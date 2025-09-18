  1. Privatkunden
«Schreckliche Angst» Darum sagte Ed Sheeran Auftritt im Weltall ab

Bruno Bötschi

18.9.2025 - 23:12

Popstar Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, ins Weltall zu fliegen.
Popstar Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, ins Weltall zu fliegen.
Bild: dpa

Einen Weltrekord im All aufstellen? Popstar Ed Sheeran hat nach eigenen Worten ein Angebot für eine Reise in die Schwerelosigkeit erhalten – und abgelehnt.

DPA, Bruno Bötschi

18.09.2025, 23:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Popsängerin Katy Perry sang im vergangenen April auf ihrem Flug ins All das Lied «What a wonderful World».
  • Ihr britischer Musikkollege Ed Sheeran wollte auf so einen Auftritt nach eigener Aussage lieber verzichten.
  • «Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein», so der 34-Jährige.
Mehr anzeigen

Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, im Weltall aufzutreten.

«Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen», erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt machen sollen, «einen ersten Auftritt im Weltall». 

Er habe das Angebot ausgeschlagen, weil ihm die Idee «schreckliche Angst» mache, erklärte Sheeran.

Ed Sheeran: «Ich mache das nicht, ich habe Kinder»

«Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?» Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten.

Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Bötschi fragt Büne Huber. «Mein Entscheid soll das Leben der Kinder nicht beeinträchtigen»

Bötschi fragt Büne Huber«Mein Entscheid soll das Leben der Kinder nicht beeinträchtigen»

Wer ihm den Flug ins All samt Auftritt angeboten hatte, verriet Ed Sheeran in dem Radio-Interview nicht. Im vergangenen April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem unter anderem Katy Perry teilnahm.

Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte den US-amerikanischen Popstar sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die Moderatorin Gayle King und einige Wissenschaftlerinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt.

Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied «What a wonderful World».

