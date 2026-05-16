Schwedische Finalistin Felicia fällt nach Generalprobe in Ohnmacht

Samstag 16. Mai 2026 - 15.14 Uhr

Die schwedische Teilnehmerin am Eurovision Song Contest (ESC), Felicia, hat nach der Generalprobe in der Nacht zum Samstag einen Kreislaufkollaps erlitten. Das berichtete die Zeitung «Aftonbladet» unter Berufung auf die Leiterin des schwedischen ESC-Teams, Lotta Furebäck.

Der Rundfunksender SVT teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass die Sängerin nach der Probe in ihrem Umkleideraum einen Blutdruckabfall erlitten habe. Der Grund dafür sei gewesen, dass Felicia dehydriert gewesen sei - sie habe im Laufe des Tages nicht genug getrunken und gegessen.

Felicia während der Generalprobe am Vortag des ESC-Finales. KEYSTONE

In einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt, schrieb die Sängerin, dass es im sogenannten Greenroom «unglaublich heiss» gewesen und ihr dort immer schwindliger geworden sei. Später habe sie «grossartige Hilfe» vom medizinischen Personal vor Ort bekommen. Sie habe gut geschlafen, viel getrunken und gegessen. «Jetzt bin ich super bereit für den Tag!», hiess es in Felicias Stellungnahme.

Die schwedische Teamleiterin Lotta Furebäck sagte laut der Mitteilung von SVT, dass Felicia aufgrund des Vorfalls nicht an der Fahnen-Parade zur Eröffnung der Kostümprobe teilnehmen werde. Ausserdem sei der Sängerin erlaubt worden, dass sie sich nach ihrem Auftritt umziehen dürfe, damit sie nicht während der gesamten Show in ihrem engen Kostüm im Greenroom sitzen müsse. Man stehe auch mit dem österreichischen Sender ORF in Kontakt, was die Hitze in der Arena angehe, sagte Furebäck laut der Mitteilung.