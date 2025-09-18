Ed Sheeran hat eigenen Angaben zufolge das Angebot abgelehnt, im Weltall aufzutreten.
«Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen», erzählte der 34-Jährige dem britischen Radiosender BBC Radio 2. Er habe dort einen Auftritt machen sollen, «einen ersten Auftritt im Weltall».
Er habe das Angebot ausgeschlagen, weil ihm die Idee «schreckliche Angst» mache, erklärte Sheeran.
Ed Sheeran: «Ich mache das nicht, ich habe Kinder»
«Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas zu erzielen?» Er wolle nicht riskieren, dass seine Kinder keinen Vater mehr hätten.
Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.
Wer ihm den Flug ins All samt Auftritt angeboten hatte, verriet Ed Sheeran in dem Radio-Interview nicht. Im vergangenen April hatte ein Flug ins All Aufsehen erregt, an dem unter anderem Katy Perry teilnahm.
Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte den US-amerikanischen Popstar sowie seine eigene Partnerin Lauren Sánchez, die Moderatorin Gayle King und einige Wissenschaftlerinnen für einige Minuten in die Schwerelosigkeit geschickt.
Wie King später berichtete, sang Perry in der Rakete das Louis Armstrong-Lied «What a wonderful World».
