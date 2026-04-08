Country-Star Ray Stevens erholt sich derzeit zu Hause von den Verletzungen. imago images / Starface

Schock für Ray Stevens: Der US-Sänger hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Inzwischen gibt es aber Entwarnung – Stevens wurde bereits aus dem Spital entlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Country-Sänger Ray Stevens (87) hat sich bei einem Sturz das Genick gebrochen, befindet sich aber bereits wieder zu Hause auf dem Weg der Besserung.

Laut eigenen Angaben ist er trotz Halskrause voll bewegungsfähig und guter Dinge.

Sein neues Album «Favorites Old & New» soll wie geplant am 10. April erscheinen. Mehr anzeigen

Sorge um Ray Stevens: Der zweifache Grammy-Gewinner (87) hat sich bei einem Sturz Ende März das Genick gebrochen. Das bestätigte der US-Sänger selbst über Instagram.

Immerhin gibt es positive Nachrichten: Stevens wurde nach einem kurzen Spitalaufenthalt in der Region Nashville bereits wieder nach Hause entlassen. Dort erholt er sich nun – mit Halskrause. Diese soll er laut ärztlicher Empfehlung rund einen Monat lang tragen.

Trotz der schweren Verletzung zeigt sich der Musiker kämpferisch: Er sei «voll bewegungsfähig und bei guter Laune», heisst es weiter.

Ray Stevens blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Seit den 1950er-Jahren steht er im Studio, insgesamt soll er über 40 Millionen Alben verkauft haben. Sein neues Album «Favorites Old & New» soll wie geplant am 10. April erscheinen.

Stevens hat über 40 Millionen Alben verkauft

2019 wurde Stevens in die Country Music Hall of Fame aufgenommen – als einer der «talentiertesten, vielseitigsten und einfallsreichsten» Künstler Nashvilles. Bekannt wurde er vor allem mit humorvollen Songs.

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