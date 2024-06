Dario G, bürgerlich Paul Spencer, ist mit 53 Jahren aus dem Leben geschieden. Das schreibt sein Management auf Instagram. Der Brite war unter anderem für «Carnaval de Paris», den WM-Song von 1998, bekannt.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Paul Spencer, bekannt als Dario G, ist im Alter von 53 Jahren verstorben, wie seine Familie in einem Instagram-Post bestätigte.

Spencer hinterlässt ein bedeutendes musikalisches Erbe mit Hits wie «Sunchyme» und «Carnaval de Paris», die die Musikszene der Neunziger prägten.

Im letzten Jahr hatte Spencer seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht und Wohltätigkeitsorganisationen mit Erlösen aus seiner Musik unterstützt. Mehr anzeigen

Mit seinen Hits «Sunchyme» und «Carnaval de Paris» prägte Paul Spencer, bekannt als Dario G, die Musikszene der Neunzigerjahre. Nun ist der Musiker im Alter von 53 Jahren verstorben. Dies wurde von der BBC und Sky News unter Berufung auf einen Instagram-Post seiner Familie bestätigt.

«Mit grosser Trauer verkünden wir den Tod unseres geliebten Paul Spencer», hiess es dort. Spencer kämpfte bis zuletzt mit grosser Zuversicht, aber dieser Kampf war letztlich zu schwer. Er hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Erbe und zahlreiche glückliche Erinnerungen für viele Menschen. Er wird von allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden. Spencer hatte im letzten Jahr seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Durch Dario G erschuf er unvergessliche Dance-Hymnen. «Sunchyme» erreichte sofort Platz zwei der britischen Charts, nur von Elton Johns «Candle in the Wind» übertroffen. «Carnaval de Paris» wurde zur Fussball-WM 1998 veröffentlicht und galt als inoffizielle Hymne. 2002 wurde der Song für das nächste Turnier erneut herausgebracht.

Das Musikprojekt, das zeitweise ein Trio war, veröffentlichte auch Titel wie «Voices» und «Dream To Me», eine Hommage an «Dreams» von The Cranberries. Der Name Dario G ehrt den damaligen Trainer des Fussballvereins Crewe Alexandra FC, Dario Gradi. Vor einem Jahr hatte Spencer auf Instagram bekannt gegeben, dass er an Darmkrebs erkrankt sei.

Die Wohltätigkeitsorganisation Macmillan Cancer würdigte ihn als äusserst gutherzig und erwähnte, dass er sie mit Erlösen aus seiner Single «Savour the Miracle of Life» unterstützt habe. Er wird von allen, die ihn kannten, schmerzlich vermisst werden.

Mehr aus dem Ressort Entertainment