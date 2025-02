Luca Hänni: «Ich habe gar nie normal gearbeitet» Der Musiker Luca Hänni hat mit seinem neuen Song eine Liebeserklärung an die Musik, mit allen Höhen und Tiefen seiner Karriere geschrieben. Im Interview mit blue News blickt er auf seine Karriere zurück. 07.02.2025

Luca Hänni ist abgetaucht – zumindest was seine Präsenz in den sozialen Medien angeht. Während seine Frau Christina in der Show «Let's Dance» engagiert ist, widmet sich der Sänger verstärkt seinen Vaterpflichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Acht Monate nach der Geburt ihrer Tochter ist Christina Hänni bereit für eine neue Staffel der RTL-Show «Let's Dance».

Während die Profitänzerin demnächst wieder mit einem Promi um die beliebte Trophäe tanzen wird, geht ihr Mann Luca daheim seinen Vaterpflichten nach.

Der 30-jährige Sänger möchte die kommenden Wochen aber auch nutzen, um etwas herunterzufahren – zumindest was seine Präsenz in den sozialen Medien angeht. Mehr anzeigen

Diese Woche ist die neue Single «Since We Met» von Luca Hänni erschienen. Das ist aber nicht der Grund, warum der Sänger aktuell auf Tauchstation gegangen ist.

«Hey ihr Lieben, ein weiteres Abenteuer steht an», schreibt der 30-Jährige auf seinem Instagram-Account. Und weiter: «Ihr habt sicher mitbekommen, dass meine Frau Christina wieder das Tanzbein schwingen wird bei der RTL-Show ‹Let's dance›.»

Für Luca Hänni bedeutet die Rückkehr seiner Frau auf das Tanzparkett: mehr «Papa-Time». Während seine Frau in Köln tanzt, kümmert sich der Sänger zu Hause in Thun um die gemeinsame Tochter.

«Am Kuscheln, am Lachen oder am Windeln wechseln»

Luca Hänni möchte die kommenden Wochen aber auch nutzen, um etwas abzutauchen und herunterzufahren – zumindest was seine Präsenz in den sozialen Medien angeht.

Auf Instagram schreibt der Sänger: «Wenn ihr also einmal einige Tage nichts von mir hört bin ich wahrscheinlich grad am Kuscheln, am Lachen, am Geniessen oder am Windeln wechseln.»

Zu seinem Papi-Post stellt Luca Hänni zwei Schnappschüsse, die ihn draussen in der Natur beim Kuscheln mit der acht Monate alten Tochter zeigen.

Allzu enttäuscht müssen die Hänni-Fans aber nicht sein. «In diesem Jahr stehen für mich noch ganz tolle Projekte an, auf die ich mich sehr freue», verrät der Sänger.

Er habe in den letzten Wochen zudem vorgearbeitet und so dafür gesorgt, dass «viel neue Musik für euch nach und nach herauskommt».

Die jetzt erschienene Single «Since We Met» scheint demnach erst der Anfang gewesen zu sein.

Mehr Videos aus dem Ressort