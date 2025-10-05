Damiano David rockt in Zürich solo – gibt's ein Comeback mit Måneskin?

Innert kürzester Zeit war seine Europatournee fast ausverkauft: Wenn Damiano David, Ex-Måneskin-Sänger, solo auftritt, wollen alle dabei sein. Gestern rockte er Zürich. Bleibt noch die Frage: Gibt’s ein Comeback mit Måneskin?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Måneskin-Frontmann Damiano David begeisterte bei seinem ausverkauften Solo-Konzert in Zürich mit poppigem Sound und seinem Charisma.

Der 26-Jährige sprach offen über seine persönliche musikalische Neuorientierung und seinen Wunsch, sich als Solokünstler kreativ zu entfalten.

Damiano Davids World Tour führt ihn in die USA, Südamerika und Japan und dauert bis Mitte Dezember 2025. Mehr anzeigen

Es schiffet, Sturmtief Amy fegt mit bis zu 90 km/h über den Vorplatz der Halle 622 in Zürich-Oerlikon am Samstagnachmittag. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, doch wahre Fans lassen sich vom garstigen Wetter nicht abhalten. Schon Stunden vor Konzerteinlass stehen die Hardcore-Fans an. Nass und kalt? Egal, wenn der ehemalige Måneskin-Sänger auftritt.

So haben sich auch Loredana und ihre Freundin Sabrina auf den Weg zur Halle 622 gemacht – per Flugzeug. Sie sind extra aus Luxemburg angereist und werden in Zürich übernachten. Loredana erzählt beim Anstehen: «Ich wollte dieses Konzert auf keinen Fall verpassen. Ich bin ein riesen Måneskin-Fan und auch die neuen Songs von Damiano gefallen mir. Ich habe die Band zweimal live gesehen – und für mich sind sie mit grossem Abstand die beste Band der jetzigen Zeit. Ich bin gespannt, ob Damiano auch solo diese Energie, dieses Charisma verströmt.»

Die grosse Frage des Abends: Wie klingt Damiano David in seiner 90-minütigen Show als Popkünstler? Und greift sein Charisma auch bei softeren Songs? Dass der 26-jährige Römer sich in verschiedenen Musikgenres ausprobiert, ist nichts Neues. Hat er schon mit seiner alten Band seine poppige sanftere Seite gezeigt («Coraline») oder auch mal funkigere Töne angeschlagen, etwa mit dem Coversong «Beggin'».

Die Eventlocation ist seit Monaten ausverkauft – gut, habe ich meine Tickets im Fan-Presale gekauft. Ein Blick in die Runde zeigt: Viele der Fans tragen Måneskin-Shirts und sind grösstenteils Frauen – die Mehrheit zwischen 20 und 30 Jahren.

Kurz vor Konzertbeginn – fast auf die Minute genau um 20 Uhr ist es so weit – Lichterlöschen und dann geht's los mit dem Damiano-Spektakel.

Damiano David: «Ich habe mich verloren»

Damiano David in der Halle 622 in Zürich auf Solo-Tour. blue News/Carlotta Henggeler

Von den ersten Minuten an ist klar: Der Römer hat sein Publikum im Sack. Es wird ohrenbetäubend gekreischt, jeder Song lautstark mitgesungen und mit dem Handy für die Ewigkeit festgehalten – jede Minute, jeder Track.

Zwischendurch spricht er zu seinen Fans – auf Englisch. David erklärt seinen Weg zu seiner neuen Musik, zu seinem jetzigen Leben als Solokünstler. Er hat seine Heimat verlassen und lebt mit seiner Freundin Dove Cameron, die er als seine Seelenverwandte beschreibt, in Los Angeles. In Rom besitzt er weiterhin eine Wohnung.

Und er spricht über Måneskin: Mit ihnen habe er die schönsten Dinge erlebt, doch er habe sich neu ausprobieren wollen. David: «Ich habe mich verloren. Das hat nichts mit meiner Band zu tun, sondern mit mir. Ich habe den Traum eines anderen gelebt.»

Jetzt auf Solotour zeigt sich: Er ist wieder voll bei sich angekommen. Und seine poppigere Version zieht die Fans ebenso in ihren Bann – egal, ob mit oder ohne T-Shirt. Mit seinen Outfits beweist der Römer auf der Bühne, warum er nicht nur als Musiker, sondern auch als Model gebucht wird – und längst als Fashion-Ikone gilt.

Måneskin 2026 zurück

Im Interview mit dem Musikmagazin «NME» verrät Damiano David, dass ein Comeback nur eine Frage der Zeit sei: «Wir müssen alle gut ausgeruht sein.» Und das nächste Projekt solle sich «nicht wie Arbeit anfühlen.»

Gerüchte zufolge soll die Reunion 2026 stattfinden.

Fans begeistert

90 Minuten mit Damiano David verfliegen im Nu. Nach einer Zugabe ist finito – Mamma mia, was für ein Erlebnis!

Loredana und Sabrina – die luxemburgischen Fans – sind happy. Loredana: «Wow, das war ein unglaubliches Konzert. Ich habe schon viele italienische Künstler gesehen – Vasco Rossi, Zucchero und Laura Pausini –, aber Damiano ist einzigartig. Die lange Reise hat sich gelohnt!»

