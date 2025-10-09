  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Ministerin empört Country-Star nennt Polizisten in Song «cocky motherfuckers»

ai-scrape

9.10.2025 - 23:06

Der 29-Jährige Zach Bryan diente zuvor acht Jahre bei der Navy und wurde mit dem Album «American Heartbreak» international bekannt.
Der 29-Jährige Zach Bryan diente zuvor acht Jahre bei der Navy und wurde mit dem Album «American Heartbreak» international bekannt.
Bild: Keystone

US-Country-Star Zach Bryan hat mit einem Song heftige Reaktionen ausgelöst. Heimatschutzministerin Kristi Noem verurteilt seine Lyrics als «respektlos», er selbst spricht von einem Missverständnis.

Noemi Hüsser

09.10.2025, 23:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Musiker Zach Bryan sorgt mit einem auf Instagram veröffentlichten Songausschnitt für Empörung bei US-Konservativen.
  • US-Heimatschutzministerin Kristi Noem kritisiert den Song als respektlos und wirft Bryan vor, Sicherheitskräfte zu beleidigen.
  • Bryan verteidigt sich in sozialen Medien, betont seinen Militärdienst und ruft zur Versachlichung auf.
Mehr anzeigen

Der Musiker Zach Bryan hat letztes Wochenende einen zuvor unveröffentlichten Song auf Instagram gepostet. Darin betitelt er Polizisten als «cocky motherfuckers» und singt: «Der Mittelfinger reckt sich in die Höhe und wird nicht aufhören, sich zu zeigen. Ich habe schlechte Nachrichten: das Verblassen von Rot, Weiss und Blau.» Schliesslich warnt er vor der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), die «deine Tür eintreten» könnte.

Die Reaktion aus dem Trump-Lager liess nicht lange auf sich warten. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem zeigte sich empört über den Song. Das Lied sei «völlig respektlos» und beleidige «jeden Einzelnen, der jemals für unsere Freiheiten gekämpft hat,» sagte sie. Ihr Ministerium nutze zudem den Song «Revival» von Zach Bryan in einem Werbevideo, das zeigt, wie sich Agenten aus Hubschraubern abseilen und Menschen verhaften.

Bryan wehrte sich am Dienstag gegen Noems Darstellung und erklärte, seine Texte seien missverstanden worden. In einer Instagram-Story deutete Bryan an, dass die Hörer*innen den Kontext der neuen Texte verstehen würden, sobald er den gesamten Song veröffentliche.

«Jeder, der dies jetzt als Waffe benutzt, beweist nur, wie verheerend gespalten wir alle sind», schreibt Bryan. «Wir müssen unseren Weg zurückfinden.» Er spreche nur als 29-jähriger Mann, «der genauso verwirrt ist wie alle anderen.» Die Reaktionen auf den Song würden ihn verlegen und ängstlich machen.

Der Country-Musiker Zach Bryan verteidigte seinen Song in seiner Instagram-Story.
Der Country-Musiker Zach Bryan verteidigte seinen Song in seiner Instagram-Story.
Screenshot

Zach Bryan feierte 2022 mit dem Album «American Heartbreak» seinen Durchbruch. Songs wie «Something in the Orange» machten ihn auch über die Country-Szene hinaus bekannt.

Zuvor hatte Bryan acht Jahre bei der Navy gedient, was er auch in seiner Instagram-Story betonte: «Ich habe diesem Land gedient.» Doch als Musiker eines Genres, das viele Fans aus konservativen Kreisen hat, dürfte dieser Hinweis für viele wohl wenig an der Aufregung über den Song ändern.

Bad Bunny spielt die Superbowl-Halftime-Show. Das musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Bad Bunny spielt die Superbowl-Halftime-ShowDas musst du über den grössten Popstar der Welt wissen

Die Entrüstung konservativer Stimmen über den Song-Ausschnitt erinnert an die Empörung, die aufkam, als Bad Bunny als Halbzeitact des Super Bowls verkündet wurde. Auch der Superstar aus Puerto Rico hat bereits die Einwanderungspolitik von Trump kritisiert und spielt – mit Ausnahme des Super Bowls – keine Shows auf dem US-amerikanischen Festland: aus Angst, dass ICE seine Konzerte nutzen könnte, um Migrant*innen zu verhaften. Noem sagte letzte Woche, dass ICE beim Super Bowl «überall» sein werde.

Mehr aus dem Ressort

Simone nimmt dich mit durch die Geschichte des Laurel Canyon

Simone nimmt dich mit durch die Geschichte des Laurel Canyon

Simone Bargetze nimmt dich mit auf eine Reise in den Laurel Canyon, ein historisches Viertel in den Hollywood Hills. Dabei besucht sie den Canyon Country Store.

02.04.2025

Meistgelesen

Hamas: Gaza-Krieg ist vollständig vorbei +++ Rechtsextremer Minister will gegen Gaza-Deal stimmen
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Rolex räumt auf – unabhängige Uhrenhändler müssen weg
Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus
Günther Jauch: «Keiner ist unglücklicher ausgeschieden»

Mehr aus dem Ressort

«Ich bin noch nicht tot». Dolly Parton kontert Gerüchte über ihre Gesundheit

«Ich bin noch nicht tot»Dolly Parton kontert Gerüchte über ihre Gesundheit

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck. «Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Ohne Rafaella zum 85. Geburtstag. Schlagerstar Jack White wieder allein

Ohne Rafaella zum 85. GeburtstagSchlagerstar Jack White wieder allein