«Vermissen dich mehr, als wir ertragen können» Céline Dion rührt mit Nachricht an verstorbenen Ehemann

Carlotta Henggeler

15.1.2026

Céline Dion postet eine emotionale Botschaft zum Todestag ihres Mannes.
Céline Dion postet eine emotionale Botschaft zum Todestag ihres Mannes.
Keystone

Im Januar 2016 erlag René Angélil einem Krebsleiden. Anlässlich seines zehnten Todestages richtete Céline Dion nun auf Instagram bewegende Worte an ihren verstorbenen Ehemann.

Teleschau

15.01.2026, 20:11

15.01.2026, 20:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Céline Dion gedachte auf Instagram dem zehnten Todestag ihres Ehemanns René Angélil mit einer emotionalen Botschaft.
  • Sie schrieb, dass der Schmerz über seinen Verlust weiterhin gross sei und betonte im Namen der Kinder ihre tiefe Liebe und Sehnsucht.
  • Dion selbst kämpft seit Jahren mit dem seltenen Stiff-Person-Syndrom, das ihre Gesundheit und Karriere stark beeinträchtigt.
Mehr anzeigen

2016 musste Céline Dion innerhalb kürzester Zeit zwei Schicksalsschläge verkraften: Am 14. Januar 2016 erlag ihr Ehemann René Angélil einem Krebsleiden.

Zwei Tage später verstarb ihr älterer Bruder, ebenfalls an Krebs. «Auch wenn man es erwartet, man ist nicht darauf vorbereitet, wenn es passiert», sagte sie einige Monate danach unter Tränen in der Sendung «Good Morning America».

Auch zehn Jahre später fällt es der Sängerin sichtlich schwer, den Verlust ihres Mannes zu verarbeiten. 

Anlässlich seines Todestages teilte die 57-Jährige ein Bild auf Instagram, das ein Foto Angélils auf einem Klavier zeigt. «Meine Liebe, zehn Jahre ohne dich fühlen sich an wie ein Tag, und doch fühlt sich jeder Tag wie ein Jahrzehnt an», schrieb die Musikerin dazu. «Zehn Jahre ohne deine Zärtlichkeit, und doch spüre ich jeden Tag deine Berührung ...»

Im Namen der gemeinsamen drei Kinder betonte Dion: «Wir vermissen dich mehr, als wir ertragen können, aber du hast uns gelehrt, stark zu sein. Wir lieben dich jeden Tag und jedes Jahr mehr.»

Céline Dion ist selbst schwer erkrankt

Nachdem sie ihre Beziehung lange geheim gehalten hatten, gaben sich die «My Heart Will Go On»-Interpretin und ihr 26 Jahre älterer Manager René Angélil 1994 das Jawort. Drei Söhne krönten das Glück des Paares: Réne Charles kam 2001 zur Welt, 2010 die Zwillinge Nelson und Eddy.

«Bürde der Lüge wog zu schwer». Céline Dion spricht offen über ihre schwere Krankheit

«Bürde der Lüge wog zu schwer»Céline Dion spricht offen über ihre schwere Krankheit

Während Dion ihren Mann während dessen Erkrankung gepflegt hatte, kämpfte die Kanadierin in den vergangenen Jahren selbst mit schweren gesundheitlichen Problemen. Das seltene Stiff-Person-Syndrom, an dem sie leidet, bedeutet für Betroffene teils enorme Qualen.

Es kommt zu Muskelverhärtungen und Krämpfen, die durch blosse Berührungen oder sogar Geräusche ausgelöst werden können. Die Autoimmunerkrankung sei «eine der grössten Herausforderungen» in ihrem Leben, erklärte Dion 2024.

Mehr Videos aus dem Ressort

Céline Dion und der Kampf gegen das Ende ihrer Karriere

Céline Dion und der Kampf gegen das Ende ihrer Karriere

Im Sommer sagte Céline Dion ihre Tournee für 2024 ab. Die Sängerin leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Unklar ist, ob sie je wieder auf die Bühne zurückkehren kann. Ein Rückblick auf die Karriere eines Weltstars.

10.10.2023

