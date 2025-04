Seinen 70. Geburtstag will Ländlerkönig Carlo Brunner mit seinen Liebsten und der passenden Musik feiern. Bild: Keystone

Der Schweizer Volksmusiker Carlo Brunner feiert heute Dienstag seinen 70. Geburtstag. «Ich bin noch voll im Saft», sagt er in einem Interview – und verrät seinen Traum für das nächste Jahrzehnt.

Keystone-SDA, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Dienstag, 22. April, kann Carlo Brunner seinen 70. Geburtstag feiern.

Seinen Geburtstag will der Ländlerkönig mit seinem «Schatz» Erika Grab, weiteren Freund*innen und der passenden Musik feiern.

«Erika und ich haben es wunderbar zusammen. Wir lachen viel, auch über uns selber», sagt Brunner im Interview mit der «Schweizer Illustrierte». Mehr anzeigen

Der Lebenstraum von Ländlerkönig Carlo Brunner klingt simpel: Er will weiterhin Musik machen.

«Mit 70 kann ich nicht mehr die verrücktesten Ländler runterchlöpfen wie früher. Aber ich mache noch immer schöne Musik», so Brunner im Interview mit der «Schweizer Illustrierte». Und weiter: «Wenn mir das nicht mehr gelingt, höre ich auf.»

Zwar gönnt sich Carlo Brunner mittlerweile etwas mehr Ruhe als in früheren Jahren. Stillsitzen scheint aber nicht seine Art zu sein. Er spielt Tennis, schwingt sich auf den Velosattel und fühlt sich für Golf noch zu jung.

Brunner: «Ein Indianer kennt keinen Schmerz»

Carlo Brunner und sein «Schatz» Erika Grab, eine Immobilienfachfrau, leben seit bald drei Jahrzehnten in einer Villa in Schindellegi SZ, die einst von Grabs Ex-Mann gebaut wurde.

Der Blick auf den Zürichsee und in die Glarner Alpen ist unverbaubar. Grab schaut zu Haushalt und Garten. Bis auf die schweren Arbeiten, da sei er der Gango von seinem Schatz, so Brunner in der «Schweizer Illustrierte».

Vor ein paar Monaten sei er auf dem E-Bike gestürzt, erzählt Brunner. Zwei Wochen nach dem Unfall stand er mit drei quetschten Rippen wieder auf der Bühne.

«Ein Indianer kennt keinen Schmerz.» Carlo jammere nie, so sein «Schatz». «Erika und ich haben es wunderbar zusammen. Wir lachen viel, auch über uns selber», sagt der Jubilar.

Seinen Geburtstag will er mit seinen Liebsten und der passenden Musik feiern. «Da geht es mit Rambazamba ins nächste Jahrzehnt.»

