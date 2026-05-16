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Das ESC-Finale im Ticker Schwedische Finalistin Felicia fällt nach Generalprobe in Ohnmacht

Valérie Glutz

16.5.2026

Die Bühne steht für das Finale heute Abend bereit.
Die Bühne steht für das Finale heute Abend bereit.
Georg Hochmuth/APA/dpa

Die ESC-Halbfinals sind durch und ganz Europa fiebert gespannt auf die grosse Final-Show zu. Heute Abend wird sich zeigen, wer mit seiner Show überzeugen kann.

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Philipp Dahm, Samuel Walder

16.05.2026, 15:14

16.05.2026, 15:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) findet 2026 in Wien statt, weil 2025 in Basel der österreichische Opernsänger Johannes Pietsch alias JJ mit «Wasted Love» gewonnen hat.
  • Die beiden Halbfinals fanden am 12. und 14. Mai statt, das Finale steigt am Samstag, 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle.
  • Die Schweiz schied im zweiten Halbfinale aus.
  • blue News tickert für dich live zu Europas XXL-Musikparty.
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  • Samstag 16. Mai  2026 - 15.14 Uhr

    Schwedische Finalistin Felicia fällt nach Generalprobe in Ohnmacht

    Die schwedische Teilnehmerin am Eurovision Song Contest (ESC), Felicia, hat nach der Generalprobe in der Nacht zum Samstag einen Kreislaufkollaps erlitten. Das berichtete die Zeitung «Aftonbladet» unter Berufung auf die Leiterin des schwedischen ESC-Teams, Lotta Furebäck.

    Der Rundfunksender SVT teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass die Sängerin nach der Probe in ihrem Umkleideraum einen Blutdruckabfall erlitten habe. Der Grund dafür sei gewesen, dass Felicia dehydriert gewesen sei - sie habe im Laufe des Tages nicht genug getrunken und gegessen.

    Felicia während der Generalprobe am Vortag des ESC-Finales.
    Felicia während der Generalprobe am Vortag des ESC-Finales.
    KEYSTONE

    In einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt, schrieb die Sängerin, dass es im sogenannten Greenroom «unglaublich heiss» gewesen und ihr dort immer schwindliger geworden sei. Später habe sie «grossartige Hilfe» vom medizinischen Personal vor Ort bekommen. Sie habe gut geschlafen, viel getrunken und gegessen. «Jetzt bin ich super bereit für den Tag!», hiess es in Felicias Stellungnahme.

    Die schwedische Teamleiterin Lotta Furebäck sagte laut der Mitteilung von SVT, dass Felicia aufgrund des Vorfalls nicht an der Fahnen-Parade zur Eröffnung der Kostümprobe teilnehmen werde. Ausserdem sei der Sängerin erlaubt worden, dass sie sich nach ihrem Auftritt umziehen dürfe, damit sie nicht während der gesamten Show in ihrem engen Kostüm im Greenroom sitzen müsse. Man stehe auch mit dem österreichischen Sender ORF in Kontakt, was die Hitze in der Arena angehe, sagte Furebäck laut der Mitteilung.

  • Welche Länder sind im Finale dabei?

    • Tschechien: Daniel Zizka mit «CROSSROADS»
    • Bulgarien: DARA mit «Bangaranga»
    • Ukraine: LELÉKA mit «Ridnym»
    • Norwegen: JONAS LOVV mit «YA YA YA»
    • Australien: Delta Goodrem mit «Eclipse»
    • Rumänien: Alexandra Căpitănescu mit «Choke Me»
    • Malta: AIDAN mit «Bella»
    • Zypern: Zypern: Antigoni mit «JALLA»
    • Albanien: Alis mit «Nân»
    • Dänemark: Søren Torpegaard Lund mit «Før Vi Går Hjem»
    • Belgien: ESSYLA mit «Dancing on the Ice»
    • Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen mit «Liekinheitin»
    • Griechenland: Akylas mit «Ferto»
    • Israel: Noam Bettan mit «Michelle»
    • Koratien: LELEK mit «Andromeda»
    • Litauen: Lion Ceccah mit «Sólo Quiero Más»
    • Moldau: Satoshi mit «Viva, Moldova!»
    • Polen: ALICJA mit «Pray»
    • Schweden: FELICIA mit «My System»
    • Serbien: LAVINA mit «Kraj Mene»
    • Österreich: COSMÓ mit «Tanzschein»
    • Grossbritannien: LOOK MUM NO COMPUTER mit «Eins, Zwei, Drei»
    • Frankreich: Monroe mit «Regarde !»
    • Italien: Sal Da Vinci mit «Per Sempre Sì»
    • Deutschland: Sarah Engels mit «Fire»
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    Österreich wird als Gastgeberland ohne spezielle Qualifikation mit dabei sein. Auch Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Italien sind von vornherein gesetzt und mussten nicht im Halbfinale um einen Platz kämpfen.

  • Das zweite Halbfinal zum Nachlesen:

    ESC-Ticker - 2. Halbfinale. Der Schweizer Beitrag hat den Einzug ins Finale nicht geschafft

    ESC-Ticker - 2. HalbfinaleDer Schweizer Beitrag hat den Einzug ins Finale nicht geschafft

  • Die Highlights des ersten Halbfinals:

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