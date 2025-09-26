«Am I The Drama?», fragt Cardi Bs im Titel ihres neuen Albums, das sie am Freitag veröffentlicht hatte. Und das tat sie mit ziemlich viel Drama.
Die 32-Jährige tat sich mit dem amerikanischen Händler Walmart und der Drohnenfirma Wing Drone Delivery zusammen. Und die verschickten das Album in der texanischen Metropolregion rund um Dallas und Fort Worth für kurze Zeit als CD per Drohne an die Käufer*innen.
«Ich kann das gar nicht glauben. Meine Fans haben mein Album von Drohnen bekommen», sagt Cardi B in einem Video auf X.
Maximal waren es 176 in einer Stunde per Luftweg ausgelieferte CDs – ein Weltrekord. Das bestätigte auch Guinness World Records auf X. Noch nie habe es so viele Drohnenlieferungen in einer Stunde gegeben.
«Am I the Drama?» ist das zweite Album von US-Rapperin Cardi B. Es folgte sieben Jahre nach ihrem Debüt «Invasion of Privacy».
Letzte Woche verkündete der Rapstar zudem, ihr viertes Kind zu erwarten. Vater ist der Footballspieler Stefon Diggs. Cardi B hatte sich zuvor von ihrem Ex-Mann, Rapper Offset, getrennt. Mit ihm hat sie drei Kinder. Nach der Geburt plant Cardi B, ab nächsten Februar auf Tour zu gehen.
Mehr aus dem Ressort
Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz
Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht.