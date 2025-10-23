  1. Privatkunden
Nach Stimmband-Operation Bon Jovi geht wieder auf Tournee – 2026 auch in Europa

dpa

23.10.2025 - 21:38

Jon Bon Jovi kehrt nach einer Operation auf die Bühne zurück. 
Jon Bon Jovi kehrt nach einer Operation auf die Bühne zurück. 
imago images/Gonzales Photo

Jon Bon Jovi musste um seine Stimme bangen. 2022 unterzog sich die US-Rockikone einer Stimmband-Operation. Jetzt kündigt er mit seiner Band eine Tournee an. Bon Jovi wird auch nach Europa kommen.

DPA

23.10.2025, 21:38

23.10.2025, 21:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jon Bon Jovi kehrt nach einer Stimmband-Operation und längerer Pause mit seiner Band Bon Jovi auf die Bühne zurück.
  • Die «Bon Jovi Forever Tour» startet 2026 in New York und führt im August und September auch nach Europa.
  • Trotz Tourpause veröffentlichte die Band 2024 ihr 16. Studioalbum «Forever» mit neuen Songs
Mehr anzeigen

Die US-Rockband Bon Jovi geht nach einer längeren Pause wieder auf Tournee. «Die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben... wir sind auf dem Weg zurück für die Bon Jovi Forever Tour!», kündigten die Rocker um Sänger Jon Bon Jovi (63, «Living On A Prayer», «Bad Medicine») an.

Nach vier Konzerten im New Yorker Madison Square Garden im kommenden Juli plant die Band im August und September 2026 drei Auftritte in Europa – in Edinburgh, Dublin und London. 

Bon Jovi geht wieder auf Tour. Der Frontmann musste sich einer Stimmband-Operation unterziehen.
Bon Jovi geht wieder auf Tour. Der Frontmann musste sich einer Stimmband-Operation unterziehen.
Instagram

Er sei den Fans und seinen Band-Kollegen dankbar, dass sie ihm Zeit gegeben hätten, wieder gesund zu werden, schrieb Jon Bon Jovi auf der Band-Webseite – «ich bin bereit und aufgeregt».

Der Frontmann hatte sich 2022 einer Stimmband-Operation unterziehen müssen, gefolgt von einer anstrengenden Reha.

Während dieser Zeit ging die Band nicht auf Tournee, brachte aber im Sommer 2024 das Album «Forever» mit Songs wie «Legendary», «Kiss The Bride» oder «Walls Of Jericho» heraus. Es ist das 16. Studioalbum der seit über 40 Jahren bestehenden Band.

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Ein Meer voller Schafe: Im Golf von Aden kentert ein Frachter mit Tausenden Tieren an Bord. Die Szenen sind surreal – und erschütternd zugleich. Fischer versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten.

23.10.2025

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

In Jerusalem eskaliert der Konflikt zwischen Ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Festnahmen von Wehrdienstverweigerern sorgen für Empörung. Das Video erklärt, warum der Streit Israel spaltet.

23.10.2025

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Thüringens Innenminister sieht in den Anfragen der AfD Anzeichen für russischen Einfluss auf kritische Infrastruktur. Die Alternative für Deutschland sagt, sie deckt nur Missstände auf.

22.10.2025

