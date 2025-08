Weil sie gehänselt wird, will sich die elfjährige Tochter von Anna-Maria Ferchichi und Bushido einer kosmetischen Behandlung im Gesicht unterziehen. Bild: IMAGO/Uwe Erensmann

Die elfjährige Tochter von Influencerin Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido wird gehänselt. Deshalb will sich Laila nun die Haare an ihrer Oberlippe per Laser für immer entfernen lassen. Das sorgt für Diskussionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil sie seit zwei Jahren immer wieder gehänselt wird von ihren Mitschüler*innen, will sich Laila Ferchichi einer kosmetischen Behandlung unterziehen.

Die elfjährige Tochter von Influencerin Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido sorgt mit dieser Entscheidung für Diskussionen im Internet.

Nun äusserte sich Laila gegenüber dem TV-Sender RTL zum geplanten Eingriff: «Ich mache, was ich will, wenn meine Eltern mir das erlauben.» Mehr anzeigen

Eine Ankündigung von Influencerin Anna-Maria Ferchichi und ihrem Mann, dem Rapper Bushido, sorgt aktuell für einige Diskussionen im Netz.

Das Paar machte kürzlich öffentlich, dass ihre Tochter Laila sich einer Schönheits-OP unterziehen werde – sprich einer dauerhaften Haarentfernung.

Dabei sollen per Laser feine Härchen an der Oberlippe der Elfjährigen entfernt werden. Jetzt sprach Laila selbst beim TV-Sender RTL über den bevorstehenden Eingriff und verteidigt sich gegen die Kritik.

Laila Ferchichi: «Es sind einfach nur Haare»

«Es hat mich nicht zum Weinen gebracht, aber es war auch nicht schön», sagt Laila Ferchichi im Interview mit «RTL Exclusiv». Sie sei wegen der Härchen an ihrer Oberlippe in der Vergangenheit auch schon als Junge bezeichnet worden.

Die Haare in ihrem Gesicht hätten sie bisher selbst nicht gestört. Erst seit sich andere Menschen darüber lustig machen würde, hätte sie Mühe damit bekommen: «Es sind einfach nur Haare und ich habe einfach ein bisschen mehr als andere davon.»

Beinahe täglich müsse sie sich rasieren oder die Haare zupfen, so Laila Ferchichi weiter, die seit längerem einen eigenen Instagram-Account betreibt. Damit soll jetzt aber Schluss sein, wenn es nach dem Willen der Elfjährigen geht.

Laila und ihre Eltern haben zusammen gesprochen

Dass sich eine Teenagerin einer Schönheits-OP unterzieht, sorgt bei manchen Menschen für Unverständnis. Das scheint Laila Ferchichi aber ziemlich egal zu sein:

«Dann denke ich mir, okay, das ist deine Meinung, aber mir ist es egal. Ich mache, was ich will, wenn meine Eltern mir das erlauben.»

Ihre Eltern und sie hätten in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen. Sie sei sich durchaus bewusst, dass ihre Entscheidung und die ihrer Eltern nicht von allen Menschen akzeptiert werde.

Anna-Maria Ferchichi, die Mutter von Laila, verteidigt den geplanten Eingriff. Im Gespräch mit dem TV-Sender RTL sagt sie zudem, dass die Entscheidung nicht von heute auf morgen gefallen sei.

Vielmehr habe ihre Tochter immer wieder mit Hänseleien zu kämpfen, seit sie neun Jahre alt sei. Ihre Mutter kenne die Problematik gut: «Ich habe auch überall deutlich mehr Haarwuchs als andere Frauen.»

Und weiter: «Noch dazu ist Laila südländisch, die Behaarung ist nochmal viel stärker.»

