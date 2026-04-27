Shakira bei einem Auftritt in San Francisco. (Archivbild) Keystone

Wenige Tage vor einem geplanten Grosskonzert der Sängerin Shakira am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ist beim Bühnenaufbau ein Arbeiter ums Leben gekommen.

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Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe «Todo Mundo no Rio» – auf Deutsch etwa: Die ganze Welt in Rio.

Der Bühnenarbeiter sei zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden, berichtete das örtliche Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Feuerwehr. Er erlag seinen Verletzungen demnach im Spital.

Damit holt die Verwaltung der brasilianischen Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole.

Die Bühne wurde nach Angaben der Veranstalter für Shakira auf rund 1500 Quadratmeter vergrössert und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows (1345 Quadratmeter).

2024 kamen dort rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna. Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga an dem Strand mit etwa 2,5 Millionen Besuchern einen Rekord für ein Einzelkonzert auf.