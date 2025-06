Chris Martin und Dakota Johnson: Das Liebesaus Die Liebe zwischen Coldplay-Sänger Chris Martin und seiner Freundin Dakota Johnson soll Geschichte sein (Symbolbild). Bild: KEYSTONE Schauspielerin Dakota Johnson wollte heiraten und ein Baby, Chris Martin stand auf der Bremse. Jetzt ist alles aus (Archivbild). Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Chris Martin und Dakota Johnson: Das Liebesaus Die Liebe zwischen Coldplay-Sänger Chris Martin und seiner Freundin Dakota Johnson soll Geschichte sein (Symbolbild). Bild: KEYSTONE Schauspielerin Dakota Johnson wollte heiraten und ein Baby, Chris Martin stand auf der Bremse. Jetzt ist alles aus (Archivbild). Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die Beziehung zwischen Coldplay-Frontmann Chris Martin und «50 Shades of Grey»-Star Dakota Johnson sorgte schon mehrfach für Schlagzeilen – nun soll endgültig Schluss sein. Ein Magazin kennt den Trennungsgrund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Liebesgeschichte zwischen Coldplay-Sänger und Schauspielerin Chris Martin ist eine turbulente. Schon mehrfach wurde über ein Beziehungsende geschrieben. Das Paar datet seit 2017.

Jetzt soll nach sechs Jahren Verlobung definitiv alles aus sein. Und ein US-Magazin kennt den Trennungsgrund.

Es geht um verschiedene Zukunftsvorstellungen. Mehr anzeigen

On Off, On Off: Die Beziehung zwischen Coldplay-Star Chris Martin und Hollywood-Schauspielerin Dakota Johnson wurde schon mehrfach totgesagt.

Jetzt soll zwischen den beiden Showgrössen endgültig Schluss sein. Ein Freund des Paares verriet der US-Gossip-Kolumne «Page Six» den Trennungsgrund: «Sie hatte es satt, dass er den Termin für die Hochzeit immer wieder hinauszögerte.»

Das habe die Schauspielerin dazu bewogen, nach sechsjähriger Verlobungszeit, Chris Martin den Laufpass zu geben.

Auch wollte die 35-Jährige sich noch ein Baby gewünscht, Chris Martin (48) sich aber keine weiteren Kinder gewünscht. Der Sänger hat bereits zwei Kinder mit Ex-Frau Gwyneth Paltrow.

