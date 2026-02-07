  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

8 Fakten zum Schlagerstar Darum hat Andrea Berg keine Angst vor dem Tod

Bruno Bötschi

7.2.2026

Schlagersängerin Andrea Berg ist bekennender Fan des VfB Stuttgart – und das nicht nur aus der Distanz. Eine Zeit lang legte sie ihre Konzerttermine sogar so, dass sie nicht mit Heimspielen kollidierten.
Schlagersängerin Andrea Berg ist bekennender Fan des VfB Stuttgart – und das nicht nur aus der Distanz. Eine Zeit lang legte sie ihre Konzerttermine sogar so, dass sie nicht mit Heimspielen kollidierten.
Bild: Bernd Weissbrod/dpa

Sie steht auf Fussball, liebt deftiges Essen und hat keine Lust auf Abenteuer: Diese acht Fakten über den deutschen Schlagerstar Andrea Berg kennst du höchstwahrscheinlich noch nicht.

Teleschau

07.02.2026, 12:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Jahrzehnten gehört Sängerin Andrea Berg zu den konstantesten Grössen der deutschsprachigen Musiklandschaft.
  • Mit Rekordverkäufen, ausverkauften Tourneen und einer Fanbasis, die weit über das Schlagerpublikum hinausreicht.
  • Doch trotz ihrer grossen Popularität und öffentlichen Präsenz gibt es Dinge, die noch nicht jede*r weiss. Hier acht Fun Facts über die 60-jährige deutsche Schlagerkönigin.
Mehr anzeigen

Andrea Berg heisst nicht Andrea Berg

Als sie am 28. Januar 1966 als Tochter eines Rettungssanitäters und einer Familienfrau zur Welt kam, hiess Andrea Berg nicht Andrea Berg: Die Schlagersängerin wurde als Andrea Zellen geboren. Heute, seit der Hochzeit mit ihrem zweiten Mann Ulrich Ferber, ist ihr bürgerlicher Name Andrea Ferber.

Ihren Künstlernamen wählte sie nicht aus dramaturgischen oder marketingstrategischen Gründen, sondern aus praktischen Überlegungen, wie sie im Gespräch mit der «Bild» verriet: «1992 unterschrieb ich meinen ersten Plattenvertrag bei Intercord in Stuttgart. Auf dem Rückweg nach Köln meinte mein Produzent Eugen Römer, ich bräuchte jetzt auch einen Künstlernamen.»

Gemeinsam hätten sie «in unserer Euphorie herumgesponnen», so Berg: «Es war die Zeit von Claudia Jung, Nicole und Kristina Bach. Wir fuhren durch Berg und Tal – und kamen auf Andrea Berg. Kurz und knackig, AB, die Anfangsbuchstaben im Alphabet. Berg assoziiert, es geht nach oben.»

Sie war mit einem Schlagerstar verheiratet

Sie sind ein Herz und eine Seele, und seit 2007 ist das auch verbrieft. Doch bevor Schlagersängerin Andrea Berg den Sportmanager und Hotelier Ulrich «Uli» Ferber ehelichte, war sie mit einem anderen Mann verheiratet. Und der ist in der Schlagerbranche kein Unbekannter.

Schlagerstar Andrea Berg. «Ich war heimlich schwanger»

Schlagerstar Andrea Berg«Ich war heimlich schwanger»

Es handelt sich um Olaf Henning, seines Zeichens Schlagerkomponist und -sänger, dessen grösster Hit «Cowboy und Indianer» als eines der bekanntesten Stimmungslieder der letzten 25 Jahre gelten darf.

Dennoch steht er in Sachen Bekanntheit bis heute im Schatten seiner Ex. Henning und Berg waren seit 2002 verheiratet, 2004 liess sich das Paar wieder scheiden.

Sie hat keine Angst vor dem Tod

Andrea Berg engagiert sich seit vielen Jahren in der Hospizarbeit, in ihrer Heimatstadt Krefeld besuchte sie selbst Todkranke im Krankenhaus: «Diese Menschen zu begleiten, ist ein wichtiger Teil meines Lebens», sagte sie 2010 im Interview mit der «HNA».

Ihr Engagement kommt dabei nicht von ungefähr: Bevor Berg zur bekannten Sängerin wurde, arbeitete sie als Pflegefachfrau. Die Erfahrungen, die sie «in der Onkologie gemacht» habe, bezeichnete Berg als «sehr prägend».

Und weiter: «Damals starben die Menschen irgendwo allein in Kliniken. Der Ansatz der Palliativmedizin, dass jeder Mensch ein Recht auf einen schmerzfreien, selbstbestimmten Tod hat, ist erst in den letzten Jahren entstanden. Das ist noch immer ein Tabuthema.»

Sie ist kein Abenteuertyp

Während ihre Shows grosse Emotionen, visuelle Opulenz und waghalsige Elemente bieten und sie 2011 sogar ein Album «Abenteuer» nannte, bleibt Andrea Berg privat lieber auf dem Boden:

Sie sei «kein abenteuerlustiger Mensch», sagte der Schlagerstar in einem Interview. Klettern, Fallschirmspringen oder Tiefseetauchen wären nichts für sie.

Bötschi fragt. Francine Jordi: «Nach dem Tod wird es noch besser»

Bötschi fragtFrancine Jordi: «Nach dem Tod wird es noch besser»

«Ich fahre nicht einmal Achterbahn», so Andrea Berg. Und weiter: «Das Schicksal ohne Not herauszufordern, ist nicht mein Ding. Bei mir gibt es nur so viel Abenteuer wie nötig. Meine Schutzengel haben so schon genug mit mir zu tun.»

Sie ist Fan vom VfB Stuttgart

Andrea Berg ist bekennender Fan des VfB Stuttgart – und das nicht nur aus der Distanz. Eine Zeit lang legte sie ihre Konzerttermine sogar so, dass sie nicht mit Heimspielen kollidierten.

«Irgendwann ging das nicht mehr», sagte die Sängerin kürzlich in einem Interview. «Aber ich versuche nach wie vor, möglichst oft ins Stadion zu kommen und meinem Mann in schweren Stunden die Hand zu halten.»

Sie selbst halte sich beim Stadionbesuch auch eher zurück: «Ich werde nicht laut. Wütend werde ich aber schon, weil mir die Jungs einfach am Herzen liegen.»

Und das ist wörtlich zu verstehen – denn für sie stehe nicht der Sport im Vordergrund, es gehe ihr beim Zuschauen «mehr um die Menschen und nicht so sehr um den Fußball», so Berg.

Sie mag deftiges Essen

Andrea Berg ist 60 Jahre alt. Doch ihr Alter sieht man der Sängerin kaum an. Das ist kein Zufall, denn sie achtet auf ihren Lebensstil: Wenn sie in Tourvorbereitungen stecke, esse sie «nur Fisch, Gemüse und Salat». Dazu kämen Lauftraining und Zeit auf einem Crosstrainer.

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann. «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann«Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Auf Genuss verzichten will sie aber deswegen noch lange nicht: «Wenn ich dann zum Beispiel in München unterwegs bin, dann gehe ich einen Schweinsbraten mit Knödeln essen. Das muss auch einmal sein.»

Sie hat ein Kochbuch geschrieben

Andrea Berg schreibt nicht nur Songs, sondern auch Rezepte: Mit «Meine Seelenküche» veröffentlichte sie sogar ein eigenes Kochbuch. Zudem baut sie inzwischen eigene Weintrauben an. Angst, dass Berg, die gemeinsam mit ihrem Ehemann auch ein Hotel betreibt, irgendwann komplett an die Gastronomie wechselt, muss aber niemand haben.

Bislang geniesst sie beide Berufe: «Ich bringe genauso gerne in meinem Restaurant das Essen, das Bierchen oder das Viertle, wie mit meinem Team auf Tournee unterwegs zu sein», sagte sie in einem Interview.

Und weiter: «Und das mit dem Kochbuch ist ja eine sehr schöne Verbindung. ‹Meine Seelenküche›: Man streichelt die Seele und den Gaumen, das gehört für mich zusammen. Und daher liegt es auch nahe, dass ich jetzt meine eigenen Trauben anbaue.»

Andrea Berg und Helene Fischer mögen sich

Natürlich hätten es viele Medien gerne gesehen, wenn sich zwischen Andrea Berg und Helene Fischer eine echte Konkurrenz um den Titel der deutschen Schlagerkönigin entwickelt hätte. Doch beide Künstlerinnen schätzen sich gegenseitig und haben sich bislang immer respektvoll geäussert.

Bötschi fragt Sina. «Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Bötschi fragt Sina«Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Dennoch kann man feststellen, dass Andrea Berg bei den meisten Kennzahlen hinter Helene Fischer liegt. Mit einer Ausnahme: Andrea Berg stand insgesamt 14-mal auf Platz eins der deutschen Albumcharts - deutlich häufiger als Helene Fischer mit acht Nummer-eins-Alben.

Besonders langlebig war ihr «Best Of» von 2001, das sich 349 Wochen in den Charts hielt, was lange als Rekord galt. Erst Helene Fischers Zusammenstellung übertraf diese Marke später knapp. In Österreich liegt Berg aber weiterhin vorne: Dort sind die 670 Chatwochen ihres «Best Of» bis heute unerreicht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr zum Thema

Speed-Date mit Schlagerstar. Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Speed-Date mit SchlagerstarBeatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Speed-Date mit Michael von der Heide. «Paola Felix und Weisswein machen mich richtig glücklich»

Speed-Date mit Michael von der Heide«Paola Felix und Weisswein machen mich richtig glücklich»

«Zum Fremdschämen». Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

«Zum Fremdschämen»Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

Meistgelesen

USA verlangen bei Einreise wohl tiefe Einblicke ins Privatleben
«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
«Es ist schon Scheisse. Ich kam ins Ziel und dachte, das war richtig gut»
Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an