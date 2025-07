Chaka Khan live am Montreux Jazz Festival Die zehnfache Grammy-Gewinnerin Chaka Khan schrieb mit Songs wie «I’m Every Woman» und «Ain’t Nobody» Soul- und Funk-Geschichte. Bild: © Montreux Jazz Festival Nach 14 Jahren kehrt Chaka Khan nach Montreux zurück – mit einem Konzert, das ihr Lebenswerk ehrt und Musikproduzent und Komponist Quincy Jones Tribut zollt. Bild: © Montreux Jazz Festival Lionel Flusin Chaka Khan eröffnet am Freitag, 4. Juli 2025, das Montreux Jazz Festival. blue Zoom zeigt das Konzert live ab 20.30 Uhr. Bild: © Montreux Jazz Festival Emilien Itim Chaka Khan live am Montreux Jazz Festival Die zehnfache Grammy-Gewinnerin Chaka Khan schrieb mit Songs wie «I’m Every Woman» und «Ain’t Nobody» Soul- und Funk-Geschichte. Bild: © Montreux Jazz Festival Nach 14 Jahren kehrt Chaka Khan nach Montreux zurück – mit einem Konzert, das ihr Lebenswerk ehrt und Musikproduzent und Komponist Quincy Jones Tribut zollt. Bild: © Montreux Jazz Festival Lionel Flusin Chaka Khan eröffnet am Freitag, 4. Juli 2025, das Montreux Jazz Festival. blue Zoom zeigt das Konzert live ab 20.30 Uhr. Bild: © Montreux Jazz Festival Emilien Itim

Ein halbes Jahrhundert steht sie bereits auf der Bühne: Chaka Khan feiert heute in Montreux ihr Comeback – mit einem funkigen Tribut für Quincy Jones. blue Zoom zeigt das exklusive Konzert live ab 20.30 Uhr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sie ist die Queen of Funk – und eine musikalische Ausnahmekünstlerin: Chaka Khan.

Nach 14 Jahren Pause tritt die 72-jährige US-amerikanische Sängerin heute Abend wieder am Montreux Jazz Festival auf.

blue Zoom zeigt das Konzert heute Freitag, 4. Juli 2025, live ab 20.30 Uhr. Mehr anzeigen

Seit 50 Jahren steht die Queen of Funk auf der Bühne. Bevor Chaka Khan zur gefeierten Soul-Diva aufsteigt, begann ihre Geschichte durchaus bodenständig.

Geboren 1953 in Chicago als Yvette Marie Stevens, wächst Chaka Khan in einer Familie auf, die Musik liebt. Mit elf Jahren gründet sie ihre erste Band. Kurz darauf verlässt sie Schule, will ihrer grossen Leidenschaft frönen und tourt durch die Clubs von Chicago.

Ihre musikalische Visitenkarte ist dabei ihre äusserst kraftvolle Stimme. Sie wird «Little Aretha» genannt, weil ihr Gesang die Menschen an jenen von Aretha Franklin erinnert.

Mehrere Welthits und zehn Grammys

1972 startet Chaka Khan ihre Karriere als Leadsängerin der Funkband «Rufus» – und lanciert gleichzeitig ihre Solokarriere. Die Single «I’m Every Woman» wird zum Klassiker und später auch nochmals ein Hit für Whitney Houston.

Schon bald möchte Chaka Khan am liebsten nur noch als Solokünstlerin unterwegs sein. Doch die Plattenfirma lässt sie nicht aus dem Vertrag aussteigen.

In der Folge veröffentlicht die Sängerin gemeinsam mit ihrer Band «Rufus» den Song «Ain't Nobody» – einen zeitlosen Welterfolg und bis heute die Erkennungsmelodien für die zehnfache Grammy-Siegerin.

Konzert von Chaka Khan eigens für Montreux konzipiert

Die Vielseitigkeit von Chaka Khan zeigt sich auch in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit anderen Musiker*innen: Von Ray Charles über David Bowie bis hin zu Prince treten an ihrer Seite auf.

Besonders prägend ist dabei die künstlerische Verbindung zu Quincy Jones. Für dessen Megahit «Stuff Like That» liefert Chaka Khan nicht nur den Gesang, sondern auch ihren unverkennbaren Soul-Vibe.

Heute Freitag, 4. Juli 2025, kehrt die 72-jährige Sängerin an jenen Ort zurück, an dem der im letzten Jahr verstorbene Erfolgsproduzent Jones so manch legendäres Konzerte dirigiert hat – ans Montreux Jazz Festival.

Chaka Khan fällt die Ehre zu, anlässlich ihres 50-Jahr-Bühnenjubiläum, das legendäre Musikfestival am Genfersee mit ihrem Auftritt zu eröffnen.

blue Zoom zeigt das Konzert, das eigens für Montreux konzipiert wurde, ab 20.30 Uhr live.

