  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kurz vor Album-Release Country-Star Ray Stevens bricht sich das Genick

Carlotta Henggeler

8.4.2026

Country-Star Ray Stevens erholt sich derzeit zu Hause von den Verletzungen. 
Country-Star Ray Stevens erholt sich derzeit zu Hause von den Verletzungen. 
imago images / Starface

Schock für Ray Stevens: Der US-Sänger hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Inzwischen gibt es aber Entwarnung – Stevens wurde bereits aus dem Spital entlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Carlotta Henggeler

08.04.2026, 09:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Country-Sänger Ray Stevens (87) hat sich bei einem Sturz das Genick gebrochen, befindet sich aber bereits wieder zu Hause auf dem Weg der Besserung.
  • Laut eigenen Angaben ist er trotz Halskrause voll bewegungsfähig und guter Dinge.
  • Sein neues Album «Favorites Old & New» soll wie geplant am 10. April erscheinen.
Mehr anzeigen

Sorge um Ray Stevens: Der zweifache Grammy-Gewinner (87) hat sich bei einem Sturz Ende März das Genick gebrochen. Das bestätigte der US-Sänger selbst über Instagram.

Immerhin gibt es positive Nachrichten: Stevens wurde nach einem kurzen Spitalaufenthalt in der Region Nashville bereits wieder nach Hause entlassen. Dort erholt er sich nun – mit Halskrause. Diese soll er laut ärztlicher Empfehlung rund einen Monat lang tragen.

Trotz der schweren Verletzung zeigt sich der Musiker kämpferisch: Er sei «voll bewegungsfähig und bei guter Laune», heisst es weiter.

Ray Stevens blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Seit den 1950er-Jahren steht er im Studio, insgesamt soll er über 40 Millionen Alben verkauft haben. Sein neues Album «Favorites Old & New» soll wie geplant am 10. April erscheinen.

Stevens hat über 40 Millionen Alben verkauft

2019 wurde Stevens in die Country Music Hall of Fame aufgenommen – als einer der «talentiertesten, vielseitigsten und einfallsreichsten» Künstler Nashvilles. Bekannt wurde er vor allem mit humorvollen Songs. 

Mehr Videos aus dem Ressort

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

11.03.2026

Meistgelesen

USA und Iran einigen sich – doch das Wichtigste fehlt im Vertrag
Trump sagt Grossangriff ab – doch die Feuerpause gilt nicht für alle
Bananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»
Warum 37 günstige Zürcher Wohnungen seit Monaten leer stehen
Hamann wütet im blue Sport Studio über Real-Star Vinicius

Mehr aus dem Ressort

Zum 70-jährigen Jubiläum. Eurovision Song Contest kommt nach Asien

Zum 70-jährigen JubiläumEurovision Song Contest kommt nach Asien

Vor 40 Jahren auf Platz 1 der US-Charts. Darum hasste Falco seinen Hit «Rock Me Amadeus»

Vor 40 Jahren auf Platz 1 der US-ChartsDarum hasste Falco seinen Hit «Rock Me Amadeus»

Schock in Volksmusik-Show. Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Schock in Volksmusik-ShowStar-Trompeter bricht live im TV zusammen