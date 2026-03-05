Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Popstar in Handschellen abgeführt Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Carlotta Henggeler

5.3.2026

Britney Spears wurde verhaftet. 
Britney Spears wurde verhaftet. 
Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Popstar Britney Spears ist in Kalifornien wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Sängerin wurde nach einigen Stunden wieder freigelassen.

Carlotta Henggeler

05.03.2026, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Britney Spears wurde am Mittwochabend in Kalifornien von der Polizei gestoppt. Die Sängerin wurde wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen.
  • Nach einigen Stunden kam sie wieder frei.
  • Ein Gerichtstermin ist für Anfang Mai angesetzt.
Mehr anzeigen

Britney Spears ist am Mittwochabend in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen worden. Laut mehreren US-Medien und dem Promi-Portal «TMZ» wurde die Pop­sängerin von der California Highway Patrol gegen 21.30 Uhr Ortszeit wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer (DUI) angehalten und in Handschellen abgeführt.

Die 44-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag offiziell registriert und wenige Stunden später wieder freigelassen, wie aus den Gefängnisunterlagen des Sheriffs von Ventura County hervorgeht. 

Spears soll nun am 4. Mai vor Gericht erscheinen. Eine Stellungnahme der Sängerin oder ihres Teams lag zunächst nicht vor. Kurz nach Bekanntwerden der Festnahme bemerkten Fans zudem, dass Spears ihren Instagram-Account deaktiviert hatte. 

Fans spekulieren über Gesundheitszustand

In den vergangenen Monaten hatte Spears auf Instagram immer wieder mit ungewöhnlichen und teils skurrilen Posts sowie Tanzvideos für Schlagzeilen gesorgt. Ihre Beiträge lösten bei Fans regelmässig Diskussionen und Spekulationen über ihr Wohlbefinden aus.

Der Fall sorgt erneut für Schlagzeilen rund um die «Princess of Pop». Weitere Details zu den Umständen der Festnahme sind bislang nicht bekannt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Ariel: «Ich möchte eine Kita eröffnen»

Kaum zurück aus dem Dschungelcamp wartet auf Ariel schon das nächste TV-Abenteuer: Die Baslerin ist die neue Schweizer Bachelorette. blue News hat mit ihr über ihren Männertyp, Hater und ihre Zukunft gesprochen.

26.02.2026

Meistgelesen

Mit diesem Trick lockte Israel Chamenei und seine Minister in tödliche Falle
Swiss-Sonderflug in Zürich gelandet +++ Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger
«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»
Alain Berset richtet dringenden Appell an Europa
Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Mehr aus dem Ressort

Schweizer Kultgruppe kündigt Abschied an. Mummenschanz geht auf die letzte grosse Tournee

Schweizer Kultgruppe kündigt Abschied anMummenschanz geht auf die letzte grosse Tournee

Familienzoff vorbei?. So herzig feiern die Beckhams Sohn Brooklyns Geburtstag

Familienzoff vorbei?So herzig feiern die Beckhams Sohn Brooklyns Geburtstag

Kein Treffen in Sandringham. König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

Kein Treffen in SandringhamKönig Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor