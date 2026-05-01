Das ist das Geheimnis hinter den Schweizer ESC-Erfolgen

Seit 2019 konnte sich die Schweiz immer für den ESC-Final qualifizieren – mit dem Höhepunkt, dass 2024 Nemo mit dem Song «The Code» die Siegertrophäe zum dritten Mal für unser Land gewann. Was steckt hinter dieser Erfolgsserie? Bild: Antti Aimo-Koivisto/STT-Lehtikuva/dpa

Yves Schifferle verfolgt den Eurovision Song Contest seit Kindheit. Heute entscheidet er als Schweizer Delegationsleiter mit, wer unser Land auf der grossen Bühne vertritt – und plötzlich spielt die Schweiz wieder ganz vorne mit. Welches Erfolgsgeheimnis steckt dahinter?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom Fan zum Verantwortlichen: Der Schweizer Delegationsleiter Yves Schifferle erklärt, warum der Eurovision Song Contest, kurz ESC , mehr ist als ein Musikabend.

Bis Anfang der 2000er-Jahre erreichte die Schweiz regelmässig gute Platzierungen am ESC. Danach wurde es schwieriger – ab 2019 kam mit Luca Hänni plötzlich die Trendwende.

2024 gewann Nemo mit dem Song «The Code» sogar die Siegertrophäe zum dritten Mal für die Schweiz.

Welches Geheimnis steckt hinter dieser Erfolgserie? Yves Schifferle verrät es im Interview mit blue News. Mehr anzeigen

Yves Schifferle, was ist Ihre erste Erinnerung an den ESC?

1988 sass ich als Teenager gemeinsam mit meinen Eltern vor dem TV-Gerät und sah, wie Céline Dion den ESC für die Schweiz gewann. Während der Punktevergabe bekam ich Gänsehaut, so nervös war ich.

Jahre später lancierten Sie auf Facebook, gemeinsam mit Ihrem Partner, einen ESC-Chat …

Dieser Chat entstand aus einem Gag, viele unserer Freundinnen und Freunde sind ebenfalls ESC-Fans. Dann ist die Sache irgendwann explodiert – während dem Final wurde so viel kommentiert, dass man vor lauter Lesen kaum noch die Show verfolgen konnte (lacht).

Seit 2022 sind Sie Schweizer Delegationsleiter – und waren 2025 beim ESC in Basel zudem als Head of Show für die Entwicklung und Umsetzung der beiden Halbfinals und des Finals verantwortlich. Was fasziniert Sie am ESC?

Der ESC setzt produktionstechnische Massstäbe und verschiebt kontinuierlich die Grenzen des Machbaren – gewissermassen ist er die Olympischen Spiele der kreativen Unterhaltung. Kaum ein anderes Showformat denkt so konsequent nach vorne, ist so innovativ und erreicht gleichzeitig ein weltweites Publikum von Hunderten Millionen Menschen.

Zur Person: Yves Schifferle Yves Schifferle ist seit über 25 Jahren in der TV-Unterhaltung tätig. Nach der Produktion des Eurovision Song Contest 2025 in Basel, bei der er als Head of Show verantwortlich war, entschied er sich, künftig auf seine Rolle als Schweizer Head of Delegation des «ESC» zu konzentrieren. Seine Funktion als Bereichsleiter Show der Abteilung beim Schweizer Fernsehen SRF, die er seit 2021 innehatte, legte er in der Folge ab. Er ist jedoch weiterhin Teil des Leitungsteams Show.

Bis Anfang der 2000er-Jahre erreichte die Schweiz regelmässig gute Platzierungen am ESC. Danach wurde es schwieriger – zwischen 2007 und 2018 schaffte es unser Land nur zweimal ins Finale. Woran lag das?

Wir Schweizerinnen und Schweizer tun uns oft schwer damit, gross zu denken, und stellen unser Licht zu schnell unter den Scheffel. Lange hielt sich auch die Überzeugung, beim ESC wegen politischer Punktevergabe ohnehin keine echte Chance zu haben.

Stimmt das nicht?

Ich war immer überzeugt: Wenn wir die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler und der Songs konsequent professionalisieren, kommen auch die guten Resultate zurück. Genau das haben wir beim Schweizer Fernsehen SRF gemeinsam mit einem externen Partner umgesetzt. Gleichzeitig arbeiten wir auch im Staging, also bei der Inszenierung, gezielt mit internationalen Expertinnen und Experten zusammen, um die Auftritte der Schweiz auf ein konkurrenzfähiges Niveau zu bringen.

«Der ESC setzt produktionstechnische Massstäbe und verschiebt kontinuierlich die Grenzen des Machbaren – gewissermassen ist er die Olympischen Spiele der kreativen Unterhaltung»: Yves Schifferle. Bild: SRF/Jocelyn Gardiner

Die Wende zum Besseren kam 2019.

Damals holte sich Luca Hänni mit dem Song «She Got Me» den vierten Platz. Da zeigte sich, dass ein klarer, professioneller Ansatz auch für die Schweiz nachhaltig funktionieren kann.

Seither konnte sich unser Land bei jeder Austragung für den ESC-Final qualifizieren – bis 2024 Nemo mit dem Song «The Code» die Siegertrophäe zum dritten Mal für die Schweiz gewann. Was haben Sie ganz konkret beim Auswahlverfahren verändert?

Der entscheidende Unterschied ist, dass wir heute früher und gezielter ansetzen. In einem kleinen Markt wie der Schweiz reicht es nicht, nur auf die Einreichung von Songs zu warten – wir müssen aktiv Möglichkeiten schaffen. Ein wichtiges Gefäss war lange das SUISA Songwriting Camp, das 2017 zum ersten Mal stattfand. Dort brachten wir Schweizer Künstler*innen mit internationalen Produzenten und Songwriterinnen zusammen – und es entstanden Lieder, die von Anfang an für die grosse Bühne gedacht waren.

Und heute?

Heute setzen wir zusätzlich auf individuelle Songwriting Sessions und motivieren Acts, an internationalen Camps teilzunehmen, um neue Impulse und Netzwerke zu erschliessen. Während diesen Camp werden in Teams gemeinsam neue Songs geschrieben und produziert. Ziel ist es, in kurzer Zeit möglichst viele kreative Songideen oder sogar fertige Demos zu entwickeln. Parallel dazu stehen wir als SRF im Austausch mit Labels und Managements und begleiten viele Musikschaffende über Jahre, bis für sie der richtige Moment für den ESC gekommen ist.

2024 gewann Nemo den ESC und holte sich die Siegertrophäe zum dritten Mal in die Schweiz:

Danke, Nemo, wir sind ESC! Nemo gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Damit holt das Bieler Ausnahmetalent den grössten Gesangswettbewerb der Welt in die Schweiz. Eine Video-Hommage an die erste non-binäre Person, die den ESC gewonnen hat. 11.05.2024

Für den diesjährigen ESC in Wien konnten in der Schweiz im vergangenen August Songs eingereicht werden. Wie viele waren es diesmal?

Es wurden 500 Beiträge angemeldet – und zwar aus der ganzen Welt, von Australien über Deutschland und England bis Südafrika.

Werden immer so viele Lieder eingereicht?

Die Zahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen – früher waren es jeweils gegen 300. Ich denke, die Austragung des ESC in Basel sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Wie ging es danach weiter?

In einem ersten Schritt traf sich ein 20-köpfiges internes Panel für eine Vorselektion aus allen eingereichten Songs. Dieses Gremium setzt sich aus Musikexpertinnen und -experten aller SRG-Regionen zusammen – aus der Westschweiz, dem Tessin, der rätoromanischen Schweiz und der Deutschschweiz. Ergänzt wird es punktuell durch externe ESC-Experten. Gemeinsam hatten sie die Aufgabe, alle 500 Songs anzuhören und eine erste Auswahl zu treffen.

Klingt nach viel Arbeit.

Ist es auch. Am Ende dieses ersten Panels blieben 50 Songs übrig. Für sie ging die Reise weiter: Im anschliessenden mehrstufigen Selektionsprozess arbeiten wir mit zwei Jurys. Die Publikumsjury wird von einem Marktforschungsinstitut zusammengestellt und besteht aus Personen aus sieben europäischen Ländern. Auch die 25-köpfige Fachjury ist international besetzt und verfügt über umfassende ESC-Erfahrung. Ich sage immer: Unser Verfahren bildet das ESC-Punktesystem im Kleinformat ab.

Wie viele Songs kamen durch die erste Jury-Runde?

Von 50 Songs blieben 15 übrig – im Anschluss folgte die sogenannte Pairing- und Reproducing-Phase.

Was passiert da?

Während dieser Phase des Auswahlprozesses suchen wir für jene Songs, die ohne Schweizer Stimme eingereicht wurden, mögliche einheimische Interpretinnen und Interpreten – eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe.

Warum?

Es ist oft nicht einfach, für ein bereits bestehendes Lied jemanden zu finden, der dessen Geschichte fühlt und diese überzeugend auf der Bühne performen kann. Im nächsten Schritt wurden die 15 Songs, jetzt zum ersten Mal alle mit einer Schweizer Stimme, ein zweites Mal der Publikums- und die Fachjury zur Bewertung vorgelegt.

Wie viele Songs kamen nach der zweiten Runde weiter?

Fünf Songs schafften es in die Runde drei. Im November luden wir die qualifizierten Sängerinnen und Sänger zu einem zweitägigen Live-Check ins SRF-Fernsehstudio ein. Dort arbeiteten wir erstmals live mit ihnen zusammen, besprachen erste Inszenierungsideen und produzierten am Ende ein Video des Songs. Dieses wurde danach den beiden Jurys zur Bewertung vorgelegt.

In dieser dritten Runde sehen die Jurymitglieder die Interpretinnen und Interpreten also erstmals auch im Bild?

Genau, bis dahin war alles rein audiobasiert.

Wann erfuhren die Musikmachenden, ob sie die Schweiz am ESC 2026 vertreten dürfen?

Wir machen ihnen in der Regel ein Weihnachtsgeschenk (schmunzelt).

Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am diesjährigen ESC:

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen» Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient. 26.03.2026

Dieses Mal durfte Veronica Fusaro sich über dieses besondere Weihnachtsgeschenk freuen. Die Thuner Musikerin vertritt die Schweiz am ESC in Wien mit dem Song «Alice». Lange auf den Lorbeeren ausruhen konnte sie sich allerdings nicht ...

Das stimmt – denn nach den Festtagen startete sofort die eigentliche Vorbereitungsphase, also das sogenannte «Act-Creation». Gemeinsam mit Veronica Fusaro und ihrem Management stellten wir ein Kreativteam zusammen, das für ihren Auftritt in Wien zuständig ist. Das heisst: Alles, was man auf der ESC-Bühne sieht – also Licht, Outfit, Choreografie, Requisiten, Tänzerinnen und Tänzer oder auch Effekte wie Feuerwerk – wird gemeinsam konzipiert, gestaltet und erarbeitet.

Verraten Sie uns etwas zur Show von Veronica Fusaro?

Da muss ich Sie leider enttäuschen – das bleibt bis zur zweiten Probe in Wien geheim. Eines kann ich aber bereits jetzt sagen: Veronica wird viele Menschen mit ihrem Auftritt überraschen. Wir haben für ihre Show einen starken Partner an unserer Seite: Benke Rydman amtet als Staging Director. Er hat 2024 bereits Nemo inszeniert und 2015 den Sieg des Schwedischen Kandidaten Måns Zelmerlöw mitgeprägt. Rydman weiss also genau, wie man eine Performance auf die Bühne bringt.

Warum ist es dem SRF und der SRG derart wichtig, dass die Schweiz am ESC gut abschneidet?

Gut abzuschneiden macht einfach mehr Spass – für die Künstlerinnen, die Künstler, fürs Publikum und für uns alle. Vor allem aber hat es einen deutlich grösseren Impact auf die Musikbranche. Und genau darum machen wir das ja: Unser Auftrag als SRF und SRG ist es, die Schweizer Musikszene zu fördern. Der ESC ist dafür eine einmalige Plattform.

Warum?

Unsere Acts können sich auf der grössten Bühne einem internationalen Publikum präsentieren und nachhaltige Sichtbarkeit aufbauen. Und ich persönlich bin überzeugt: Wir Schweizerinnen und Schweizer können eben nicht nur gut Skifahren, sondern auch grossartige Musik machen. Das sichtbar zu machen, treibt mich an. Und deshalb war es auch mein Ehrgeiz, dass die Schweiz den ESC wieder einmal gewinnen kann ...

… was 2024 mit dem Sieg von Nemo Realität geworden ist.

Genau. Damals haben wir gesehen, was das im eigenen Land auslösen kann – gerade mit dem Heim-ESC in Basel im Jahr darauf. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn dieser Event plötzlich im eigenen Land stattfindet. In Basel ist ein neues Selbstbewusstsein entstanden: Wir Schweizerinnen und Schweizer können kreativ auf internationalem Niveau mithalten und müssen uns nicht verstecken. Dieses Gefühl macht tatsächlich ein bisschen süchtig – und motiviert mich jeden Tag.

Tönt fast so, als würden Sie den ESC gerne noch ein weiteres Mal gewinnen?

Ich hätte nichts dagegen (lacht).

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