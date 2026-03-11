«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice» Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen. 11.03.2026

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die 28-jährige Sängerin aus Thun BE tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026, kurz ESC, in Wien. Am 14. Mai wird die 28-jährige Musikerin im zweiten Halbfinale antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren.

Heute stellte die Sängerin aus Thun BE ihren Song «Alice» zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor.

«Der ESC wird sich wie ein Marathon anfühlen», glaubt Fusaro – die zugleich überzeugt ist: «Meine Musik hat etwas zu sagen.» Mehr anzeigen

Mit der rockigen Popballade «Alice» tritt die Thuner Sängerin Veronica Fusaro beim Eurovision Song Contest, dem grössten Gesangswettbewerb der Welt, im Mai in Wien musikalisch gegen den Rest von Europa an.

«Ich will gewinnen», gibt Veronica Fusaro sich kämpferisch – dafür muss die 28-Jährige aber zuerst im zweiten Halbfinal reüssieren und sich für das Final qualifizieren.

500 Konzerte – von England bis nach Südafrika

Veronica Fusaro bringt einen grossen Bonus mit: Zehn Jahre Bühnenerfahrung und mehr als 500 Konzerte – von England über die Schweiz bis nach Südafrika.

Ihr Song «Alice» hat zudem eine klare Message: «Er handelt von einer Frau namens Alice – aber sie selbst kommt kein einziges Mal zu Wort. Sie wird komplett zum Objekt des Gegenübers.»

«Alice» soll hörbar machen, so Fusaro weiter, wie Betroffenen ihre Stimme genommen werde. Der Song thematisiert Gewalt in unterschiedlichen Formen – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, etwa durch Machtmissbrauch und Kontrolle.

«Guter Song, gloriose Stimme»

Was sagen die Kritiker*innen zum ESC-Song «Alice»? Wie weit nach vorne kommt Veronica Fusaro beim diesjährigen ESC? Und hat die Thuner Sängerin vielleicht sogar Siegeschancen?

«Guter Song, gloriose Stimme, doch Rock hat's am ESC schwer», kommentiert der «Tages-Anzeiger».

«Veronica wird es dank der Jurypunkte problemlos ins Final schaffen», glaubt ein namentlich nicht genannt sein wollender DJ und ESC-Spezialist aus Zürich.

Gemäss den Wettquoten auf dem Fanportal Eurovisionworld steht Veronica Fusaro nur wenige Stunden nach Veröffentlichung ihres ESC-Songs bereits auf Platz 17.

Und wie lautet die Prognose von Sven Epiney, dem langjährigen ESC-Moderator vom Schweizer Fernsehen SRF? blue News hat nachgefragt:

