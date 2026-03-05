Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Britney Spears wurde verhaftet. Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Popstar Britney Spears ist in Kalifornien wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Sängerin wurde nach einigen Stunden wieder freigelassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Britney Spears wurde am Mittwochabend in Kalifornien von der Polizei gestoppt. Die Sängerin wurde wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen.

Nach einigen Stunden kam sie wieder frei.

Ein Gerichtstermin ist für Anfang Mai angesetzt. Mehr anzeigen

Britney Spears ist am Mittwochabend in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen worden. Laut mehreren US-Medien und dem Promi-Portal «TMZ» wurde die Pop­sängerin von der California Highway Patrol gegen 21.30 Uhr Ortszeit wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer (DUI) angehalten und in Handschellen abgeführt.

Die 44-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag offiziell registriert und wenige Stunden später wieder freigelassen, wie aus den Gefängnisunterlagen des Sheriffs von Ventura County hervorgeht.

Spears soll nun am 4. Mai vor Gericht erscheinen. Eine Stellungnahme der Sängerin oder ihres Teams lag zunächst nicht vor. Kurz nach Bekanntwerden der Festnahme bemerkten Fans zudem, dass Spears ihren Instagram-Account deaktiviert hatte.

Fans spekulieren über Gesundheitszustand

In den vergangenen Monaten hatte Spears auf Instagram immer wieder mit ungewöhnlichen und teils skurrilen Posts sowie Tanzvideos für Schlagzeilen gesorgt. Ihre Beiträge lösten bei Fans regelmässig Diskussionen und Spekulationen über ihr Wohlbefinden aus.

Der Fall sorgt erneut für Schlagzeilen rund um die «Princess of Pop». Weitere Details zu den Umständen der Festnahme sind bislang nicht bekannt.

Mehr Videos aus dem Ressort