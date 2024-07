Daran starb Sinéad O'Connor wirklich

Eine Musikikone: Sinéad O'Connor starb vor einem Jahr. (Archivbild) Bild: Sebastian Silva/EFE/epa/dpa

Die Musikwelt trauert noch immer um Sinéad O’Connor, die vor einem Jahr starb. Nun ist die Todesursache der legendären Sängerin bekannt: eine Verschlimmerung ihrer chronischen Lungenkrankheit.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die irische Sängerin Sinéad O’Connor starb am 26. Juli 2023 im Alter von 56 Jahren.

Die Todesursache war eine Kombination aus COPD und Asthma, wie die Sterbeurkunde jetzt offenlegt.

Der Verlust ihres Sohnes Shane im Jahr 2022 beeinträchtigte O’Connors Leben erheblich. Mehr anzeigen

Es ist ein Jahr her, seit die Todesmeldung von Sinéad O'Connor um die Welt gegangen ist:

Am 26. Juli 2023 verstarb die Irin, was die die Musikwelt schockierte. Die Sängerin, bekannt durch den Hit «Nothing Compares 2 U», schied im Alter von 56 Jahren aus dem Leben.

Nun veröffentlichte die Zeitung «Irish Independent», die Einblick in die Sterbeurkunde hatte, die Todesursache. Laut der Urkunde starb O'Connor an den Folgen einer Kombination aus chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und Asthma.

O'Connor kämpfte mit dem Tod ihres Sohnes

In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass ihr Tod auf eine «Verschlimmerung einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und von Asthma bronchiale zusammen mit einer leichten Infektion der unteren Atemwege» zurückzuführen sei.

O'Connor wurde am 26. Juli 2023 in ihrer Wohnung in London leblos aufgefunden und ihr Tod wurde am Abend desselben Tages bekannt gegeben.

Ein Sprecher der Gerichtsmedizin im Londoner Stadtteil Southwark erklärte im Januar noch, sie sei eines natürlichen Todes gestorben.

Die irische Musikerin hinterliess drei Kinder. Besonders der Suizid ihres 17-jährigen Sohnes Shane im Jahr 2022 setzte ihr schwer zu. Infolge dieses tragischen Verlustes sagte sie Auftritte ab und begab sich in Trauma- und Suchtbehandlung.

Mehr aus dem Ressort Entertainment