  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vor 40 Jahren auf Platz 1 der US-Charts Darum hasste Falco seinen Hit «Rock Me Amadeus» 

Carlotta Henggeler

29.3.2026

Mit Hits wie «Der Kommissar» und «Rock Me Amadeus» wurde Falco international bekannt. Der Wiener Sänger starb am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Er wurde 40 Jahre alt. 
Mit Hits wie «Der Kommissar» und «Rock Me Amadeus» wurde Falco international bekannt. Der Wiener Sänger starb am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Er wurde 40 Jahre alt. 
Herbert Pfarrhofer/APA/epa/dpa

«Rock Me Amadeus» war Falcos grösster Hit, vor 40 Jahren toppte der Song sogar die US-Charts. Doch ausgerechnet er, Falco, hasste den Song über alles. Was hatte er gegen den Ohrwurm?

Teleschau

29.03.2026, 19:56

29.03.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Rock Me Amadeus» wurde vor 40 Jahren als erster deutschsprachiger Song ein Nummer-1-Hit in den USA und machte Falco weltweit berühmt.
  • Falco selbst lehnte den Song jedoch ab, empfand ihn als künstlerisch fragwürdig und nahm ihn nur unter Druck seines Managements auf.
  • Trotz des enormen Erfolgs blieb Falco distanziert, da ihn der Hit unter Erfolgsdruck setzte und Zweifel an zukünftigen Leistungen auslöste.
Mehr anzeigen

Viele Popfans feiern diesen Song – bis heute. «Rock Me Amadeus» wird weltweit geliebt und schrieb Musikgeschichte: Vor genau 40 Jahren stürmte der Falco-Hit als erster deutschsprachiger Track die US-Charts auf Platz 1. Ein globaler Triumph für den Wiener. Doch ausgerechnet einer konnte den Mega-Hit nicht ausstehen: Falco selbst.

Mit «Rock Me Amadeus» stand Hans Hölzel, so der bürgerliche Name des «Falken», von Anfang an auf Kriegsfuss. Schon das Demo des Liedes, das die niederländischen Produzenten Rob und Ferdi Bolland («In The Army Now») Falcos Team zugeschickt hatten, bereitete ihm Unbehagen. Damals, 1984, war die Zeit von «Amadeus», dem Spielfilm über den genialen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.

Den Film hatten die Brüder Bolland im Kino gesehen und daraufhin «Rock Me Amadeus» komponiert. Allen im Studio sei «ganz schnell klar» gewesen, dass das ein Welthit sein würde, sagte Horst Bork, damals Falcos Manager, im Gespräch mit «einestages». Allen – «bis auf Hans».

Falco sang «Rock Me Amadeus» «unter grösstem Widerstand»

Falco wollte den Song eigentlich gar nicht singen. «Rock Me Amadeus» war ihm zuwider – er sprach sogar von «Leichenfledderei». Dazu kam sein Wiener Stolz: Sich vor Mozart verbeugen? Für ihn undenkbar. «I bin doch koa Mozartkugel», soll Falco immer wieder gesagt haben, erinnert sich Musikmanager und Autor Bork im Gespräch mit dem Südwestrundfunk im Oktober 2025.

Letztlich konnte man Falco doch überreden. Oder war Druck im Spiel? «Ich singe diesen Titel nur unter grösstem Widerstand und auf Druck meines Managements!», sagte Falco. Sagte es – und holte dann doch das Beste aus sich heraus. Und das, obwohl er sturzbetrunken am Mikrofon stand und Produzent Rob Bolland ihm die Textzeilen soufflieren musste, wie sich Ferdi Bolland in einem Interview erinnerte. Glücklich waren dann doch alle über das Ergebnis. «Er hat den Song innerhalb von zwei Stunden, ohne grosse Veränderungen aufs Band ‹geschmissen›», so Bork, «und das war die Version, die es geschafft hat.»

Am Ende – war noch lange nicht alles gut. Auch beim Dreh des Musikvideos stellte sich Falco quer. Als wollte er die im Song auf Mozart gemünzten Eigenschaften für sich beanspruchen. «Er war so exaltiert. Genau das war sein Flair.» Zum Flair des Musikvideos gehörte auch die ausgefallene bunte Perücke, die Falco in der Rolle Mozarts tragen musste und die den Komponisten als Punk seiner Zeit ausweisen sollte. Als punkig erschien Falco die schrille Aufmachung aber gar nicht. «I bin kaa Woama», sagte er. Heisst übersetzt: «Ich bin kein warmer Bruder.»

Dann kam, trotz allem, der Erfolg. Der erlösende Erfolg. Denn Falcos zweites Studioalbum «Junge Römer» (1984) war kommerziell hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Daher lastete enormer Druck auf Sänger und Kollegen, mit der dritten Platte «Falco 3» (1985) und speziell mit «Rock Me Amadeus», der ersten Singleauskopplung, an den Erfolg des Debüts «Einzelhaft» (1982) anzuknüpfen. Das gelang mit Bravour. Vor allem das Lied übertraf alles Bisherige, als es nicht nur in den deutschen, österreichischen oder britischen Charts den Spitzenplatz erreichte, sondern am 29. März 1986 auch die US-Billboard-Charts toppte.

Doch selbst jetzt konnte sich Falco mit «Rock Me Amadeus» nicht versöhnen. Zwar freute ihn der Erfolg, doch er stimmte ihn auch besorgt. Vor allem die Nummer-eins-Nachricht aus den USA drückte seine Stimmung. Denn der Erfolg war auch eine Messlatte, und die lag nun so hoch, dass ihm angst und bange wurde. «Jetzt is' aus», soll Falco gesagt haben, dieser exaltierte, selbstbewusste Pop-Provokateur, den unter der Oberfläche aber Zweifel und Ängste umgetrieben hatten. «Jetzt is' aus», sagte er. «Des schoff i nie wieder.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Meistgelesen

Eltern machen Ferien in Ägypten – fünf Kinder alleine zuhause
9 Fehler beim Backofen-Putzen, die sogar tödlich enden können
Linke wehrt SVP-Angriff auf dritten Berner Regierungssitz ab
Rheinmetall-CEO spottet über ukrainische Drohnen – der Konter kommt sofort
Was hat Donald Trump mit Kuba vor?

Mehr aus dem Ressort

Schock in Volksmusik-Show. Star-Trompeter bricht live im TV zusammen

Schock in Volksmusik-ShowStar-Trompeter bricht live im TV zusammen

Sängerin To Athena über ihr Burnout. «Ich musste die Grenze überschreiten, damit ich sie kennenlernen konnte»

Sängerin To Athena über ihr Burnout«Ich musste die Grenze überschreiten, damit ich sie kennenlernen konnte»

«Fast im Boden versunken». Beatrice Egli spricht über ihre schlimmste Panne

«Fast im Boden versunken»Beatrice Egli spricht über ihre schlimmste Panne