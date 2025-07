Das halten Westschweizer von ESC-Star: «Nemo? Meinst du den Fisch?» Nemo ist auch mehr als ein Jahr nach dem ESC-Sieg in aller Munde. Am Paléo in Nyon zeigt sich, wie unterschiedlich Nemo wahrgenommen wird. 25.07.2025

Selena Livia Bao Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend tritt Nemo am Paléo Festival in Nyon auf.

Vor dem Konzert-Highlight verraten Festival-Besucher*innen, was sie vom Bieler ESC-Star halten. Mehr anzeigen

Von «eine interessante Figur in der Gesellschaft» über «ich liebe die Stimme» bis hin zu «meinst du den Fisch?» reichen die Voten am Paléo Festival in Nyon. Die Frage ist dabei simpel: «Was hältst du von Nemo?»

Spätestens seit dem Sieg am Eurovision Song Contest 2024 und nach mehreren polarisierenden Auftritten ist das Bieler Poptalent landesweit bekannt. Und so erstaunt es nicht, dass auch in der Westschweiz die Meinungen zu Neme gefestigt scheinen.

Was die Leute am Paléo konkret über Nemo denken, und warum einer der Besucher einen anderen Nemo favorisiert, erfährst du im Video.

