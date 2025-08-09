  1. Privatkunden
Street Parade im Ticker Das ist die Route – und hier stehen die Bühnen und Riesen-Duschen

Dominik Müller

9.8.2025

Die Zürcher Street Parade zieht jeweils hunderttausende Tanzfreudige an. Bei der letzten Ausgabe 2024 zählten die Organisatoren 920'000.
Die Zürcher Street Parade zieht jeweils hunderttausende Tanzfreudige an. Bei der letzten Ausgabe 2024 zählten die Organisatoren 920'000.
Archivbild: Keystone

Am Samstag geht in Zürich die Street Parade über die Bühne. Ab 13 Uhr ziehen 29 Love Mobiles ums Seebecken und verwandeln die Stadt in eine ultimative Tanzfläche. Alle Ereignisse im Ticker.

Redaktion blue News

09.08.2025, 10:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 9. August steigt in Zürich die 32. Street Parade.
  • Rund zwei Kilometer lang führt der Umzug vom Utoquai über Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafen Enge.
  • 920'000 Raver*innen werden erwartet.
  • Im Ticker nimmt dich blue News mit an den grössten Techno-Event der Welt.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 10.50 Uhr

    Ruhe vor dem Sturm

    Ein leeres Street-Parade-Gelände sieht man selten. Noch geht es in Zürich ruhig zu und her – mit Betonung auf noch. Schiffe reservieren derweil bereits ihren Platz.

    Street Parade 1
    Street Parade 1. Noch ist der Platz vor den Bühnen menschenleer.

    Noch ist der Platz vor den Bühnen menschenleer.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Vereinzelt tummeln sich bereits Besucher*innen auf dem Gelände.

    Vereinzelt tummeln sich bereits Besucher*innen auf dem Gelände.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Die Foodstände bereiten derweil alles vor.

    Die Foodstände bereiten derweil alles vor.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Von diesem Beton wird in ein paar Stunden vor lauter Tanzwütigen nichts mehr zu sehen sein.

    Von diesem Beton wird in ein paar Stunden vor lauter Tanzwütigen nichts mehr zu sehen sein.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Auf dem See schnappen sich Schiffe derweil bereits die besten Spots.

    Auf dem See schnappen sich Schiffe derweil bereits die besten Spots.

    Bild: blue News

    Street Parade 1
    Street Parade 1. Noch ist der Platz vor den Bühnen menschenleer.

    Noch ist der Platz vor den Bühnen menschenleer.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Vereinzelt tummeln sich bereits Besucher*innen auf dem Gelände.

    Vereinzelt tummeln sich bereits Besucher*innen auf dem Gelände.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Die Foodstände bereiten derweil alles vor.

    Die Foodstände bereiten derweil alles vor.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Von diesem Beton wird in ein paar Stunden vor lauter Tanzwütigen nichts mehr zu sehen sein.

    Von diesem Beton wird in ein paar Stunden vor lauter Tanzwütigen nichts mehr zu sehen sein.

    Bild: blue News

    Street Parade 1. Auf dem See schnappen sich Schiffe derweil bereits die besten Spots.

    Auf dem See schnappen sich Schiffe derweil bereits die besten Spots.

    Bild: blue News

  • 10.32 Uhr

    Tipps und Tricks

    Heute verwandelt sich Zürich wieder in die Welthauptstadt der elektronischen Musik – mit Hunderttausenden Partygästen. Mit diesen Tipps und Tricks erlebst du die Street Parade entspannter.

    Street Parade 2025. Tipps und Tricks – so überstehst du Zürichs heisseste Party des Jahres

    Street Parade 2025Tipps und Tricks – so überstehst du Zürichs heisseste Party des Jahres

  • 10.30 Uhr

    Das ist die Route – und hier stehen die Bühnen und die Riesenduschen

    Der zwei Kilometer lange Umzug der Love Mobiles startet beim Utoquai im Zürcher Seefeld. Danach rollen die Trucks rund um das Seebecken über Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge.

    Wo die Route genau durchführt und die Standorte der acht Bühnen sowie der zwei Riesenduschen kannst du der nachfolgenden Karte entnehmen.

    • Mehr anzeigen

