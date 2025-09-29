  1. Privatkunden
«The Life of a Showgirl» Das ist bisher über den neuen Film von Taylor Swift bekannt

Lea Oetiker

29.9.2025

Am 3. Oktober veröffentlicht Taylor Swift ihr neues Album.
Am 3. Oktober veröffentlicht Taylor Swift ihr neues Album.
Screenshot Instagram/ @taylorswift

Diese Woche veröffentlicht Taylor Swift ihr neues Album – und macht ein Kino-Event in auserwählten Städten daraus. Auch in der Schweiz kann man sich den Film ansehen.

Lea Oetiker

29.09.2025, 19:02

30.09.2025, 14:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 3. Oktober veröffentlicht Taylor Swift ihr neues Album.
  • Gleichzeitig bringt sie den Film «The Official Release Party of a Showgirl» in die Kinos.
  • Dieser kann man sich jedoch nur vom 3. Oktober bis zum 5. Oktober anschauen.
Mehr anzeigen

Um was geht's?

Der Film «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl» erscheint zeitgleich mit ihrem zwölften Studioalbum «The Life of a Showgirl» am 3. Oktober 2025.

Er ist als spezielles Kino-Event konzipiert und läuft nur drei Tage lang vom 3. bis 5. Oktober in ausgewählten Kinos weltweit, darunter auch in der Schweiz. Das 89-minütige Programm verbindet Musik, Film und Fan-Erlebnis zu einer glamourösen Release-Party.

Was kommt im Film vor?

Der Film zeigt die exklusive Weltpremiere des Musikvideos zur Single «The Fate of Ophelia» sowie weitere Lyric-Videos aller 12 Songs des Albums. Dazu kommen bisher unveröffentlichtes Behind-the-Scenes-Material vom Videodreh und Swift erklärt die Inspirationen und Hintergründe zu den neuen Liedern. Fans erwartet eine Mischung aus Konzertfilm, Musikvideo sowie persönlicher Musikeinführung durch Taylor Swift selbst.

Der Film baut auf Taylor Swifts frühere Praxis der «Secret Sessions» auf, bei denen sie ausgewählte Fans zu privaten Album-Prelistenings einlud, erweitert dieses Konzept jedoch in eine öffentlich zugängliche Grossveranstaltung.

Wie klingt das neue Album?

Das Album «The Life of a Showgirl» umfasst 12 Songs, produziert von Taylor Swift zusammen mit den schwedischen Produzenten Max Martin und Shellback. Erstmals seit Jahren arbeitete Swift wieder mit ihnen zusammen.

Das Album präsentiert einen deutlich poppigeren und leichteren Sound im Vergleich zum eher düsteren Vorgänger. Auf dem Titelstück ist zudem die US-Sängerin Sabrina Carpenter als Gastsängerin zu hören.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Der Vorverkauf für Taylor Swifts neuen Film «The Official Release Party of a Showgirl» startete mit enormem Erfolg: Allein in den USA wurden in den ersten 24 Stunden Tickets im Wert von 15 Millionen US-Dollar verkauft.

Die Eintrittspreise sind mit rund 12 US-Dollar bewusst moderat gehalten, eine Entscheidung, die Swift persönlich getroffen hat, um den Zugang für Fans erschwinglich zu gestalten.

Das Event lädt die Zuschauer ein, in farbenfrohen Outfits und glitzernden Kostümen zu erscheinen und die Atmosphäre mit Tanz und Begeisterung mitzugestalten.

In der Schweiz ist «The Official Release Party of a Showgirl» in den blue Cinemas zu sehen. Gezeigt wird der Film unter anderem in Zürich, Bern, St. Gallen, Luzern, Genf, Winterthur und Chur. Der Vorverkauf für die Vorstellungen am 3., 4. und 5. Oktober läuft bereits. Fans, die bei der Premiere dabei sein wollen, sollten sich rasch Tickets sichern – die Nachfrage ist erfahrungsgemäss hoch.

