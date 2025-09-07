Michael Patrick Kelly im Interview: Darum wollte ihn das Kloster nicht und schickte ihn auf Tour Michael Patrick Kelly gilt als bodenständig. Im Interview mit blue News spricht der Sänger über seinen Erfolg und verrät, warum ihn die Mönche nicht im Kloster behalten wollten. 06.09.2025

Michael Patrick Kelly gilt als bodenständig. Im Interview mit blue News spricht der Sänger über seinen Erfolg und verrät, warum ihn die Mönche nicht im Kloster behalten wollten.

Der Sänger veröffentlicht mit «The One» die erste Single seines kommenden Studioalbums «Traces».

Am Energy Air gab es eine kleine Kostprobe.

Seinen ersten Hit hat Michael Patrick Kelly vor über 30 Jahren geschrieben. «Die Mehrheit der Menschen nehmen nur den Erfolg war», erzählt Michael Patrick Kelly im Interview mit blue News. «Die vielen Jahre, für die man hart arbeiten musste, bleiben oft ungesehen.»

Mit seinem Album «B.O.A.T.S» hat Michael Patrick Kelly mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft. Jetzt ist der US-irische Sänger zurück und schlägt mit seinem sechsten Album ein neues Kapitel auf.

«Das ist nicht deine Berufung hier»

Weil er seine Karriere schon sehr früh begann, er war Teil der berühmten Kelly Family – brauchte er irgendwann eine Auszeit. Sechs Jahre lang lebte er darum in einem Kloster – und fand dort zu seinem Glauben und zu sich selbst.

Doch die Mönche sagten ihm, dass das Mönchsleben nicht seine Berufung sei. Stattdessen gaben sie ihm mit auf den Weg: «Schnapp dir ein Mädchen, mach Musik – und geh mit Gott».

Heute verstehe er diese Aussage besser, sagt Kelly gegenüber blue News.

Von seinen damaligen Mitbrüdern bekommt er noch täglich eine Whatsapp-Nachricht mit einem Bibelspruch. Diese zu lesen, sei mittlerweile fast ein Ritual für den Start in den Tag.

Was das Erfolgsrezept für einen Song ist, seine Wünsche und warum die Schweizer Fans super sind, erzählt der US-Ire im Video.

