Kurz vor Album-ReleaseCountry-Star Ray Stevens bricht sich das Genick
Carlotta Henggeler
8.4.2026
Schock für Ray Stevens: Der US-Sänger hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Inzwischen gibt es aber Entwarnung – Stevens wurde bereits aus dem Spital entlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung.
Sorge um Ray Stevens: Der zweifache Grammy-Gewinner (87) hat sich bei einem Sturz Ende März das Genick gebrochen. Das bestätigte der US-Sänger selbst über Instagram.
Immerhin gibt es positive Nachrichten: Stevens wurde nach einem kurzen Spitalaufenthalt in der Region Nashville bereits wieder nach Hause entlassen. Dort erholt er sich nun – mit Halskrause. Diese soll er laut ärztlicher Empfehlung rund einen Monat lang tragen.
Trotz der schweren Verletzung zeigt sich der Musiker kämpferisch: Er sei «voll bewegungsfähig und bei guter Laune», heisst es weiter.
Ray Stevens blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Seit den 1950er-Jahren steht er im Studio, insgesamt soll er über 40 Millionen Alben verkauft haben. Sein neues Album «Favorites Old & New» soll wie geplant am 10. April erscheinen.
2019 wurde Stevens in die Country Music Hall of Fame aufgenommen – als einer der «talentiertesten, vielseitigsten und einfallsreichsten» Künstler Nashvilles. Bekannt wurde er vor allem mit humorvollen Songs.
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