Finaleinzug geträumt»

Konzertfilm von Superstar Billie Eilish. Zwei Menschen, die Kontrolle gewohnt sind, arbeiten zusammen

Konzertfilm von Superstar Billie EilishZwei Menschen, die Kontrolle gewohnt sind, arbeiten zusammen