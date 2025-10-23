Die US-Rockband Bon Jovi geht nach einer längeren Pause wieder auf Tournee. «Die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben... wir sind auf dem Weg zurück für die Bon Jovi Forever Tour!», kündigten die Rocker um Sänger Jon Bon Jovi (63, «Living On A Prayer», «Bad Medicine») an.
Nach vier Konzerten im New Yorker Madison Square Garden im kommenden Juli plant die Band im August und September 2026 drei Auftritte in Europa – in Edinburgh, Dublin und London.
Er sei den Fans und seinen Band-Kollegen dankbar, dass sie ihm Zeit gegeben hätten, wieder gesund zu werden, schrieb Jon Bon Jovi auf der Band-Webseite – «ich bin bereit und aufgeregt».
Der Frontmann hatte sich 2022 einer Stimmband-Operation unterziehen müssen, gefolgt von einer anstrengenden Reha.
Während dieser Zeit ging die Band nicht auf Tournee, brachte aber im Sommer 2024 das Album «Forever» mit Songs wie «Legendary», «Kiss The Bride» oder «Walls Of Jericho» heraus. Es ist das 16. Studioalbum der seit über 40 Jahren bestehenden Band.
