Siebe Jahre nach ihrem Debüt veröffentlichte Cardi B ihr zweites Album. Jordan Strauss/Invision/dpa

Cardi B meldet sich mit ihrem zweiten Album «Am I The Drama?» zurück – und sorgt mit Drohnenlieferungen, Weltrekord und Baby-News für Schlagzeilen.

Cardi B releaste am Freitag ihr zweites Album «Am I The Drama?».

Der Händler Walmart lieferte das Album mit Drohnen und stellte dabei einen Guinness-Weltrekord für die meisten Drohnenlieferungen in einer Stunde auf.

Sie erwartet derzeit zudem ihr viertes Kind und plant ab Februar eine Tour.

«Am I The Drama?», fragt Cardi Bs im Titel ihres neuen Albums, das sie am Freitag veröffentlicht hatte. Und das tat sie mit ziemlich viel Drama.

Die 32-Jährige tat sich mit dem amerikanischen Händler Walmart und der Drohnenfirma Wing Drone Delivery zusammen. Und die verschickten das Album in der texanischen Metropolregion rund um Dallas und Fort Worth für kurze Zeit als CD per Drohne an die Käufer*innen.

«Ich kann das gar nicht glauben. Meine Fans haben mein Album von Drohnen bekommen», sagt Cardi B in einem Video auf X.

We really just broke a Guinness world record 😩 pic.twitter.com/COVsqTRBSl — Cardi B (@iamcardib) September 19, 2025

Maximal waren es 176 in einer Stunde per Luftweg ausgelieferte CDs – ein Weltrekord. Das bestätigte auch Guinness World Records auf X. Noch nie habe es so viele Drohnenlieferungen in einer Stunde gegeben.

«Am I the Drama?» ist das zweite Album von US-Rapperin Cardi B. Es folgte sieben Jahre nach ihrem Debüt «Invasion of Privacy».

Letzte Woche verkündete der Rapstar zudem, ihr viertes Kind zu erwarten. Vater ist der Footballspieler Stefon Diggs. Cardi B hatte sich zuvor von ihrem Ex-Mann, Rapper Offset, getrennt. Mit ihm hat sie drei Kinder. Nach der Geburt plant Cardi B, ab nächsten Februar auf Tour zu gehen.

