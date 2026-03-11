  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Gloriose Stimme» Darum schafft es Veronica Fusaro mit «Alice» locker ins ESC-Final

Bruno Bötschi

11.3.2026

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

11.03.2026

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die 28-jährige Sängerin aus Thun BE tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

,

Bruno Bötschi, Christian Thumshirn

11.03.2026, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026, kurz ESC, in Wien. Am 14. Mai wird die 28-jährige Musikerin im zweiten Halbfinale antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren.
  • Heute stellte die Sängerin aus Thun BE ihren Song «Alice» zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor.
  • «Der ESC wird sich wie ein Marathon anfühlen», glaubt Fusaro – die zugleich überzeugt ist: «Meine Musik hat etwas zu sagen.»
Mehr anzeigen

Mit der rockigen Popballade «Alice» tritt die Thuner Sängerin Veronica Fusaro beim Eurovision Song Contest, dem grössten Gesangswettbewerb der Welt, im Mai in Wien musikalisch gegen den Rest von Europa an.

«Ich will gewinnen», gibt Veronica Fusaro sich kämpferisch – dafür muss die 28-Jährige aber zuerst im zweiten Halbfinal reüssieren und sich für das Final qualifizieren.

500 Konzerte – von England bis nach Südafrika

Veronica Fusaro bringt einen grossen Bonus mit: Zehn Jahre Bühnenerfahrung und mehr als 500 Konzerte – von England über die Schweiz bis nach Südafrika.

Viel Herz und etwas Drama. Mit diesem Song will Veronica Fusaro für die Schweiz den ESC gewinnen

Viel Herz und etwas DramaMit diesem Song will Veronica Fusaro für die Schweiz den ESC gewinnen

Ihr Song «Alice» hat zudem eine klare Message: «Er handelt von einer Frau namens Alice – aber sie selbst kommt kein einziges Mal zu Wort. Sie wird komplett zum Objekt des Gegenübers.»

«Alice» soll hörbar machen, so Fusaro weiter, wie Betroffenen ihre Stimme genommen werde. Der Song thematisiert Gewalt in unterschiedlichen Formen – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, etwa durch Machtmissbrauch und Kontrolle.

«Guter Song, gloriose Stimme»

Was sagen die Kritiker*innen zum ESC-Song «Alice»? Wie weit nach vorne kommt Veronica Fusaro beim diesjährigen ESC? Und hat die Thuner Sängerin vielleicht sogar Siegeschancen?

«Guter Song, gloriose Stimme, doch Rock hat's am ESC schwer», kommentiert der «Tages-Anzeiger».

«Veronica wird es dank der Jurypunkte problemlos ins Final schaffen», glaubt ein namentlich nicht genannt sein wollender DJ und ESC-Spezialist aus Zürich.

Blick in die Geschichtsbücher. So wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

Blick in die GeschichtsbücherSo wurde der ESC zur grössten Musikshow der Welt

Gemäss den Wettquoten auf dem Fanportal Eurovisionworld steht Veronica Fusaro nur wenige Stunden nach Veröffentlichung ihres ESC-Songs bereits auf Platz 17.

Und wie lautet die Prognose von Sven Epiney, dem langjährigen ESC-Moderator vom Schweizer Fernsehen SRF? blue News hat nachgefragt:

12 Punkte für die Schweiz? ESC-Moderator Sven Epiney ist optimistisch

12 Punkte für die Schweiz? ESC-Moderator Sven Epiney ist optimistisch

Wie stehen die Chancen von Veronica Fusaro mit ihrer rockigen Popballade «Alice» am diesjährigen ESC in Wien? Schafft sie es ins Finale – und wenn ja, wie weit nach vorne? blue News hat beim ESC-Moderator Sven Epiney nachgefragt.

11.03.2026

Hier kannst du dir den Song «Alice» von Veronica Fusarco in voller Länge anhören:

Mehr zum Thema

Schweizer ESC-Hoffnung. Aus dem Pyjama zum grössten Auftritt ihres Lebens – das ist Veronica Fusaro

Schweizer ESC-HoffnungAus dem Pyjama zum grössten Auftritt ihres Lebens – das ist Veronica Fusaro

Karriere-Knick. Zerstört der ESC-Sieg die Kreativität von Nemo?

Karriere-KnickZerstört der ESC-Sieg die Kreativität von Nemo?

Bötschi fragt. Veronica Fusaro: «Ich dachte damals: Hey, euch zeige ich es»

Bötschi fragtVeronica Fusaro: «Ich dachte damals: Hey, euch zeige ich es»

Meistgelesen

Parmelin hält Rede in Kerzers +++ 26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern
Iran droht mit Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel +++ USA fliegen «fast stündlich Angriffswellen»
«Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»
Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht
So steht es um die Comeback-Hoffnungen von Gut-Behrami