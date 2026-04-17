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«Wirkt jetzt schon wie veraltet» Céline Dion feiert Comeback mit neuem Song – die Reaktionen sind unterschiedlich

dpa

17.4.2026 - 09:00

Im Herbst will Céline Dion langer Pause wieder Konzerte geben. (Archivbild)
Im Herbst will Céline Dion langer Pause wieder Konzerte geben. (Archivbild)
Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Céline Dion («My Heart Will Go On») meldet sich nach langer Pause mit einem neuen Song zurück. Bald will sie wieder auf der Bühne stehen.

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DPA, Noemi Hüsser

17.04.2026, 09:00

17.04.2026, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Céline Dion veröffentlicht am Freitag mit «Dansons» ihren ersten Originalsong seit mehr als sechs Jahren.
  • Die Pop-Ballade handelt von Lebensfreude, Resilienz sowie dem Überwinden schwerer Zeiten durch Tanz und Liebe.
  • Dion plant im Herbst ihr Bühnen-Comeback. Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober vorgesehen.
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Vor ihrem geplanten Bühnen-Comeback veröffentlicht die kanadische Sängerin Céline Dion am Freitag ihren ersten Originalsong seit mehr als sechs Jahren. Die Single heisst «Dansons», auf deutsch: «Lasst uns tanzen».

Geschrieben hat ihn der Songwriter Jean-Jacques Goldman, mit dem der 58 Jahre alte Star schon lange zusammenarbeitet. In der Pop-Ballade geht es um Lebensfreude, Resilienz und das Überwinden von schwierigen Zeiten durch Tanz und Liebe. 

10 Shows in Paris. Céline Dion kündigt grosses Comeback an

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Die Reaktionen auf den Song fallen bisher unterschiedlich aus. «Das ist mal etwas anderes als die heutige Musik. Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln. Das tut dem Herzen gut», schreibt jemand in den Kommentaren unter dem Youtube-Videos des Songs. Jemand anderes meint: «Das ist einfach wunderschön.»

Weniger positive Worte findet die französische Tageszeitung «Le Monde». Das Lied «wirkt jetzt schon wie veraltet», heisst es. Der Song sei weit weg von ihren Hits aus den 1990er-Jahren. Der Song sei dennoch so zeitlos, dass er fasziniere.

Konzertreihe in Paris geplant

Dion will nach sechs Jahren Pause im Herbst wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab.

Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant.

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