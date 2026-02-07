Schlagersängerin Andrea Berg ist bekennender Fan des VfB Stuttgart – und das nicht nur aus der Distanz. Eine Zeit lang legte sie ihre Konzerttermine sogar so, dass sie nicht mit Heimspielen kollidierten. Bild: Bernd Weissbrod/dpa

Sie steht auf Fussball, liebt deftiges Essen und hat keine Lust auf Abenteuer: Diese acht Fakten über den deutschen Schlagerstar Andrea Berg kennst du höchstwahrscheinlich noch nicht.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Jahrzehnten gehört Sängerin Andrea Berg zu den konstantesten Grössen der deutschsprachigen Musiklandschaft.

Mit Rekordverkäufen, ausverkauften Tourneen und einer Fanbasis, die weit über das Schlagerpublikum hinausreicht.

Doch trotz ihrer grossen Popularität und öffentlichen Präsenz gibt es Dinge, die noch nicht jede*r weiss. Hier acht Fun Facts über die 60-jährige deutsche Schlagerkönigin. Mehr anzeigen

Andrea Berg heisst nicht Andrea Berg

Als sie am 28. Januar 1966 als Tochter eines Rettungssanitäters und einer Familienfrau zur Welt kam, hiess Andrea Berg nicht Andrea Berg: Die Schlagersängerin wurde als Andrea Zellen geboren. Heute, seit der Hochzeit mit ihrem zweiten Mann Ulrich Ferber, ist ihr bürgerlicher Name Andrea Ferber.

Ihren Künstlernamen wählte sie nicht aus dramaturgischen oder marketingstrategischen Gründen, sondern aus praktischen Überlegungen, wie sie im Gespräch mit der «Bild» verriet: «1992 unterschrieb ich meinen ersten Plattenvertrag bei Intercord in Stuttgart. Auf dem Rückweg nach Köln meinte mein Produzent Eugen Römer, ich bräuchte jetzt auch einen Künstlernamen.»

Gemeinsam hätten sie «in unserer Euphorie herumgesponnen», so Berg: «Es war die Zeit von Claudia Jung, Nicole und Kristina Bach. Wir fuhren durch Berg und Tal – und kamen auf Andrea Berg. Kurz und knackig, AB, die Anfangsbuchstaben im Alphabet. Berg assoziiert, es geht nach oben.»

Sie war mit einem Schlagerstar verheiratet

Sie sind ein Herz und eine Seele, und seit 2007 ist das auch verbrieft. Doch bevor Schlagersängerin Andrea Berg den Sportmanager und Hotelier Ulrich «Uli» Ferber ehelichte, war sie mit einem anderen Mann verheiratet. Und der ist in der Schlagerbranche kein Unbekannter.

Es handelt sich um Olaf Henning, seines Zeichens Schlagerkomponist und -sänger, dessen grösster Hit «Cowboy und Indianer» als eines der bekanntesten Stimmungslieder der letzten 25 Jahre gelten darf.

Dennoch steht er in Sachen Bekanntheit bis heute im Schatten seiner Ex. Henning und Berg waren seit 2002 verheiratet, 2004 liess sich das Paar wieder scheiden.

Sie hat keine Angst vor dem Tod

Andrea Berg engagiert sich seit vielen Jahren in der Hospizarbeit, in ihrer Heimatstadt Krefeld besuchte sie selbst Todkranke im Krankenhaus: «Diese Menschen zu begleiten, ist ein wichtiger Teil meines Lebens», sagte sie 2010 im Interview mit der «HNA».

Ihr Engagement kommt dabei nicht von ungefähr: Bevor Berg zur bekannten Sängerin wurde, arbeitete sie als Pflegefachfrau. Die Erfahrungen, die sie «in der Onkologie gemacht» habe, bezeichnete Berg als «sehr prägend».

Und weiter: «Damals starben die Menschen irgendwo allein in Kliniken. Der Ansatz der Palliativmedizin, dass jeder Mensch ein Recht auf einen schmerzfreien, selbstbestimmten Tod hat, ist erst in den letzten Jahren entstanden. Das ist noch immer ein Tabuthema.»

Sie ist kein Abenteuertyp

Während ihre Shows grosse Emotionen, visuelle Opulenz und waghalsige Elemente bieten und sie 2011 sogar ein Album «Abenteuer» nannte, bleibt Andrea Berg privat lieber auf dem Boden:

Sie sei «kein abenteuerlustiger Mensch», sagte der Schlagerstar in einem Interview. Klettern, Fallschirmspringen oder Tiefseetauchen wären nichts für sie.

«Ich fahre nicht einmal Achterbahn», so Andrea Berg. Und weiter: «Das Schicksal ohne Not herauszufordern, ist nicht mein Ding. Bei mir gibt es nur so viel Abenteuer wie nötig. Meine Schutzengel haben so schon genug mit mir zu tun.»

Sie ist Fan vom VfB Stuttgart

Andrea Berg ist bekennender Fan des VfB Stuttgart – und das nicht nur aus der Distanz. Eine Zeit lang legte sie ihre Konzerttermine sogar so, dass sie nicht mit Heimspielen kollidierten.

«Irgendwann ging das nicht mehr», sagte die Sängerin kürzlich in einem Interview. «Aber ich versuche nach wie vor, möglichst oft ins Stadion zu kommen und meinem Mann in schweren Stunden die Hand zu halten.»

Sie selbst halte sich beim Stadionbesuch auch eher zurück: «Ich werde nicht laut. Wütend werde ich aber schon, weil mir die Jungs einfach am Herzen liegen.»

Und das ist wörtlich zu verstehen – denn für sie stehe nicht der Sport im Vordergrund, es gehe ihr beim Zuschauen «mehr um die Menschen und nicht so sehr um den Fußball», so Berg.

Sie mag deftiges Essen

Andrea Berg ist 60 Jahre alt. Doch ihr Alter sieht man der Sängerin kaum an. Das ist kein Zufall, denn sie achtet auf ihren Lebensstil: Wenn sie in Tourvorbereitungen stecke, esse sie «nur Fisch, Gemüse und Salat». Dazu kämen Lauftraining und Zeit auf einem Crosstrainer.

Auf Genuss verzichten will sie aber deswegen noch lange nicht: «Wenn ich dann zum Beispiel in München unterwegs bin, dann gehe ich einen Schweinsbraten mit Knödeln essen. Das muss auch einmal sein.»

Sie hat ein Kochbuch geschrieben

Andrea Berg schreibt nicht nur Songs, sondern auch Rezepte: Mit «Meine Seelenküche» veröffentlichte sie sogar ein eigenes Kochbuch. Zudem baut sie inzwischen eigene Weintrauben an. Angst, dass Berg, die gemeinsam mit ihrem Ehemann auch ein Hotel betreibt, irgendwann komplett an die Gastronomie wechselt, muss aber niemand haben.

Bislang geniesst sie beide Berufe: «Ich bringe genauso gerne in meinem Restaurant das Essen, das Bierchen oder das Viertle, wie mit meinem Team auf Tournee unterwegs zu sein», sagte sie in einem Interview.

Und weiter: «Und das mit dem Kochbuch ist ja eine sehr schöne Verbindung. ‹Meine Seelenküche›: Man streichelt die Seele und den Gaumen, das gehört für mich zusammen. Und daher liegt es auch nahe, dass ich jetzt meine eigenen Trauben anbaue.»

Andrea Berg und Helene Fischer mögen sich

Natürlich hätten es viele Medien gerne gesehen, wenn sich zwischen Andrea Berg und Helene Fischer eine echte Konkurrenz um den Titel der deutschen Schlagerkönigin entwickelt hätte. Doch beide Künstlerinnen schätzen sich gegenseitig und haben sich bislang immer respektvoll geäussert.

Dennoch kann man feststellen, dass Andrea Berg bei den meisten Kennzahlen hinter Helene Fischer liegt. Mit einer Ausnahme: Andrea Berg stand insgesamt 14-mal auf Platz eins der deutschen Albumcharts - deutlich häufiger als Helene Fischer mit acht Nummer-eins-Alben.

Besonders langlebig war ihr «Best Of» von 2001, das sich 349 Wochen in den Charts hielt, was lange als Rekord galt. Erst Helene Fischers Zusammenstellung übertraf diese Marke später knapp. In Österreich liegt Berg aber weiterhin vorne: Dort sind die 670 Chatwochen ihres «Best Of» bis heute unerreicht.

