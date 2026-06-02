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Bühnen-Comeback Céline Dion kündigt aufgrund riesiger Nachfrage weitere Konzerte an

dpa

2.6.2026 - 06:27

Auch 2027 will Céline Dion nach langer Konzertpause bei Paris auf der Bühne stehen.
Auch 2027 will Céline Dion nach langer Konzertpause bei Paris auf der Bühne stehen.
BIld: dpa

Jahrelang konnte Superstar Céline Dion nicht auf der grossen Bühne stehen und Konzerte geben. Ihr Comeback soll nun grösser ausfallen als geplant.

DPA

02.06.2026, 06:27

02.06.2026, 06:52

Weltstar Céline Dion hat nach jahrelanger Konzertpause weitere Auftritte angekündigt.

Auch im Mai 2027 will die Kanadierin in der La Défense Arena bei Paris singen – nach Angaben ihres Managements, um dem grossen Interesse der Fans nachzukommen, die sich für den Vorverkauf für das Bühnen-Comeback in diesem Herbst registriert hatten.

Doku «I Am: Céline Dion». Erschütternde Bilder zeigen Anfall der Sängerin

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Nach sechs Jahren Pause will die 58 Jahre alte Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. 

Die Konzerte in der La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Zusätzlich sollen nun zehn Auftritte zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr hinzukommen.

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