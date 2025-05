Weltstar Céline Dion kommt nicht an den ESC

Céline Dion kommt nicht an den ESC in die Schweiz. Martin Bureau/AFP/dpa

Die Spekulationen haben ein Ende: Céline Dion wird nicht beim Eurovision Song Contest in Basel auftreten. Dies verkündete die Sängerin in einer Videobotschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion hat ihren erwarteten Auftritt beim ESC-Finale in Basel abgesagt und begründete dies in einer Videobotschaft mit gesundheitlichen Gründen.

Anstelle ihres Auftritts wird es eine musikalische Hommage an Dions ESC-Erfolg geben, inklusive ihres Siegertitels «Ne partez pas sans moi».

Die schwedische Moderatorin Petra Mede wird als Intervallact auftreten und übernimmt einen Teil des Programms unter dem Motto «Made in Switzerland». Mehr anzeigen

Nach wochenlangen Spekulationen steht fest: Céline Dion wird nicht beim Eurovision Song Contest in Basel auftreten. Diese Nachricht überbrachte die Sängerin selbst in einer Videobotschaft, die am Montagabend während der Evening Preview Show in der St. Jakobshalle gezeigt wurde, wie «20 Minuten» berichtet.

Die Fans des ESC hatten gehofft, dass Dion am Finaltag, dem 17. Mai, in die Schweiz reisen würde. Doch die Veranstalter bestätigten, dass die kanadische Sängerin nicht nach Basel kommen wird. In ihrer Videobotschaft, die von @Eurocelsoreactions auf TikTok geteilt wurde, drückte Dion ihre Enttäuschung aus: «Ich würde nichts lieber tun, als mit euch in Basel zu sein.» Sie betonte, wie sehr der ESC ihr Leben verändert habe und wie dankbar sie der Schweiz und dem Wettbewerb sei. Dennoch werde sie in diesem Jahr nicht teilnehmen.

Besondere Hommage an ihre Musik

Die Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, und viele ESC-Blogger und -Fans bestätigten die Absage. In der Halle stimmte das Publikum daraufhin ihren Eurovisionssiegersong «Ne partez pas sans moi» an. Anstelle von Dions Auftritt wird es eine besondere Hommage an ihr musikalisches Erbe geben. Künstlerinnen und Künstler werden ihren Siegertitel in einer spektakulären Sondervorstellung würdigen.

Zudem wird Petra Mede, die dreimalige schwedische ESC-Moderatorin, als Intervallact auftreten und einen Teil des Beitrags «Made in Switzerland» übernehmen. Mede moderierte im letzten Jahr den Eurovision Song Contest in Malmö und wird nun Dions Platz einnehmen.

Die Absage von Céline Dion wird auf ihre gesundheitlichen Probleme zurückgeführt. Sie leidet am Stiff-Person-Syndrom, was es ihr erschwert, langfristige Pläne zu machen. «Sie kann nur sehr kurzfristig planen. Sie weiss nicht, wie es ihr im Mai gehen wird», erklärte Co-Executive-Producer Reto Peritz im März gegenüber 20 Minuten. Trotz der Enttäuschung bleibt die Hoffnung bei einigen Fans bestehen, dass Dion vielleicht doch noch auftreten könnte.

