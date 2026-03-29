Mit Hits wie «Der Kommissar» und «Rock Me Amadeus» wurde Falco international bekannt. Der Wiener Sänger starb am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Er wurde 40 Jahre alt. Herbert Pfarrhofer/APA/epa/dpa

«Rock Me Amadeus» war Falcos grösster Hit, vor 40 Jahren toppte der Song sogar die US-Charts. Doch ausgerechnet er, Falco, hasste den Song über alles. Was hatte er gegen den Ohrwurm?

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Rock Me Amadeus» wurde vor 40 Jahren als erster deutschsprachiger Song ein Nummer-1-Hit in den USA und machte Falco weltweit berühmt.

Falco selbst lehnte den Song jedoch ab, empfand ihn als künstlerisch fragwürdig und nahm ihn nur unter Druck seines Managements auf.

Trotz des enormen Erfolgs blieb Falco distanziert, da ihn der Hit unter Erfolgsdruck setzte und Zweifel an zukünftigen Leistungen auslöste. Mehr anzeigen

Viele Popfans feiern diesen Song – bis heute. «Rock Me Amadeus» wird weltweit geliebt und schrieb Musikgeschichte: Vor genau 40 Jahren stürmte der Falco-Hit als erster deutschsprachiger Track die US-Charts auf Platz 1. Ein globaler Triumph für den Wiener. Doch ausgerechnet einer konnte den Mega-Hit nicht ausstehen: Falco selbst.

Mit «Rock Me Amadeus» stand Hans Hölzel, so der bürgerliche Name des «Falken», von Anfang an auf Kriegsfuss. Schon das Demo des Liedes, das die niederländischen Produzenten Rob und Ferdi Bolland («In The Army Now») Falcos Team zugeschickt hatten, bereitete ihm Unbehagen. Damals, 1984, war die Zeit von «Amadeus», dem Spielfilm über den genialen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.

Den Film hatten die Brüder Bolland im Kino gesehen und daraufhin «Rock Me Amadeus» komponiert. Allen im Studio sei «ganz schnell klar» gewesen, dass das ein Welthit sein würde, sagte Horst Bork, damals Falcos Manager, im Gespräch mit «einestages». Allen – «bis auf Hans».

Falco sang «Rock Me Amadeus» «unter grösstem Widerstand»

Falco wollte den Song eigentlich gar nicht singen. «Rock Me Amadeus» war ihm zuwider – er sprach sogar von «Leichenfledderei». Dazu kam sein Wiener Stolz: Sich vor Mozart verbeugen? Für ihn undenkbar. «I bin doch koa Mozartkugel», soll Falco immer wieder gesagt haben, erinnert sich Musikmanager und Autor Bork im Gespräch mit dem Südwestrundfunk im Oktober 2025.

Letztlich konnte man Falco doch überreden. Oder war Druck im Spiel? «Ich singe diesen Titel nur unter grösstem Widerstand und auf Druck meines Managements!», sagte Falco. Sagte es – und holte dann doch das Beste aus sich heraus. Und das, obwohl er sturzbetrunken am Mikrofon stand und Produzent Rob Bolland ihm die Textzeilen soufflieren musste, wie sich Ferdi Bolland in einem Interview erinnerte. Glücklich waren dann doch alle über das Ergebnis. «Er hat den Song innerhalb von zwei Stunden, ohne grosse Veränderungen aufs Band ‹geschmissen›», so Bork, «und das war die Version, die es geschafft hat.»

Am Ende – war noch lange nicht alles gut. Auch beim Dreh des Musikvideos stellte sich Falco quer. Als wollte er die im Song auf Mozart gemünzten Eigenschaften für sich beanspruchen. «Er war so exaltiert. Genau das war sein Flair.» Zum Flair des Musikvideos gehörte auch die ausgefallene bunte Perücke, die Falco in der Rolle Mozarts tragen musste und die den Komponisten als Punk seiner Zeit ausweisen sollte. Als punkig erschien Falco die schrille Aufmachung aber gar nicht. «I bin kaa Woama», sagte er. Heisst übersetzt: «Ich bin kein warmer Bruder.»

Dann kam, trotz allem, der Erfolg. Der erlösende Erfolg. Denn Falcos zweites Studioalbum «Junge Römer» (1984) war kommerziell hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Daher lastete enormer Druck auf Sänger und Kollegen, mit der dritten Platte «Falco 3» (1985) und speziell mit «Rock Me Amadeus», der ersten Singleauskopplung, an den Erfolg des Debüts «Einzelhaft» (1982) anzuknüpfen. Das gelang mit Bravour. Vor allem das Lied übertraf alles Bisherige, als es nicht nur in den deutschen, österreichischen oder britischen Charts den Spitzenplatz erreichte, sondern am 29. März 1986 auch die US-Billboard-Charts toppte.

Doch selbst jetzt konnte sich Falco mit «Rock Me Amadeus» nicht versöhnen. Zwar freute ihn der Erfolg, doch er stimmte ihn auch besorgt. Vor allem die Nummer-eins-Nachricht aus den USA drückte seine Stimmung. Denn der Erfolg war auch eine Messlatte, und die lag nun so hoch, dass ihm angst und bange wurde. «Jetzt is' aus», soll Falco gesagt haben, dieser exaltierte, selbstbewusste Pop-Provokateur, den unter der Oberfläche aber Zweifel und Ängste umgetrieben hatten. «Jetzt is' aus», sagte er. «Des schoff i nie wieder.»

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