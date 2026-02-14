  1. Privatkunden
Familienband Darum gehen die Kinder von Angelo Kelly nicht zur Schule

Bruno Bötschi

14.2.2026

Die Familienband Angelo Kelly & Family, hier bei einem Fernsehauftritt im Jahr 2015, löste sich vor drei Jahren auf.
Die Familienband Angelo Kelly & Family, hier bei einem Fernsehauftritt im Jahr 2015, löste sich vor drei Jahren auf.
Bild: Getty Images

Angelo und Kira Kelly sind Eltern von fünf Kindern. Wie der 44-jährige Musiker selbst mussten auch seine Sprösslinge auf eine klassische Schulbildung verzichten – aus einem bestimmten Grund.

Teleschau

14.02.2026, 21:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Musiker Angelo Kelly und seine Frau Kira waren jahrelang mit ihren fünf Kindern als Familienband auf Tournee.
  • Wie einst Vater Angelo selbst mussten auch dessen Kinder auf eine klassische Schulbildung verzichten.
  • Angelo Kelly trat er in Sachen Bildung in die Fussstapfen seines Vaters Dan, dem 2002 verstorbenen Gründer von The Kelly Family.
Mehr anzeigen

Hätte Dan Kelly, der Gründer der Familienband The Kelly Family, keine Skepsis gegenüber dem American Way of Life und dem US-amerikanischen Schulsystem gehegt, hätte es eines der grössten europäischen Pop-Phänomene der 1990-er vermutlich nie gegeben:

Der Strassenmusiker entschied sich, die Vereinigten Staaten zu verlassen, bevor sein ältestes Kind ins schulpflichtige Alter kam. Das war bereits in den 1960-ern.

Mit Strassenkonzerten und Tonträger-Veröffentlichungen erspielte sich die musizierende Familie ab den 1980er-Jahren einen höheren Bekanntheitsgrad, vor allem in Belgien, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden.

1994 folgte dann der internationale Durchbruch: Das Musikmagazin «Bravo» berichtete 1993 über die Kellys, die nun ein Geschwister-Act waren. Ihr Album «Wow» verkaufte sich – ausschliesslich im Strassenverkauf – gut, die Single «Key To My Heart» brachte ihnen eine Einladung in die «Bravo Super Show» ein.

Keine Zeit für regulären Schulunterricht

Ein Jahr später erschien das Album «Over The Hump». Es erreicht in den drei Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz den ersten Platz der Charts.

Für regulären Schulunterricht war in dieser turbulenten Phase ohnehin keine Zeit. Auch Paddy und Angelo Kelly, die schnell zu den grössten Stars der Familie avancierten, erhielten keine klassische Schulbildung, sondern wurde von anderen Mitgliedern der Familie unterrichtet.

Vom Kinder- zum Schlagerstar. Maite Kelly spricht über «ungesunden Grössenwahn» in ihrer Familie

Vom Kinder- zum SchlagerstarMaite Kelly spricht über «ungesunden Grössenwahn» in ihrer Familie

Als Angelo Kelly, der heute Freitag, 13. Februar, sein neues Album «Alive» veröffentlicht, selbst eine musikalisch aktive Familie hatte, trat er in Sachen Bildung seines Nachwuchses in die Fussstapfen seines Vaters.

2022 gibt Angelo Auflösung der Familienband bekannt

Ab 2010 wurden die fünf Kinder von Angelo Kelly und seiner Frau Kira zu Hause unterrichtet. Ein regulärer Schulbesuch würde sich mit dem Nomadenleben der Familie nicht vertragen, offenbarte Kelly 2017 gegenüber dem Magazin «Neuen Post».

Geständnis von Michael Patrick Kelly. «Schnapp dir ein Mädchen, mach Musik und geh mit Gott»

Geständnis von Michael Patrick Kelly«Schnapp dir ein Mädchen, mach Musik und geh mit Gott»

Gabriel, Helen und Emma, die drei ältesten Kinder von Angelo und Kira Kelly, haben das Schulalter inzwischen ohnehin hinter sich. Das Grösserwerden der Kinder bedeutete auch das Ende des gemeinsamen Musizierens:

2022 gab Angelo Kelly die Auflösung der Familienband bekannt. Sohn Gabriel ist inzwischen selbst als Musiker erfolgreich. 2024 gewann er ausserdem die RTL-Show «Let's Dance»

